পুরনিয়োগ দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার সুজিত বসু

Published : May 11, 2026 at 9:34 PM IST

কলকাতা, 11 মে: টানা 13 ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার সুজিত বসু ৷ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

দীর্ঘ প্রায় 13 ঘণ্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইডি সূত্রের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ জমা পড়েছিল। তদন্তকারীদের অভিযোগ, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা, তদন্তকে ভিন্ন খাতে চালিত করার চেষ্টা এবং তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার মতো অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই কারণেই তাঁকে এদিন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়।

এদিন সকালে নিজের আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে ইডি দফতরে হাজিরা দেন সুজিত বসু। সকাল থেকেই তাঁকে দফায় দফায় জেরা শুরু করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তদন্তকারীরা নিয়োগ প্রক্রিয়া, আর্থিক লেনদেন, একাধিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ এবং বিভিন্ন নথি নিয়ে প্রশ্ন করেন বলে জানা গিয়েছে। রাত গড়ালেও জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে আরও খবর, গ্রেফতারের পর সুজিত বসুর মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হবে। এরপর তাঁকে বিশেষ আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে ইডি। তদন্তকারীদের অনুমান, এই মামলায় আরও কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম সামনে আসতে পারে।

এর আগে সুজিতের বাড়ি এবং অফিসে হানা দিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তদন্তকারীরা। সুজিত বসুর যে ধাবাটি রয়েছে, সেখানেও ইডির অভিযান চালানো হয়। সুজিত বসুর পুত্র সমুদ্র এবং পরিবারের অন্য সদস্যদেরও ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তকারীরা। তাঁদের বয়ানও সংগ্রহ করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ইডি গ্রেফতার করল বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্রের সদ্য প্রাক্তন বিধায়ককে।

অন্যদিকে, সুজিত বসুর গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই তৃণমূল কংগ্রেসের একের পর এক প্রভাবশালী নেতার নাম সামনে আসছে। যদিও তৃণমূলের তরফে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

