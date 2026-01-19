সিঙ্গুরে শিল্প নিয়ে কেন চুপ প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দিলেন সুকান্ত-শমীক

সিঙ্গুরে শিল্প নিয়ে কেন চুপ প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দিলেন সুকান্ত-শমীক
প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরে জনসভা করলেও তাঁর বক্তব্যে কেন শিল্পের প্রসঙ্গ উঠল না, বিরোধী দলের একাধিক কটাক্ষের জবাব দিলেন সুকান্ত-শমীক ৷
Published : January 19, 2026 at 10:21 AM IST
সিঙ্গুর, 19 জানুয়ারি: যে আশা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুরের সভাকে ঘিরে উন্মাদনা ছিল, সেই শিল্প নিয়ে কোনও কথা খরচ করেননি নরেন্দ্র মোদি ৷ এমনটাই অভিযোগ তৃণমূলের । সিঙ্গুরের পরিত্যক্ত টাটা ন্যানো কারখানার জমিতে রবিবার জনসভা করেছেন মোদি । কিন্তু সিঙ্গুরের মানুষের সমস্যার কথা বলেননি ।
যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । যদিও মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দাবি, তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী । তিনি কেন বলবেন ? তার জন্য আমরা বলব । সিঙ্গুরে শিল্প হবে । বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, প্রধানমন্ত্রী বলে গিয়েছেন রাজ্যের উত্তরণের । শিল্পের পরিবেশ নেই । বিজেপি ক্ষমতায় এলে সিঙ্গুর-সহ গোটা বাংলায় শিল্প আসবে । তৃণমূলের দাবি, প্রধানমন্ত্রী জুমলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । বিরোধী দল ফয়দা লোটার জন্য আসে । উন্নয়ন করেন একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
প্রধানমন্ত্রীর শিল্প প্রসঙ্গে স্পিকটি নটকে কটাক্ষ মন্ত্রী বেচারামের
এই প্রসঙ্গে সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, "প্রধানমন্ত্রী বিজেপি কর্মী নেতাদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়ে গেলেন । সিঙ্গুরের জমি প্রত্যেক কৃষকের ব্যক্তিগত জমি । যদি কিছু করতে হয় জমি কিনে শিল্প করতে হবে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিষয়টা জানেন বলেই সুকৌশলে সিঙ্গুরে শিল্পের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন । সিঙ্গুরের বুকে বিরোধী রাজনৈতিক দল যারা আছেন তারা বেশিরভাগটাই রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য আসেন । মানুষের কথা ভাবেন না । একমাত্র ভাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ভোট এলেই দিল্লি নেতাদের বাংলায় যাতায়াত শুরু হয় ভোট পাখির মতো ।"
তিনি আরও বলেন, উত্তরবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এসে বলেছিলেন চা বাগান অধিগ্রহণ করব, ডানলপ কারখানার মাঠে এসে বলেছিলেন ডানলপ অধিগ্রহণ করব । কিন্তু তা কিছুই করতে পারেননি । সিঙ্গুর থেকে যে ন্যানো কারখানা গুজরাতের সানন্দে গিয়েছিল তার প্রোডাকশন কেন বন্ধ হল সেটার জবাবও তিনি দেননি । উপরন্তু মানুষের যে চাহিদা সেটার কথা বললেন না । তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল ডবল ইঞ্জিনের সরকার হলে তিনি বাংলায় উন্নতি করবেন । বাংলা বিরোধী বিজেপি ।
সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য
কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "আইন ব্যবস্থা ঠিক না হলে শিল্প বা বিনিযোগ আসবে না । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা দেশ সামলাচ্ছেন তাই সিঙ্গুরে শিল্প আমরা করব । ভারতীয় জনতা পার্টি করবে । আমরা যখন দায়িত্ব নিয়েছি টাটার কাছে যাব । কোনও ভাঁওতাবাজি নয়, যা বলি তা করে দেখাই । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য এ পরিষ্কার । সিঙ্গুরের যে মানববন্ধন করে করে বিক্ষোভ দেখায় কৃষকরা । গো ব্যাক স্লোগান শোনা যায় । সেই প্রশ্নে সুকান্তের বক্তব্য সেটা হাতে গোনা কিছু মানুষ । এর কোনও মূল্য নেই ।
শমীক ভট্টাচার্য যা বললেন
বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, "সিঙ্গুর শিল্পের বদ্ধভূমি । এখানে শিল্প সম্ভাবনাকে খুন করা হয়েছে । তারপর থেকে পশ্চিমবাংলায় কোনও বড় শিল্প আসেনি । 3000-এরও বেশি বড় কোম্পানি তাদের হেড অফিসকে বাংলা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে । পশ্চিমবাংলা থেকে মেধা চলে যাচ্ছে, ছাত্র চলে যাচ্ছে, শ্রমিক ও কৃষক চলে যাচ্ছে । আমাদের সবকিছু থাকা সত্ত্বেও শিল্পপতিরা চলে যাচ্ছে । আগে বাইরের রাজ্য থেকে শিল্পের জন্য মানুষ আসত । এখন এখান থেকেই মানুষ বাইরে চলে যাচ্ছে । এর জন্য প্রয়োজন বাংলায় ভারী শিল্প । প্রধানমন্ত্রী শিল্প সম্ভাবনা নিয়েই বলেছেন । সার্বিক বাংলার উত্তরণের কথা বলেছেন ।"