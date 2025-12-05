প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কালীঘাটের কাকুর জামিন

প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কালীঘাটের কাকুর জামিন
জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে আদালত জানিয়েছে, কলকাতা বা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র কোথাও যেতে পারবেন না সুজয় ভদ্র ৷ এছাড়াও একাধিক শর্ত দেওয়া হয়েছে ৷
Published : December 5, 2025 at 11:27 AM IST|
Updated : December 5, 2025 at 11:59 AM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট । শুক্রবার তাঁকে একাধিক শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ।
এর আগে সাময়িকভাবে প্যারোলে বা অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে জেল থেকে বেরিয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ৷ এরপর শুক্রবার শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করল উচ্চ আদালত । পাসপোর্ট জমা রাখা এবং একই সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার যে তদন্ত করছে সিবিআই বা ইডি তাতে সাহায্য করতে হবে বলে শর্ত দিয়েছে আদালত ।
একই সঙ্গে, জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে আদালত জানিয়েছে, স্থায়ী ফোন নম্বর দিয়ে রাখতে হবে তদন্তকারী অফিসারকে ৷ কলকাতা বা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র কোথাও যেতে পারবেন না কালীঘাটের কাকু ৷ পাশাপাশি সপ্তাহে একদিন তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে দেখা করতে হবে তাঁকে । সুজয়কে জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে এমনই একগুচ্ছ শর্ত আরোপ করেছে আদালত ৷
উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন কালীঘাটের কাকু । এর আগে একাধিকবার তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছেন বিচারপতি । তিনি বাড়িতেই ছিলেন । এবার স্থায়ী জামিন পেলেন । এর আগে ইডি'র মামলায় জামিন পেয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র । সিবিআই-এর মামলায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছিল উচ্চ আদালত ৷ শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছিল সেই সময় । তবে হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, সুজয়কৃষ্ণের বাড়িতে নজরদারির জন্য সাদা পোশাকের কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ান মোতায়েন করতে পারবে সিবিআই ।
এরই সঙ্গে, যে দু'টি মোবাইল ফোন তিনি ব্যবহার করছেন সেগুলির নম্বর জানাতে হবে সিবিআইকে । বাড়ি এবং হাসপাতাল ছাড়া তিনি কোথাও যেতে পারবেন না বলেও জানিয়েছিল আদালত । এরপর এদিন সিবিআইয়ের সেই মামলাতেই তাঁর স্থায়ী জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি ৷ তবে এক্ষেত্রেও তিনি কলকাতা ছাড়তে পারবেন না বলে জানিয়েছে আদালত ৷
প্রসঙ্গত, গত 2023 সালের 30 মে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রথমে ইডি'র হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র । পরে 2024 সালে তাঁকে 'শোন অ্যারেস্ট' দেখায় সিবিআই । দুই কেন্দ্রীয় এজেন্সির মামলাতেই এবার জামিন পেলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ৷ উল্লেখ্য, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেই সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় ৷