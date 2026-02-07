‘পদ্মশ্রী’ প্রসেনজিৎকে বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা, রামলালার মূর্তি উপহার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্তর

‘পদ্মশ্রী’ প্রসেনজিৎকে বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা, রামলালার মূর্তি উপহার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্তর
সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হন রুদ্রনীল ঘোষ থেকে বিজেপির আরও নেতৃত্ব ৷
পদ্মশ্রী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের (নিজস্ব ছবি)
Published : February 7, 2026 at 2:53 PM IST
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: পদ্মশ্রী পাচ্ছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে এই সম্মানের জন্য শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে এদিন বুম্বাদার বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কালচারাল সেলের আহ্বায়ক রুদ্রনীল ঘোষ । এছাড়াও ছিলেন বিজেপির দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকে ।
সুকান্ত মজুমদার এদিন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে একটি অযোধ্যার রামলালার মূর্তি উপহার হিসাবে দেন ৷ সঙ্গে ফুলের তোড়াও দিতে দেখা যায় তাঁকে ৷
বিস্তারিত আসছে...