বালুরঘাটে বিমান পরিষেবা চালুর দাবি, দিল্লিতে মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে সুকান্ত
রেলের পর এবার আকাশপথ ! দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণের পথে দক্ষিণ দিনাজপুর ? কেন্দ্রীয় বিমানমন্ত্রীর সঙ্গে সুকান্ত মজুমদারের বৈঠকে নতুন করে আশা দেখছেন জেলাবাসী ৷
Published : June 8, 2026 at 6:20 PM IST
বালুরঘাট, 8 জুন: রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পর এবার জেলার বহুদিনের স্বপ্ন বিমান পরিষেবা চালুর দাবিকে সামনে রেখে দিল্লিতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গেল বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে ।
সোমবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নাইডুর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন সুকান্ত । সেই বৈঠকের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল বালুরঘাট বিমানবন্দরকে কার্যকর করা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে বিমান পরিষেবা চালুর সম্ভাবনা ।
দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি, জেলার সঙ্গে কলকাতা-সহ দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরের দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক । কিন্তু বছরের পর বছর ধরে বিমানবন্দর থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত বিমান পরিষেবা চালু হয়নি । ফলে প্রশাসনিক, ব্যবসায়িক এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে জেলার বাসিন্দাদের এখনও সড়ক বা রেলপথের উপরই নির্ভর করতে হয় ।
বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলার উন্নয়ন নিয়ে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার । সরকার গঠনের পর মেডিকেল কলেজ স্থাপনের বিষয়টি নিয়ে যেমন উদ্যোগী হয়েছেন, তেমনই এবার বিমান পরিষেবা চালুর দাবিও কেন্দ্রীয় স্তরে জোরালোভাবে তুলে ধরলেন তিনি ।
বৈঠকের পর সুকান্ত মজুমদার জানান, বালুরঘাট বিমানবন্দর চালুর বিষয়ে কেন্দ্রীয় বিমানমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকেও সহযোগিতার আশ্বাস মিলেছে । তাঁর দাবি, এতদিন বিমানবন্দরটি রাজ্য সরকারের অধীনে ছিল । বর্তমানে সেটি এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া এগোচ্ছে । সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে বিমান পরিষেবা চালুর পথ আরও সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
সুকান্তর কথায়, "বালুরঘাট থেকে বিমান পরিষেবা চালুর বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে । খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে সুখবর পাওয়া যেতে পারে ।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, বিমান পরিষেবা চালু হলে শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই উন্নত হবে না, জেলার পর্যটন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে । বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুরের সংযোগ আরও মজবুত হবে ।
বহু বছর ধরে অধরা থাকা স্বপ্ন এবার কি সত্যিই বাস্তবের মাটি ছুঁতে চলেছে ? দিল্লির বৈঠকের পর সেই আশাতেই বুক বাঁধতে শুরু করেছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষ। জেলার আকাশে যাত্রীবাহী বিমানের ওড়াউড়ি দেখার অপেক্ষায় এখন গোটা বালুরঘাট ।