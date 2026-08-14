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বন্দে মাতরম গাইতে সমস্যা, ডিএনএ-তোপ সুকান্তর

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী এখন যে কোনও সরকারি অনুষ্ঠানের শুরু ও শেষে জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'-এর ছ'টি স্তবক গাওয়া বাধ্যতামূলক ৷

Dr. Sukanta Majumdar on full version of Vande Mataram song
স্বাধীনতা দিবসের আগে মিছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 6:06 PM IST

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মগরা, 14 অগস্ট: পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার বীজ মন্ত্র ছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম' ৷ এখন যে কোনও সরকারি অনুষ্ঠানের শুরুতে এবং শেষে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় গানের ছ'টি স্তবক গাওয়াই বাধ্যতামূলক করেছে । তার জন্য 3 মিনিট 10 সেকেন্ড সময় ধার্য করা হয়েছে ৷ পুরো গানটি গাওয়ার বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি ৷ এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত বলেন, "যাঁদের সম্পূর্ণ গান গাইতে অসুবিধা হচ্ছে, তাঁদের ডিএনএ হয়তো ভারতের নয় ৷"

শুক্রবার মগরায় তিরঙ্গা যাত্রায় এসে এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ তিনি তিরঙ্গা যাত্রা শেষ করে মগরা স্টেশনের একটি সভা থেকে বিরোধীদের আক্রমণ করে বলেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি ছিল বন্দে মাতরম ৷ আমাদের সরকার সম্পূর্ণ গান গাওয়ার ব্যবস্থা করল ৷ কেন গাওয়া যাবে না ? স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তো কারও গাইতে অসুবিধা হয়নি ৷ তাহলে এখন গাইতে অসুবিধা হবে কেন ? কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে অনেকের মনে জ্বালা ধরল ৷ আজ যাঁদের সম্পূর্ণ গান গাইতে অসুবিধা হচ্ছে, তাঁদের স্পষ্ট বলে দিতে চাই, ডিএনএ টেস্ট করে দেখুন, তাঁদের ডিএনএ হয়তো ভারতের নয় ৷ ডিএনএ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে ৷"

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার (ইটিভি ভারত)

স্বাধীনতার আগের দিন ত্রিবেণী বাস স্ট্যান্ড থেকে মগরা স্টেশন পর্যন্ত তিরঙ্গা যাত্রা কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি ৷ সেখানে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার-সহ সপ্তগ্রাম বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ ও চন্দননগর বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ উপস্থিত ছিলেন ৷

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান পারভেজ মুশারফ ভারতে এসে সাংবাদিকদের বলেছিলেন ভারত বিরোধীতায় আইএসআই-কে প্রয়োজন নেই ৷ তার মানে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ৷ আজ সেই সমস্ত শক্তি থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে ৷ যারা ভারতে থেকে, ভারতের খেয়ে, ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করতে চায়, মূল সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করতে চায়, তাদের আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, যতদিন ভারতীয় জনতা পার্টি রয়েছে, ততদিন আমরা এসব করতে দেব না ৷"

আরজি করে তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়াকে তড়িঘড়ি শ্মশানে দাহ করার ঘটনায় নতুন করে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ এই ঘটনায় তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ ৷ গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ এই প্রসঙ্গে বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ সুকান্ত বলেন, "সঞ্জীব নির্মল ঘোষের সঙ্গে ছায়া হিসেবে কাজ করেছন ৷ যারা তথ্য-প্রমাণ লোপাটের কাজ করেছে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ কোর্ট কী করবে, সেটা কোর্টের বিষয় ৷ সরকারের তরফে কোনও খুঁত আমরা রাখব না ৷"

নেতাজিকে অসম্মান ও কটূক্তি করা অনন্ত মহারাজ কে নিয়ে সুকান্তর মন্তব্য, "তিনি ক্ষমা চেয়েছেন ভালো কথা ৷ আমি কোনও একজনের উদ্দেশ্যে বলব না, নেতাজির মতো একজন ব্যক্তিত্ব যিনি নিজের জীবনটাই দেশের জন্য দিয়ে দিয়েছেন, সেই রকম ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনও কুরুচিকর মন্তব্য করার আগে দশবার ভাবুন ৷"

এনআরএস হাসপাতালে নার্সের মৃত্যু প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন ৷ কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখবে ৷ এক্ষেত্রে কোনও অপরাধ সংগঠিত হয়ে থাকলে বা কেউ এর সঙ্গে যুক্ত থাকলে প্রত্যেককে জেলে পাঠানোর দায়িত্ব আমাদের সরকারের ৷ কোনও অপরাধ যদি হয়ে থাকে, আমরা ঢাকা দেওয়া বা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করব না ৷"

আরএসএসের বিদেশি ফান্ড পাওয়া নিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের পাল্টা আক্রমণ, "আরএসএস একটা জাতীয়তাবাদী সংগঠন ৷ এ বিষয়ে যা বলার সেটা আরএসএস-ই বলবে ৷ মহাম্মদ সেলিমকে বলুন আরএসএস-এর সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না ৷ একদিন আরএসএসের দফতর ঘুরে আসুন ৷"

সরকারি স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমে যাওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, "প্রাইভেট স্কুলের চেয়ে সরকারি স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমছে ৷ ইতিমধ্যে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি ৷ বাস্তব হচ্ছে, আমাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে প্রাইভেট স্কুলে নাকি বেশি ভালো পড়াশোনা হয় ৷ এখনও পর্যন্ত ভারতে যত গবেষক বা শিক্ষাবিদ উঠে এসেছেন, তাঁদের বেশিরভাগই সরকারি স্কুলের ছাত্র ৷ আব্দুল কালাম থেকে শুরু করে যাঁদের নামই বলা যায়, তাঁরা সকলেই সরকারি স্কুলের পড়ে বড় হয়েছেন ৷ আমি বলব নতুন সরকার তৈরি হয়েছে ৷ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করছি আমরা ৷"

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এক সময় বলেছিলেন 'এক দেশ এক শিক্ষা' হবে ৷ সে বিষয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "এটা সম্ভব তখনই যখন দেশের সমস্ত রাজ্য একমত হবে । এক দেশ এক শিক্ষা মানে বিজ্ঞান, অঙ্ক- সব এক হবে ৷ কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল সেই রাজ্যের মতো হোক, অসুবিধা নেই ৷ যদি আমার রাজ্যের সিলেবাস, কেন্দ্রের সিলেবাস থেকে আলাদা হয় তাহলে আমাদের রাজ্যের পড়ুয়ারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পিছিয়ে যাবে ৷"

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SUKANTA MAJUMDAR ON VANDE MATARAM
VANDE MATARAM SONG
বন্দে মাতরম গান
SUKANTA MAJUMDAR
VANDE MATARAM SONG

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