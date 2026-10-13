মমতার সঙ্গ ছেড়েছেন সংখ্যালঘুরা ! তোপ সুকান্তর, কটাক্ষ সিজেপিকেও
Sukanta Majumdar on CJP's Protest: সিজেপির আন্দোলনের পিছনে বিদেশি মদতের অভিযোগ সুকান্ত মুজমদারের ৷
Published : October 13, 2026 at 3:24 PM IST
ব্যারাকপুর, 13 অক্টোবর: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংখ্যালঘুদের সমর্থন পাওয়ার 'লোভ' ৷ তাই পুলিশের অনুমতি না-থাকা সত্ত্বেও মিছিল করতে চাইছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ তবে, মমতা এবার সংখ্যালঘুদের সমর্থনও হারিয়েছেন ৷ যার উদাহরণ রেজিনগরের ফলাফল বলে দাবি করেন সুকান্ত ৷
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের জগদ্দল বিধানসভার দক্ষিণ নারায়ণপুরে বিজেপির একটি পার্টি অফিসের শিলান্যাস অনুষ্ঠান ছিল ৷ সেখানেই সুকান্ত মজুমদার, অর্জুন সিং-সহ বিজেপির ছয় বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন ৷ ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভার নাগরিক পরিষেবাকে সহজ করতেই এই পার্টি অফিস তৈরি করা হচ্ছে বলে দাবি ব্যারাকপুরের বিজেপি নেতৃত্বের ৷
সেখানেই ভূমি পুজো শেষে সুকান্ত বলেন, "দ্বিতীয়ার পূণ্যতিথিতে আমরা সকল নেতৃত্ব মিলে, এই পার্টি অফিসের শিলান্যাস করলাম ৷ এই পার্টি অফিস জনসেবা দিতে সাহায্য করবে ৷" সেখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এদিনের মিছিল সম্পর্কে সুকান্ত বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিলে পুলিশ পারমিশন দেয়নি ৷ তবুও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিছিল করলে, সেটা পারমিশনের বাইরে গিয়ে করছেন ৷ আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করি ৷ কোনও বিরোধীদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে নই ৷ কিন্তু সেটা সঠিক আইনগত উপায়ে হতে হবে ৷ কিন্তু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত একে একে সবাই ছেড়ে দিচ্ছে ৷ যাদের সঙ্গ পাওয়ার লোভে এই মিছিল করার চিন্তা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই মুসলিমরা ওঁর হাত ছেড়ে দিচ্ছে ৷ রেজিনগর দেখলেই সেটা বোঝা যায় ৷"
অন্যদিকে, এসআইআর-এর নামে নাগরিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া ও ভোটচুরির অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছে বিরোধীরা এবং যুবসমাজের একটা বড় অংশ ৷ যা নিয়ে সুকান্ত মজুমদার দাবি করেন, "জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণ করার জন্য দেশজুড়ে যেটা শুরু হয়েছে, তার আইনত কোনও উপায় নেই ৷ কারণ সংবিধান অনুযায়ী যদি চলা হয়, তাহলে আইন ও আদালত তাঁকে অপসারণ করতে পারে না ৷ তাঁকে অপসারণ করতে হলে ইমপিচমেন্ট আনতে হবে, এটাই সংবিধানে বলা আছে ৷ সুতরাং জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ সেভাবে সম্ভব নয় ৷"
এদিন ককরোচ জনতা পার্টির সোশাল মিডিয়াকে ব্যবহার করার প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার দাবি করেন, "বিজেপির এই রাজ্যে সবচেয়ে বড় ইনফ্লুয়েন্সার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আমাদের আলাদা করে কোনও ইনফ্লুয়েন্সার দরকার পড়ে না ৷ আমাদের বিজেপি দলের কার্যকর্তারা নিজেরাই ইনফ্লুয়েন্সারের কাজ করেন ৷"
সুকান্ত মজুমদার বলেন, "তবে ককরোচ জনতা পার্টি যে আন্দোলন শুরু করেছে, এর পিছনে বহিরাগত শক্তির হাত রয়েছে ৷ সেটা প্রমাণ করার জন্য দেশের যে সকল গুপ্তচর সংস্থা আছে তারা সঠিক সময়ে, সঠিক তথ্য প্রমাণ-সহ তুলে ধরবে ৷ তবে, এর মধ্যে দিয়ে বহিরাগত শক্তিগুলি ভারতবর্ষকে অশান্ত করার একটা চেষ্টা করে যাচ্ছে 'টুল কিট সিস্টেম'কে ব্যবহার করে ৷ যেটা বহিরাগত শক্তিগুলো করতে চাইছে ৷"
এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় পুলিশের তলব প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার দাবি করেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পলায়নসূচক মনোভাব নিয়েই বড় হয়েছেন ৷ সেটা ওঁকে দেখলেই বোঝা যায় ৷ তাই তৃণমূলের খারাপ সময়ে উনি পালিয়ে গেছেন ৷ ওঁকে আর দেখতে পাওয়া যায় না ৷ আবার ভালো সময় যখন আসবে তৃণমূলের, তখন ওঁকে দেখা যাবে ৷"