মোথাবাড়ি-কাণ্ডে NIA-র মুখোমুখি সাবিনা ! বিচারকদের ঘেরাও, গাড়িতে হামলা, কার 'মদত' ?
NIA interrogates Sabina Yasmin : সাবিনার অবশ্য দাবি, তাঁকে মোথাবাড়ি-কাণ্ডের জন্য নয়, SIR-এর প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধের ঘটনার সূত্রে ডাকা হয়েছে ।
Published : September 24, 2026 at 8:25 PM IST
নিউটাউন, 24 সেপ্টেম্বর: বিচারকদের ঘেরাও করে রাখা, তাঁদের গাড়িতে হামলা, জাতীয় সড়ক অবরোধ- মালদার মোথাবাড়ির সেই বিস্ফোরক কাণ্ডের তদন্তে এ বার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (NIA) মুখোমুখি সুজাপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন । বৃহস্পতিবার নিউটাউনে এনআইএ-র আঞ্চলিক দফতরে হাজিরা দিয়েছেন তিনি । 1 এপ্রিল কালিয়াচক-2 ব্লক অফিসে এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ঘেরাও এবং পরে তাঁদের গাড়িতে হামলার ঘটনায় তদন্তে নেমে সাবিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।
নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR-এর কাজ চলাকালীন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মালদার মোথাবাড়ি । কালিয়াচক-2 ব্লক অফিসে নথি যাচাইয়ের কাজে ছিলেন সাত জন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক । অভিযোগ, সন্ধের পর থেকেই তাঁদের ঘিরে বাইরে ভিড় জমতে শুরু করে । রাত বাড়ার সঙ্গে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। এক সময় ওই আধিকারিকদের দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয় । পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় গভীর রাতে তাঁদের সেখান থেকে বের করে আনা হয় ।
কিন্তু বিপদ সেখানেই শেষ হয়নি । উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময় বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের গাড়ি লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ ওঠে । রাস্তা আটকে দেওয়ার চেষ্টা, গাড়িতে ভাঙচুর- পর পর ঘটনায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে । একই সময়ে মালদহের একাধিক এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ চলেছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে । গোটা ঘটনায় সরকারি কাজে বাধা, সরকারি কর্মীদের হেনস্থা এবং হামলার অভিযোগে একাধিক মামলা দায়ের হয় । পরবর্তী সময়ে মামলার তদন্তভার পায় NIA ।
তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ । একাধিক মামলায় চার্জশিটও জমা পড়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রে খবর । তদন্তকারীরা সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল ফোনের ভিডিয়ো এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক তথ্য খতিয়ে দেখেছেন । সেই তদন্তেরই পরবর্তী ধাপে সাবিনা ইয়াসমিনকে তলব করা হয়েছে । এর আগে তাঁর স্বামী মহম্মদ মেহবুব আলমকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এনআইএ ।
তদন্তকারী সূত্রের দাবি, মোথাবাড়ি এবং সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভকারীদের জমায়েতের পিছনে কোনও রাজনৈতিক মদত ছিল কি না, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ঘটনার আগে বা পরে কার সঙ্গে কার যোগাযোগ হয়েছিল, কোনও নির্দেশ বা প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল কি না- ফোনের তথ্য এবং অন্যান্য নথির ভিত্তিতে সেই বিষয়গুলিও তদন্তের আওতায় রয়েছে বলে সূত্রের খবর ।
সাবিনার অবশ্য দাবি, মোথাবাড়ির বিচারকদের উপর হামলার ঘটনায় তাঁর কোনও যোগ নেই । তাঁর বক্তব্য, তাঁকে মোথাবাড়ি-কাণ্ডের জন্য নয়, SIR-এর প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধের ঘটনার সূত্রে ডাকা হয়েছে । বিচারকদের গাড়িতে হামলার বিষয়েও তিনি কিছু জানতেন না বলে দাবি করেছেন ।
ঘটনাটিকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও কম হয়নি । জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সেই সময় প্রশ্ন উঠেছিল । পরবর্তী তদন্তে আইনজীবী মোফাক্কারুল ইসলাম-সহ কয়েক জনকে গ্রেফতার করা হয় । বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের উপর হামলার মামলায় NIA-র তদন্তের অগ্রগতি নিয়েও আদালতে একাধিকবার বিষয়টি উঠেছে । মে মাসে সুপ্রিম কোর্ট NIA-কে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত শেষ করে চার্জশিট পেশের নির্দেশ দিয়েছিল ৷