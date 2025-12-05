গৌড়বঙ্গে রেল উন্নয়নের জন্য মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের দ্বারস্থ সুকান্ত
কয়েকবছর আগেই বালুরঘাট থেকে হিলি, বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ এবং গাজোল-গুঞ্জরিয়া রেলপথ সম্প্রসারণের অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্র ৷ সেই কাজে গতি আনতে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে সুকান্ত ৷
Published : December 5, 2025 at 10:29 AM IST
বালুরঘাট, 5 ডিসেম্বর: মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর; 'গৌড়বঙ্গে'র এই তিন জেলায় রেল পরিষেবার উন্নয়ন এবং প্রগতির আবেদন নিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । বৃহস্পতিবার সাক্ষাতের সময় রেলমন্ত্রীকে একটি আর্জি চিঠিও তুলে দিয়েছেন সুকান্ত ৷ জানা গিয়েছে, রেলমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, অতি দ্রুত ওইসব জেলাগুলিতে কাজ শুরু করবে রেলমন্ত্রক ।
প্রসঙ্গত, দীর্ঘ কয়েকবছর আগেই বালুরঘাট থেকে হিলি, বুনিয়াদপুর থেকে কালিয়াগঞ্জ এবং গাজোল থেকে গুঞ্জরিয়া রেলপথ সম্প্রসারণের অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার । অভিযোগ, রাজ্য সরকারের তরফে মেলেনি জমি ৷ আর সেই জমি জটের কারণে কিছু কাজ হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷ এমনকী অনুমোদনের টাকাও ফেরত চলে যায় প্রথমবার । দ্বিতীয় দফায় বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের প্রচেষ্টায় ফের শুরু হয় রেলের সম্প্রসারণের কাজ ।
জানা গিয়েছে, এই কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে ৷ রেলের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্যই রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে এদিন দেখা করেছেন বলে জানিয়েছেন বালুরঘাটের সাংসদ । সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে ছিলেন সাংসদ কার্তিক পালও ৷ যৌথভাবে রেলমন্ত্রীর কাছে গৌড়বঙ্গের তিন রেলপথগুলির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার অনুরোধ জানান তাঁরা । এছাড়াও বালুরঘাট থেকে বেঙ্গালুরু নতুন ট্রেন-সহ দুই দিনাজপুরের রেল উন্নয়নের বিভিন্ন দাবিও তাঁরা জানিয়েছেন রেলমন্ত্রীর কাছে ।
এই বিষয়ে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "আমি এবং রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল দু'জনেই রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি । বালুরঘাট - হিলি, বুনিয়াদপুর - কালিয়াগঞ্জ এবং গাজোল - গুঞ্জরিয়া রেলপথ সম্প্রসারণ করে সংযুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এবং রেলমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল । সেই প্রকল্প যেন আমরা দ্রুত বাস্তবায়িত করতে পারি এবং মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষের উপকার করতে পারি সেই প্রস্তাব রেলমন্ত্রীকে দিয়েছি ।"
একই সঙ্গে, সুকান্ত আরও বলেন, "আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গে অনেকরকম বাধা আছে ৷ বালুরঘাট - হিলি রেল প্রকল্পের জন্য আমাদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে ৷ তবে আমাদের বিশ্বাস সেই সব বাধা অতিক্রম করে বুনিয়াদপুর, কালিয়াগঞ্জ, গাজোল, গুঞ্জরিয়া এই সমস্ত রেলপথ চালু করতে পারব ৷ রেলমন্ত্রীও আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন এই প্রকল্পের কাজগুলি দ্রুত শেষ হবে ।"