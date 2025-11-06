মমতা 'গুন্ডা', রাহুল 'এসি বয়'; SIR আবহে কটাক্ষ সুকান্ত'র

মমতা 'গুন্ডা', রাহুল 'এসি বয়'; SIR আবহে কটাক্ষ সুকান্ত'র
বিএলওদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল ৷ তাঁদের জোর করে রাতে পার্টি অফিসে ডাকা হচ্ছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বিএলওদের ভয় দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ সুকান্তর।
Published : November 6, 2025 at 3:34 PM IST
বোলপুর, 6 নভেম্বর: গত 28 অক্টোবর থেকে রাজ্য শুরু হয়েছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া ৷ আর সোমবার থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'এনুমারেশন ফর্ম' দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও)৷ কিন্তু এরই মধ্যে কয়েকটি জায়গায় থেকে তাঁদের উপর হামলার বিক্ষিপ্ত ঘটনার সামনে এসেছে ৷ এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুষলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷
বৃহস্পতিবার বিশ্বভারতীতে 'বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলন 2025'-এ যোগ দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার । তাঁর অভিযোগ, বিএলওদের ভয় দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বোলপুরে সংবাদিক সম্মেলন করে সুকান্ত বলেন, "স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিএলওদের ভয় দেখাচ্ছেন ৷ উনি মুখ্যমন্ত্রী, নাকি গুন্ডা বুঝতে পারি না ৷" এসআইআরের আবহে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের দলীয় দফতর থেকেও ভোটার তালিকা সংশোধনের ফর্ম বিলি হচ্ছে ৷
বাংলায় এসআইআর আবহে তৃণমূল-কংগ্রেসের দাবি এখনও পর্যন্ত আতঙ্কে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে । এই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "এসআইআর তো আর বিজেপি করাচ্ছে না ৷ নির্বাচন কমিশন করাচ্ছে ৷ আর 9টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর হচ্ছে ৷ কোথাও তো কেউ মারা যাচ্ছেন না । তাহলে বাংলায় মৃত্যু হচ্ছে কেন ? তবে নির্বাচন কমিশন জানে না, কীভাবে কাজ করতে হয় ৷ বিএলওদের ভয় দেখানো হচ্ছে, সবরকম ভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল ৷ বিএলওদের জোর করে রাতে পার্টি অফিসে ডাকা হচ্ছে ৷ পার্টি অফিস থেকে ফর্ম বিলি হচ্ছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বিএলওদের ভয় দেখাচ্ছেন । মুখ্যমন্ত্রী, নাকি গুন্ডা মাঝে মাঝে বুঝতে পারি না ৷"
সুকান্ত যখন বিএলও-দের উপর হামলা নিয়ে মন্তব্য করছেন ঠিক তখনই রাজ্যে এনুমারেশন ফর্ম বিলির সময় নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের মাথাভাঙায় ৷ বিজেপি'র বুথস্তরের এজেন্টকে (বিএলএ) মারধর করে জুতোর মালা পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো হয় ৷ এদিন সকালে মাথাভাঙা 1 ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের 239 নম্বর বুথে এই ঘটনা ঘটেছে ৷
অভিযোগ, ছাটখাটেরবাড়ি এলাকায় বিজেপির বুথস্তরের এজেন্ট (BLA-2) নিবাশ দাসকে মারধর করে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো হয় ৷ ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ৷ বিজেপি'র অভিযোগ, বিএলও নিশীথ রায় ও তৃণমূলের কয়েকজন স্থানীয় নেতা পরিকল্পনা করে এই হেনস্তার ঘটনা ঘটিয়েছে ৷
নদিয়া জেলায় তাঁর কনভয়ে হামলা প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "এটা তো হতেই থাকে ৷ তবে টেলার দেখিয়েছি কিছুটা ৷ এরপর দেখুন কী হয় ৷ বিজেপি'র কারও উপর হামলা হলে আমরা ছেড়ে কথা বলব না ৷ প্রতি রক্তবিন্দুর হিসেব হবে ৷"
পাশাপাশি, হরিয়ানায় ভোটে ব্রাজিলীয় মডেল ছবি ব্যবহার নিয়ে রাহুল গান্ধিকে 'এসি বয়' বল কটাক্ষ করেন সুকান্ত মজুমদার ৷ বিজেপি নেতা বলেন, "এর আগে ওসামা বিন লাদেনের ছবি পশ্চিমবঙ্গের ভোটার লিস্টে ছিল ।"
বুধবার দিল্লির ইন্দিরা ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি দাবি করেন 'ব্রাজিলীয় মডেল' ভারতে একাধিকবার ভোট দিয়েছেন । এই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "কোন একটা ভুল থেকে এই ঘটনা ঘটেছে ৷ সরকারি কর্মচারিরাই ভোটার তালিতা তৈরির কাজ করেন ৷ এর আগেওসামা বিন লাদেনের ছবি পশ্চিমবঙ্গের ভোটার লিস্টে ছিল । রাহুল গান্ধির বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই ৷ উনি তো বাড়ি থেকেই বেরিননি, 'এসি বয়'। যারা মানুষের সঙ্গে থেকে রোদে ও জমিতে ঘুরে বেড়ায় তারা বাস্তবটা চেনে ৷"
বছরখানেক আগে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে বলে দাবি করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷ ভোটে গরমিলের অভিঘাত বোঝাতে তাঁর দাবি হরিয়ানায় 22 বার ভোট দিয়েছেন ব্রাজিলের সুন্দরী মডেল ম্যাথিয়াস ফেরেরো ৷ পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন 'অপারেশেন সরকার চুরি' করেছে বলেও অভিযোগ রাহুলের ৷