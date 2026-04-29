লাইন কেমন আছে রে, আটকাবি না তো ? ভোটের আগে তৃণমূল ক্যাম্পে সুজন চক্রবর্তী

ভোটের সকালে সৌজন্য বাম-তৃণমূলের ৷ ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার পথে তৃণমূলের ক্যাম্পে গেলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী ৷ কী কথা হল ?

ভোটকেন্দ্রে সুজন চক্রবর্তী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 10:57 AM IST

সোনারপুর, 29 এপ্রিল: রাজনীতি, ভোট প্রচারের কচকচানি শেষে আজ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটদান ৷ সকাল সকাল মন ভালো করা দৃশ্য সোনারপুরের রাস্তায় ৷ ভোট দিতে যাওয়ার পথে তৃণমূলের ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী ৷

কীরে বাবু, লাইন কেমন আছে রে ? হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন বাম নেতা ৷ তৃণমূল কর্মীর উত্তর, "লাইন ভালোই আছে ৷" তারপর রসিকতা করে সুজনবাবু আটকে দেওয়ার প্রশ্ন করতেই জোড়াফুলের কর্মী হেসে বললেন, "আটকাব কেন ?"

সুজন চক্রবর্তীর ভোটদান, দেখুন ভিডিয়ো (ইটিভি ভারত)

ভোট দিতে যাওয়ার পথে এভাবেই সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে দেখা গেল দাপুটে বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী ৷ তারপর সাধারণের মাঝে লাইনে দাঁড়িয়ে বিএলও'র কাছে নাম দেখিয়ে ভোট দিলেন তিনি ৷ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝেও এই সৌজন্য বিনিময় নজর কেড়েছে উপস্থিত সাধারণ মানুষের ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুথে যাওয়ার আগে তিনি তৃণমূল কর্মীদের ক্যাম্পে কিছুক্ষণ সময় কাটান । সেখানে হাসি-ঠাট্টা ও হালকা কথোপকথনের মাধ্যমে এক মানবিক ও সহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশের ইঙ্গিত দেন । রাজনৈতিক বিভাজনের মাঝেও এই ধরনের আচরণ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ইতিবাচক দিক তুলে ধরে বলে মনে করছেন অনেকেই ।

ভোট দেওয়ার পর সুজন চক্রবর্তী জানান, রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হওয়া অত্যন্ত জরুরি । তিনি বলেন, "গণতন্ত্রের মূল শক্তি হল মানুষের ভোটাধিকার । প্রত্যেক মানুষ যাতে নির্ভয়ে নিজের ভোট দিতে পারেন, সেটাই নিশ্চিত করা উচিত । এখনও পর্যন্ত ভোট মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে ৷" একইসঙ্গে প্রশাসনের কাছে তিনি শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের আবেদন জানান ।

তাঁর এই বার্তাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে । বিরোধী শিবিরের এক নেতার তৃণমূল ক্যাম্পে গিয়ে সহজ স্বাভাবিকভাবে সময় কাটানো এবং তারপর শান্তিপূর্ণ ভোটের আহ্বান - এই দুই দিকই ভোটের দিনে এক ব্যতিক্রমী চিত্র তুলে ধরেছে । সবমিলিয়ে, ভোটের উত্তেজনার মাঝেও সৌজন্য ও শান্তির বার্তা দিয়ে নজর কেড়েছেন সুজন চক্রবর্তী ।

