লাইন কেমন আছে রে, আটকাবি না তো ? ভোটের আগে তৃণমূল ক্যাম্পে সুজন চক্রবর্তী
ভোটের সকালে সৌজন্য বাম-তৃণমূলের ৷ ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার পথে তৃণমূলের ক্যাম্পে গেলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী ৷ কী কথা হল ?
Published : April 29, 2026 at 10:57 AM IST
সোনারপুর, 29 এপ্রিল: রাজনীতি, ভোট প্রচারের কচকচানি শেষে আজ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটদান ৷ সকাল সকাল মন ভালো করা দৃশ্য সোনারপুরের রাস্তায় ৷ ভোট দিতে যাওয়ার পথে তৃণমূলের ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী ৷
কীরে বাবু, লাইন কেমন আছে রে ? হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন বাম নেতা ৷ তৃণমূল কর্মীর উত্তর, "লাইন ভালোই আছে ৷" তারপর রসিকতা করে সুজনবাবু আটকে দেওয়ার প্রশ্ন করতেই জোড়াফুলের কর্মী হেসে বললেন, "আটকাব কেন ?"
ভোট দিতে যাওয়ার পথে এভাবেই সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে দেখা গেল দাপুটে বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী ৷ তারপর সাধারণের মাঝে লাইনে দাঁড়িয়ে বিএলও'র কাছে নাম দেখিয়ে ভোট দিলেন তিনি ৷ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝেও এই সৌজন্য বিনিময় নজর কেড়েছে উপস্থিত সাধারণ মানুষের ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুথে যাওয়ার আগে তিনি তৃণমূল কর্মীদের ক্যাম্পে কিছুক্ষণ সময় কাটান । সেখানে হাসি-ঠাট্টা ও হালকা কথোপকথনের মাধ্যমে এক মানবিক ও সহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশের ইঙ্গিত দেন । রাজনৈতিক বিভাজনের মাঝেও এই ধরনের আচরণ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ইতিবাচক দিক তুলে ধরে বলে মনে করছেন অনেকেই ।
ভোট দেওয়ার পর সুজন চক্রবর্তী জানান, রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হওয়া অত্যন্ত জরুরি । তিনি বলেন, "গণতন্ত্রের মূল শক্তি হল মানুষের ভোটাধিকার । প্রত্যেক মানুষ যাতে নির্ভয়ে নিজের ভোট দিতে পারেন, সেটাই নিশ্চিত করা উচিত । এখনও পর্যন্ত ভোট মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে ৷" একইসঙ্গে প্রশাসনের কাছে তিনি শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের আবেদন জানান ।
তাঁর এই বার্তাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে । বিরোধী শিবিরের এক নেতার তৃণমূল ক্যাম্পে গিয়ে সহজ স্বাভাবিকভাবে সময় কাটানো এবং তারপর শান্তিপূর্ণ ভোটের আহ্বান - এই দুই দিকই ভোটের দিনে এক ব্যতিক্রমী চিত্র তুলে ধরেছে । সবমিলিয়ে, ভোটের উত্তেজনার মাঝেও সৌজন্য ও শান্তির বার্তা দিয়ে নজর কেড়েছেন সুজন চক্রবর্তী ।