মহড়ায় চোট, তবুও মঞ্চ ছাড়লেন না ! কোমরের ব্যথা নিয়েই নাটকে অভিনয় সুকান্তর

মহড়ায় চোট, তবুও মঞ্চ ছাড়লেন না ! কোমরের ব্যথা নিয়েই নাটকে অভিনয় সুকান্তর
sukanta majumdar drama: নেতা সুকান্তর পরিচয় শুধু একজন রাজনীতিবিদ হিসেবেই নয়, একজন নাট্যাভিনেতা হিসেবেও। আরও একবার মিলল তাঁর প্রমাণ । সঞ্জয় রায়ের প্রতিবেদন ।
Published : November 2, 2026 at 10:29 PM IST
বালুরঘাট, 2 নভেম্বর: বালুরঘাট নাটকের শহর । এই শহরের সঙ্গে নাটক, অভিনয় ও সংস্কৃতির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আর সেই শহরের বাসিন্দা তথা বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পরিচয় শুধু একজন রাজনীতিবিদ হিসেবেই নয়, একজন নাট্যাভিনেতা হিসেবেও।
রাজনীতির ব্যস্ততার মধ্যেও নাটক, অভিনয়, কবিতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ বরাবরই বিশেষভাবে পরিচিত। সেই সাংস্কৃতিক টান থেকেই রবিবার কোমরে চোট পাওয়ার পরেও নাটকের মঞ্চ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলেন না তিনি। ব্যথা উপেক্ষা করেই সন্ধ্যায় কলকাতার রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ নাটকে অভিনয় করলেন সুকান্ত মজুমদার।
জানা গিয়েছে, সকালে নাটকের মহড়া চলার সময় আচমকাই পা পিছলে পড়ে যান সুকান্ত। এর ফলে কোমরে চোট পান তিনি। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনার পর তাঁর সন্ধ্যার নাটকে অভিনয় করা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। কারণ, মঞ্চে অভিনয় করতে গেলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, চলাফেরা করা এবং চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে শারীরিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়। কোমরে ব্যথা নিয়ে সেই অভিনয় কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন ছিল। কিন্তু নাটকের প্রতি ভালোবাসা এবং মঞ্চে ওঠার পূর্বনির্ধারিত দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দিয়ে শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যায় নাটকে অংশ নেন তিনি।
রবিবার কলকাতার ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে 'নরেন্দ্রপুর রঙ্গ অপেরা' প্রযোজিত 'কেশরী হত্যা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকের মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন, আদর্শ, রাজনৈতিক দর্শন এবং আত্মত্যাগকে নাট্যরূপে তুলে ধরা হয়। ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে নাটকের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই এই প্রযোজনার অন্যতম উদ্দেশ্য।
নাটকে সুকান্ত অভিনয় করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর চরিত্রে। রাজনৈতিক জীবনে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শগত ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের যে যোগসূত্র রয়েছে, নাটকের কাহিনিতে সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আর সেই চরিত্রে সুকান্ত মজুমদারের অভিনয় ছিল নাটকের অন্যতম আকর্ষণ।
উল্লেখযোগ্য বিষয়, সকালে মহড়ার সময় চোট পাওয়ার পরেও সন্ধ্যায় নাটকের মঞ্চে উপস্থিত হন তিনি। কোমরের ব্যথা সত্ত্বেও নির্ধারিত চরিত্রে অভিনয় সম্পন্ন করেন। নাটক ও অভিনয়ের প্রতি তাঁর দীর্ঘদিনের আগ্রহ যে রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যেও অটুট রয়েছে, এই ঘটনায় তা আরও একবার সামনে এল।
আসলে বালুরঘাট শুধু রাজনৈতিক চর্চার শহর নয়, এই শহরের রয়েছে সমৃদ্ধ নাট্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এখানকার বহু মানুষ নাটক, আবৃত্তি, সাহিত্য ও মঞ্চশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। সেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই বেড়ে ওঠা সুকান্ত মজুমদারের কাছে অভিনয় যে নিছক অবসর বিনোদন নয়, বরং ভালোবাসার একটি জায়গা, তা তাঁর এই মঞ্চে উপস্থিতি থেকেই স্পষ্ট।
নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়েই এই নাটক। সকলেই অনবদ্য অভিনয় করেছেন। আমি চেষ্টা করেছি। দর্শকদের হাততালি প্রমাণ করে আমরা ভালো করেছি। এর আগে শেষবার নাটক করেছিলাম বিএড কলেজে পড়ার সময়। প্রায় কুড়ি বছর পর আবার নাটক করলাম। বাঙালির মনে সংস্কৃতি সবসময়ই থাকে। বালুরঘাট শহরকে সকলের নাটকের শহর বলেই চেনে । একাঙ্ক নাটকের জনক মন্মথ রায় এই শহরেই ছিলেন । শতাব্দী প্রাচীন নাট্য মন্দিরে তিনি নাটক করেছেন। স্বাভাবিকভাবে আমি তাঁর শহরের বাসিন্দা হয়ে গর্ব বোধ করছি।"
একদিকে সংসদীয় ও রাজনৈতিক দায়িত্ব, অন্যদিকে নাটকের মঞ্চে অভিনয়—দুই ভিন্ন জগতের মধ্যে সমন্বয় রেখেই এগিয়ে চলেছেন তিনি। সকালে মহড়ায় দুর্ঘটনাজনিত চোট পাওয়ার পরেও সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে 'কেশরী হত্যা' নাটকে তাঁর অভিনয় তাই বালুরঘাটের সাংস্কৃতিক মহলেও বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।