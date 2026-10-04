উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুকান্ত, স্থায়ী উপাচার্য না-থাকার সমস্যা মেটানোর আশ্বাস

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুকান্ত, স্থায়ী উপাচার্য না-থাকার সমস্যা মেটানোর আশ্বাস
Sukanta Majumdar Regarding Permanent Vice-Chancellor: বিগত তৃণমূল সরকার সুপ্রিম কোর্টে মামলা করায় স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না বলে দাবি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ৷
Published : October 4, 2026 at 4:56 PM IST
শিলিগুড়ি, 4 অক্টোবর: কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার নিজের পুরনো শিক্ষাকেন্দ্র ও কর্মক্ষেত্র উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখলেন সুকান্ত মজুমদার ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছেই তিনি আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন ৷ পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে বলে তিনি জানিয়েছেন ৷ তিনি জানান, সর্বোচ্চ আদালতে ক্যাভিয়েট জারি থাকার কারণেেই সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হওয়া মামলা গৃহীত হলেই, রাজ্যের তরফে হলফনামা দেওয়া হবে ৷
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য না-থাকা এবং প্রশাসনিক অচলাবস্থা নিয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, "এটা একটা সাময়িক সমস্যা ৷ রাজ্য সরকার পোষিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন সরকারের সঙ্গে আচার্য অর্থাৎ, রাজ্যপালের একটা সংঘাত তৈরি হয়েছিল ৷ সমস্যা শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় ৷ বিষয়টি এখনও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে ৷ আদালত মামলাটি গ্রহণ করলেই রাজ্যের তরফ থেকে হলফনামা দিয়ে জানানো হবে যে আচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজ্য সরকারের মধ্যে আর কোনও বিরোধ নেই ৷ এর ফলে বিষয়টি দ্রুত সমাধান হবে ৷"
আইনগত সমস্যা ও ক্যাভিয়েট জারি থাকার কথা উল্লেখ করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "এ বিষয়ে আমি উচ্চশিক্ষা দফতরের সচিব, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন এবং মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছি এবং দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে ৷"
গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনিয়মিত উপস্থিতি ও বেহাল পরিকাঠামো নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী এ বিষয়ে পরিকল্পনা করছেন ৷ তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে বলে উল্লেখ করে তিনি জানান, একটি ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম চালু করবে স্কুল শিক্ষা দফতর ৷ ভবিষ্যতে কে, কখন স্কুলে আসছেন, সব ডিজিটাল মাধ্য়মে মনিটর করা হবে ৷ স্কুলে ফাঁকি দেওয়া যাবে না-বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷
অন্যদিকে, নিজের শিক্ষাস্থল ও অতীত কর্মক্ষেত্রে ফিরে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সুকান্ত মজুমদার ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে হেঁটে হেঁটে তাঁর পুরনো কর্মক্ষেত্র এবং প্রিয় বোটানি বা উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ঘুরে দেখেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ৷ স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সুকান্ত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর 'সেকেন্ড হোম' বলে উল্লেখ করেন ৷ জানান, তাঁর জীবনের সেরা সময়গুলো এখানেই কেটেছে ৷
কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, "এটি আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয় ৷ এখানে আমি 2005 সালে প্রথমে দু'বছর মাস্টার ডিগ্রি করেছি ৷ পরবর্তী সময়ে চাকরি করার পাশাপাশি পার্টটাইমে 2018 সালে পিএইচডি করেছি ৷ এসি রায় গভর্নমেন্ট কলেজে চাকরি করার সময় আমি শিবমন্দিরে থাকতাম ৷ একসময় হেঁটেই এখানে চলাফেরা করেছি ৷ আজ আবার সেই স্মৃতিগুলো ফিরে আসছে ৷ তাই আমি আজ হেঁটেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলাম ৷"
সুকান্ত জানান, রাজনীতিতে না-এলে হয়তো অধ্যাপনাতেই ফিরে আসতেন ৷ তিনি যোগ করেন, এর আগে সাংসদ হিসেবে রিইউনিয়নে এলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে এই প্রথম আসা ৷ সময়ের সঙ্গে ব্যস্ততা বাড়লেও, ডিপার্টমেন্ট তাঁকে সবসময় টানে এবং রাজনীতিতে না-এলে তিনি হয়তো ফ্যাকাল্টি হয়ে আবার এখানেই ফিরে আসার চেষ্টা করতেন বলে জানালেন ৷