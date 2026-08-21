জামিন মামলার ফাইল চেয়ে বিচারপতির চেম্বারে ঢোকার চেষ্টা ! ঘটনার অনুসন্ধান চান সুজিতের আইনজীবীরা

জামিন মামলার ফাইল চেয়ে বিচারপতির চেম্বারে ঢোকার চেষ্টা ! ঘটনার অনুসন্ধান চান সুজিতের আইনজীবীরা
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির কাছে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের করা অভিযোগের অনুসন্ধান করার জন্য আবেদন জানান আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় ।
Published : August 21, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 21 অগস্ট: প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর জামিন মামলার শুনানি শেষ করেও সেই মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ৷ তাঁর সরে যাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি এনেছেন একটি গুরুতর অভিযোগ ৷ তিনি বলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর চেম্বারে গিয়েছিলেন সুজিত বসুর আইনজীবীরা ৷ শুধু তাই নয়, তাঁরা বিচারপতির ব্যক্তিগত সেক্রেটারির থেকে এই মামলার ফাইলও নাকি চেয়েছেন ৷ বিচারপতির আনা এই অভিযোগ সেদিনই অস্বীকার করেছিলেন সুজিতের আইনজীবীরা ৷ এবার তাঁরা সেই অভিযোগের অনুসন্ধান চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন করলেন ৷
আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "বার এবং বেঞ্চের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকা প্রয়োজন ।" আর সেই কারণেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির কাছে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের করা অভিযোগের অনুসন্ধান করার জন্য আবেদন জানান আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "কে গিয়েছিলেন ? কার কথায় গিয়েছিলেন ? কোর্ট অফিসারের কী ভূমিকা ছিল ? সেটা দেখা হোক ।" ওই গোটা ঘটনার অনুসন্ধান চাওয়ার ব্যাপারে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষকেও জানানো হয়েছে বলে জানান আইনজীবী ।
উল্লেখ্য, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা সুজিত বসুর জামিন মামলার শুনানি শেষে গত 17 অগস্ট মামলার রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ । কিন্তু তার পরের দিনই অর্থাৎ 18 অগস্ট বিচারপতির অনুপস্থিতিতে সুজিত বসুর পক্ষের কোনও আইনজীবী বিচারপতির চেম্বারে গিয়ে জামিন সংক্রান্ত মামলার ফাইল বের করতে বলেন বলে অভিযোগ । বিচারপতির চেম্বারে থাকা কর্মচারীরা তাতে বাধা দিলে তাঁদের জোর করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে । এই ঘটনার পর বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ এই মামলা ছেড়ে দিয়েছেন ।
জামিনের আবেদনের শুনানি শেষ করেও মামলা ছেড়ে দেওয়ার নজির কলকাতা হাইকোর্টে আছে কি না, তা স্মরণ করতে পারছেন না আইনজীবীরা ।বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন এবং মামলাটি তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন । ফলে জামিনের মামলাটি ফের নতুন কোনও বেঞ্চে পুনরায় শুনানি হবে । স্বাভাবিক ভাবে পুরো প্রক্রিয়াই পিছিয়ে গিয়েছে ৷ সেই কারণে সুজিত বসুর আইনজীবীরা এই ঘটনার অনুসন্ধান চেয়েছেন আদালতের কাছে ।