মূর্তি ভালো লেগেছে মেসি'র, ভিডিয়োতে প্রকাশ করেছে: সুজিত বসু

মূর্তি ভালো লেগেছে মেসি'র, ভিডিয়োতে প্রকাশ করেছে: সুজিত বসু
কলকাতা ম্যারাথনে অংশ নিয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলা বিতর্কে মুখে কুলুপ দমকল মন্ত্রীর ৷
Published : December 21, 2025 at 8:47 PM IST
কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: সল্টলেকে লিওনেল মেসির পূর্ণাবয়ব একটি মূর্তি তৈরি করিয়েছেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী তথা শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের প্রধান কর্তা সুজিত বসু ৷ যে মূর্তির মুখের আদল নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় ব্যঙ্গ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ তবে, সেই সমালোচনাকে পাত্তা দিচ্ছেন না সুজিত ৷ বরং তাঁর দাবি, মূর্তি ভালো লেগেছে মেসির ৷
রবিবার সকালে কলকাতা ম্যারাথনে অংশ নেন সুজিত বসু ৷ সেখানেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাঁকে ৷ যেহেতু, তাঁর উপস্থিতিতেই সেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় সেখানে ৷ কিন্তু, সেই বিতর্ক নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাইলেন না তিনি ৷ কেবল বললেন, "মুখ্যমন্ত্রী একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছেন ৷ সেই কমিটি ঘটনার তদন্ত করছেন ৷ তাঁরাই দেখবেন বিষয়টি ৷ এ নিয়ে আমার বলা ঠিক নয় ৷"
কিন্তু, তাঁর বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছে যুবভারতীতে ঢোকার জন্য নিজের হাতে পাস বিলি করার ৷ সেই প্রশ্নও একইভাবে এড়িয়ে যান সুজিত বসু ৷ তবে, মেসির মূর্তি বিতর্কে দমকল মন্ত্রী বলেন, "ভালো লাগছে ৷ মেসি যে ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন, সেখানে ওঁর মূর্তি ভালো লেগেছে ৷ ওঁর ভিডিয়োতে রয়েছে ৷ অনেকে সমালোচনা করেছে ঠিকই ৷ তবে, সংখ্যাটা দু-একজনের বেশি নয় ৷"
উল্লেখ্য, বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্তাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসির ইন্ডিয়া সফরের শুরুটা হয়েছিল কলকাতা দিয়ে ৷ দ্বিতীয়দিনে তিনি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যান ৷ সেখানে তাঁর মূল ইভেন্ট ছিল ৷ কিন্তু, মাঠের মধ্যে মেসিকে ভিড়ের ঘিরে ধরা ও সেলফি তোলার জেরে হাজার-হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে আসা দর্শকরা গ্যালারি থেকে তারকাকে দেখতে পাননি বলে অভিযোগ ৷
আর তার জেরে ক্ষোভ দেখা দেয় দর্শকদের মধ্যে ৷ প্রথমে মাঠে জলের বোতল ছোড়া ও পরবর্তী সময়ে চেয়ার ভেঙে মাঠে ছুঁড়ে মারা ৷ আর সবশেষে গেটের তালা ভেঙে মাঠের ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালানো ৷ এমনই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল 13 ডিসেম্বরের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ৷ যে ঘটনা সামাল দিতে মাঠে নামতে হয়েছিল স্বয়ং রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে ৷
পরবর্তী সময়ে বিধাননগর কমিশনারেটের তরফে মূল আয়োজক শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷ বর্তমানে শতদ্রু 14 দিনের পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন ৷ রাজ্য পুলিশের চার শীর্ষকর্তাকে নিয়ে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল এই ঘটনার তদন্ত করছে ৷ শুক্রবার সিটের সদস্যরা শতদ্রুর রিষড়ার বাড়িতে অভিযান চালায় ৷ পরবর্তী সময়ে শতদ্রুর একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে তদন্তকারীরা ৷ সেখানে 22 কোটি টাকা রয়েছে ৷ সূত্রের খবর, মেসির অনুষ্ঠানের আয়োজনের টাকার উৎসে কোনও কালোবাজারের প্রভাব রয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্ত চলছে ৷