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বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, মাহেশের রথকে শিক্ষা ব্যবস্থায় আনার আবেদন সুকান্তর

রথের দিন মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । পদ্মফুল ও রজনীগন্ধার মালা দিয়ে প্রভুর পুজো করেন সুকান্ত মজুমদার ৷

Sukanta Majumdar
মাহেশের রথযাত্রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 8:56 PM IST

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শ্রীরামপুর, 16 জুলাই: মাহেশের রথযাত্রার ইতিহাস সুপ্রাচীন । আর এই রথযাত্রার ইতিহাসকে সিলেবাসের আওতায় আনার আবেদন করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । পাশাপাশি বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে মাহেশকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্যও আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের কাছে ।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে সুকান্ত বলেন, "স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'রাধারানি' উপন্যাসে মাহেশের রথের উল্লেখ করেছেন ৷ কেমন ভিড় হত তার বর্ণনা দিয়েছেন । বাংলা সাহিত্যে বা আগামিদিনে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের যে সমস্ত সাধারণ জ্ঞান দেওয়া হয়, তাতেও মাহেশের উল্লেখ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন ।"

মাহেশের রথকে শিক্ষা ব্যবস্থায় আনার আবেদন সুকান্তর (ইটিভি ভারত)

630 বছর ধরে কত ইতিহাস বয়ে চলেছে মাহেশের এই রথযাত্রায় । দীর্ঘদিন ধরেই সাধু-সন্ত থেকে বহু মনীষী এই রথে এসেছেন । চৈতন্য মহাপ্রভু এই মাহেশে এসেছিলেন ৷ সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সারদাদেবীও এখানে এসেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই মাহেশের রথকে নিয়ে গল্প উপন্যাসে লিখেছেন । ধৰ্মীয় থেকে সামাজিক ইতিহাসে এই জগন্নাথদেবের একাধিক প্রমাণ মেলে ।

আর সেই জগন্নাথদেবকে স্পর্শ করে বৃহস্পতিবার মাহেশে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । রথের দিন শ্রীরামপুরের মাহেশে এসে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি । পদ্মফুল ও রজনীগন্ধার মালা দিয়ে প্রভুর পুজো করেন । এরপর পুষ্পাঞ্জলি দেন ৷ অন্নভোগ গ্রহণ করেন ।

Sukanta Majumdar
মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে সুকান্ত মজুমদার (নিজস্ব ছবি)

পুজো শেষে মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে দাঁড়িয়ে সুকান্ত বলেন, "জগন্নাথ বিগ্রহকে স্পর্শ করার সৌভাগ্য হল আমার ৷ এটা পরম পাওয়া । স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পর্শ করেছিলেন এবং এই মাহেশকে নব নীলাচল আখ্যা দিয়েছিলেন । 630 বছরের পুরনো এই রথযাত্রা । পুরীর পর এটি হল দ্বিতীয় প্রাচীন রথযাত্রা । এই প্রাচীন রথযাত্রায় এসে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি । অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এই তিন জায়গায় পদ্ম ফুটেছে । আমি ভগবান জগন্নাথদেবকে তাই পদ্মফুল অর্পণ করেছি ।"

Sukanta Majumdar
পদ্মফুল ও রজনীগন্ধার মালা দিয়ে পুজো দিলেন সুকান্ত মজুমদার (নিজস্ব ছবি)

এরপর মাহেশের মাহাত্ম নিয়ে তিনি আরও বলেন, "গোটা বিশ্বব্যাপী চৈতন্য মহাপ্রভুর যাঁরা ভক্ত রয়েছেন, তাঁদের কাছে মাহেশের জগন্নাথের ইতিহাস তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাহলে বিশ্ব পর্যটন কেন্দ্র তৈরি হবে এই মাহেশ । আমি রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষকে বলব বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য ।"

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মাহেশের রথযাত্রা
রথযাত্রা
SUKANTA MAJUMDAR

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