অভিষেককে তৃণমূল কর্মীরা পচা ডিম ছুঁড়ল কেন ! তদন্ত হওয়া দরকার, কটাক্ষ সুকান্তর

অভিষেককে তৃণমূল কর্মীরা পচা ডিম ছুঁড়ল কেন ! তদন্ত হওয়া দরকার, কটাক্ষ সুকান্তর
অভিষেকের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে মমতার অভিযোগ নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপি নেতা।
Published : May 31, 2026 at 5:40 PM IST
বর্ধমান, 31 মে: রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিযোগকে ঘিরে ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসা না-হওয়া নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের পাল্টা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।
রবিবার বর্ধমানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার দাবি করেন, সাম্প্রতিক ঘটনাকে ঘিরে 'আসল চিত্র' ধীরে ধীরে সামনে আসছে ৷ তাঁর কথায়, যে 6 জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, তারা প্রত্যেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ৷ এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, হঠাৎ করে কেন শাসকদলেরই কর্মীরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে পচা ডিম ছুড়ে মারলেন। তাঁর মতে, এই ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।
যদিও নিজের উপর আক্রমণকে রাজনৈতিক হিংসা এবং 'রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাস' বলে অভিযোগ করেন অভিযোগ ৷ সোশাল মিডিয়ায় ৷ অভিষেকের কটাক্ষ, "এটাই আজকের বিজেপির আসল চেহারা ৷ আপনি যদি তাদের সমর্থন করেন, তবে আপনি দেশপ্রেমিক ৷ আর যদি আপনি তাদের প্রশ্ন করেন, তবে আপনি তাদের নিশানায় পরিণত হবেন ৷ যাঁরা তাদের পাশে থাকে, তাদের উদযাপন করা হয় ৷ আর যাঁরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাদের কণ্ঠারোধ করার চেষ্টা করে ৷"
একই সঙ্গে অভিযেক জানিয়ে দেন, রাজনৈতিক চাপের কাছে তিনি কোনওভাবে নতিস্বীকার করবেন না ৷ অভিষেক লিখেছেন, "ক্ষমতা সাময়িক ৷ জনগণের ইচ্ছাই চিরস্থায়ী ৷ আমি কেবল জনগণের কাছেই মাথা নত করব, ক্ষমতসীনদের কাছে কখনওই নয় ৷"
অন্যদিকে, অভিষেকের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে মমতার অভিযোগ নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপি নেতা। তিনি বলেন, “অ্যাসিডিটি হলেই যদি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, তাহলে রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বেডের প্রয়োজন হবে।” তাঁর দাবি, চিকিৎসকরা নাকি সাধারণ অম্বলের ওষুধ দিয়েছেন, তবুও হাসপাতালে ভর্তি না-নেওয়া নিয়ে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা বাস্তবসম্মত নয়। তিনি এটিকে 'নাটক' বলেও উল্লেখ করেন ৷
নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরে সুকান্ত বলেন, "সন্দেশখালির ঘটনায় পুলিশি হামলায় আহত হয়ে তিনি নিজে দীর্ঘক্ষণ হাসপাতালে বাইরে পড়ে ছিলেন ৷ সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টেনে তিনি ইঙ্গিত দেন, রাজনৈতিক সুবিধা নিতে ইস্যুটি বাড়িয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এছাড়াও তিনি দাবি করেন, সিআইডি ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সোমবার তলব করেছে । এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার বিষয়টিকে তিনি 'পুরনো কৌশল' বলে কটাক্ষ করেন ৷ তাঁর বক্তব্য, আগে ক্ষমতায় থাকলে উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া যেত, কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও ব্যঙ্গ করেন সুকান্ত ৷
তিনি বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমবিবিএস, এমডি—সবই জানেন। আমাদের সেই ডিগ্রি নেই, তাই আমরা এত বড় রোগ বুঝতে পারছি না।” তাঁর এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই নতুন বিতর্ক উস্কে দিয়েছে ৷
অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমানের প্রাক্তন বিধায়ক খোকন দাসের গ্রেফতারি নিয়েও সরব হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশনে ধরা পড়া ওই ব্যক্তি একজন 'গুন্ডা' এবং কেন সেখানে গিয়েছিলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর কথায়, পাপ করার পর গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলেন কি না, তা তদন্তেই পরিষ্কার হবে।
সব মিলিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসা থেকে শুরু করে দলীয় কোন্দল এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি—বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হচ্ছে। শাসক ও বিরোধী শিবিরের পাল্টা অভিযোগে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার নিচ্ছে । এখন নজর তদন্তের অগ্রগতি এবং প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে ৷