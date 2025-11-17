ETV Bharat / state

পুর-নিয়োগ দুর্নীতি: ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন সুজিত বসুর জামাই

যে নথিগুলো চাওয়া হয়েছিল, সেগুলো সঙ্গে নিয়ে এদিন ইডি দফতরে যান সুজিত বসুর জামাই রাহুল সিং ৷

দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু (নিজস্ব চিত্র)
Published : November 17, 2025 at 3:23 PM IST

কলকাতা, 17 নভেম্বর: পুর-নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে আরও গতি আনল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । মামলার সূত্র ধরে এবার সরাসরি দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর জামাই রাহুল সিংকে তলব করা হল । সেই মতো সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে অবস্থিত ইডি-র পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতরে হাজিরা দেন তিনি । সকাল থেকে দফতরের বাইরে ছিল কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা । হাজিরা দিতে এসে দফতরের ভেতরে প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলেন রাহুল ।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, পুর-নিয়োগ দুর্নীতিতে বিপুল অর্থ লেনদেনের বেশকিছু নথি সম্প্রতি তদন্তকারীদের হাতে এসেছে । রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে সেই নথি সংগ্রহ করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা । তল্লাশির সময় উদ্ধার হওয়া একাধিক নথি, ব্যাংকের লেনদেন সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং ইলেকট্রনিক তথ্য বিশ্লেষণ করেই মনে করা হচ্ছে, এই নিয়োগ দুর্নীতির টাকা মন্ত্রীর পরিবারের একাধিক ব্যবসায় খাটানো হয়েছিল । আর সেই তথ্য যাচাই করতেই এদিন রাহুল সিংকে ডেকে পাঠান কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা । নিরধারিত সময় মতো তিনি ইডি দফতরে হাজির হন ।

ETV BHARAT
ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন সুজিত বসুর জামাই (ফাইল চিত্র)

ইডি দফতর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বলেন, "যে নথিগুলো চাওয়া হয়েছিল, সেগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম ।" নোটিশ পাওয়ার পরই তিনি হাজিরার জন্য প্রস্তুতি নেন বলে এদিন জানান তিনি ।

তবে শুধুমাত্র রাহুলই নন, এই সপ্তাহে দমকলমন্ত্রীর স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েকেও আলাদা করে তলব করেছে ইডি । তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তদন্তকারীরা । ইতিমধ্যেই তাঁদের উদ্দেশে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে ইডি সূত্রের খবর । সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহের মধ্যেই তাঁরা সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেবেন । তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া পুরো অর্থপ্রবাহ বোঝা সম্ভব নয় । তাই প্রত্যেককে আলাদা করে প্রশ্ন করা অত্যন্ত জরুরি ।

উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর অফিস, তাঁর মালিকানাধীন রেস্তোরাঁ এবং বেশকিছু সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক স্থানে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি । সেই তল্লাশিতেই মিলেছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ডায়েরি, ডিজিটাল ডেটা, লেনদেনের নথি এবং সন্দেহভাজন আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য । তদন্তকারীদের মতে, এই নথিগুলি বিশদে খতিয়ে দেখেই মন্ত্রীর পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

পুর-নিয়োগ কাণ্ডে আগেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের হাতে ধরা পড়েছিলেন অয়ন শীল । তাঁর থেকে পাওয়া একাধিক নথি এবং তথ্য-প্রমাণ থেকেই ইডির তদন্তকারীরা একাধিক ব্যক্তির যোগ পান । তার মধ্যে ছিলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুও । ফলে এবার তাঁর পরিবারের সদস্যদের একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই তদন্তে অগ্রগতি পেতে চাইছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা ।

পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতি সরগরম ৷ এই মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা ও জনপ্রতিনিধির নাম সামনে এসেছে । তদন্তকারীদের মতে, মন্ত্রীর পরিবারের একাধিক সদস্যকে তলব করা তদন্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এতে তদন্তের গতি যেমন বাড়বে, তেমনই এই মামলায় নতুন তথ্যও উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।

