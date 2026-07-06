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বারুইপুর-কাণ্ডে তৃণমূল ধর্মীয় উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে, সঙ্গে সিপিএম: সুকান্ত

তৃণমূলের বিভাজন ও কালীঘাট বনাম ঋতব্রত তৃণমূল দ্বন্দ্ব নিয়ে এদিন সুকান্ত তীব্র কটাক্ষ করেছেন । তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে ফুটো নৌকোর সঙ্গে তুলনা করেছেন ।

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মধ্যমগ্রামে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সুকান্ত (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 6, 2026 at 5:20 PM IST

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মধ্যমগ্রাম, 6 জুলাই: বারুইপুরের ঘটনায় তৃণমূল ধর্মীয় উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে । আর তাদের সঙ্গে রয়েছে সিপিএমও । সোমবার উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার । এদিন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে ফুটো নৌকোর সঙ্গে তুলনা করেছেন ।

মধ্যমগ্রামের 28 নম্বর ওয়ার্ডের মাইকেলনগরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মদিন উদযাপনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় । সেখানে শ্যামাপ্রসাদের একটি মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে । ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । মূর্তি উন্মোচনের পর বারুইপুর-কাণ্ড নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "বারুইপুরের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় । ওই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে, তাদের প্রত্যেককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে । যদি আরও কারও নাম পরে জানা যায়, তাকেও গ্রেফতার করা হবে ।"

মধ্যমগ্রামে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সুকান্ত (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এরপরেই সুকান্তর সংযোজন, "রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আমাদের সরকারের নীতি হল অন্যায়কে প্রশ্রয় না-দেওয়া । প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই কাজই করছেন । ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি ও আদর্শ মেনেই তিনি কাজ করছেন । বারুইপুরের ঘটনায় যারা জড়িত রয়েছে, আমাদের সরকার উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ পেলে দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করবে । অপরাধী যেই হোক, কাউকে ছাড়া হবে না ।"

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শ্যামাপ্রসাদের একটি মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে (নিজস্ব চিত্র)

অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বারুইপুরে নিহত বালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া আটকাতে তাঁর বাড়িতে রাজ্য পুলিশ তাঁকে নজরবন্দি করে রেখেছে । এই নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সুকান্ত বলেন, "বারুইপুরের ঘটনায় আমাদের সরকার যথাযথ পদক্ষেপ করছে । কিন্তু তৃণমূল ওই ঘটনায় ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা করছে । সেখানে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে । রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাটি নিয়ে রাজনীতি করছেন । তার সঙ্গে সিপিএমও রয়েছে ।"

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মাইকেলনগরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মদিন উদযাপন (নিজস্ব চিত্র)

তৃণমূলের বিভাজন ও কালীঘাট বনাম ঋতব্রত তৃণমূল দ্বন্দ্ব নিয়ে এদিন বালুরঘাটের সাংসদ তীব্র কটাক্ষ করেছেন । তিনি বলেন, "তৃণমূল হল একটা ফুটো নৌকো । নৌকার নীচে একটা বড় ফুটো হয়ে গিয়েছে । ওই নৌকোয় যে উঠবে, সেই ডুববে । তা সে কালীঘাট তৃণমূল হোক বা ঋতব্রত তৃণমূল । ফুটো নৌকো নেওয়ার জন্য কেন এত মারামারি, সেটাই বুঝতে পারছি না ।"

বিরোধী নেতা-নেত্রীদের লক্ষ্য করে রাস্তাঘাটে ডিম ছোড়া প্রসঙ্গে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দলীয় কর্মীদের সতর্ক করেছেন । তবু তা বন্ধ হয়নি । সে ব্যাপারে সুকান্ত বলেন, "বিজেপির সঙ্গে অন্য দলের পার্থক্য আছে । অতীতে তৃণমূলের জমানায় নেতারা নিজের এলাকায় দাদাগিরি করেছেন । মানুষের উপর অত্যাচার করেছেন । জমি নিয়ে কারবার করেছেন । এমনকী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হলে তাতেও তৃণমূলের নেতারা মাথা গলাতেন । তৃণমূলের আগে সিপিএমও রাজ্যে একই সংস্কৃতি চালিয়ে গিয়েছে । আমরা সে সব সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি না । আমরা ওদের প্রতিবিম্ব হতে চাই না । তৃণমূল ও সিপিএমের সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে । আমরা মনে করি রাজনীতি সমাজের অঙ্গ । রাজনীতি সমাজের হৃদয় নয় ।"

TAGGED:

BARUIPUR RAPE AND MURDER CASE
RELIGIOUS TENSION AT BARUIPUR
সুকান্ত মজুমদার
বারুইপুর
SUKANTA MAJUMDAR

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