মঙ্গলে দিল্লিতে এনডিএ বৈঠক, সোম-সন্ধ্যায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠকে সুদীপ
নবান্নে প্রায় আধ ঘণ্টা বৈঠক হয় শুভেন্দু ও সুদীপের ৷ বৈঠক শেষ গাড়িতে চেপে বেরিয়ে যান এনসিপিআই সাংসদ। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।
Published : July 27, 2026 at 10:48 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: মঙ্গলবার দিল্লিতে বসছে এনডিএ-র এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, যেখানে ডাক পেয়েছেন তৃণমূলত্যাগী এনসিপিআই সাংসদরা ৷ কিন্তু সেই বৈঠকের ঠিক আগের দিন অর্থাৎ সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতার নবান্নে পৌঁছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে প্রায় 40 মিনিটের বৈঠক করেন এনসিপিআই-এর দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উত্তরবঙ্গ সফর শেষ করে সন্ধ্যায় কলকাতা বিমান বন্দরে নেমেই সোজা নবান্নে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দু'জনের এই সাক্ষাৎকার ঘিরে এই মুহূর্তে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি ৷
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে বিজেপি এবং মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেন শুভেন্দু অধিকারী। নির্বাচনের পরেই ব্যাপক ধস নামে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ৷ লোকসভার 20 জন বিদ্রোহী সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ত্যাগ করে এনসিপিআই গঠন করেন এবং কেন্দ্রীয় স্তরে শাসক জোট এনডিএ-র শরিক হতে চান ৷ দলত্যাগের পর লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাকলি ঘোষ দস্তিদারা এনসিপিআই সাংসদ হিসেবে তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়ার এবং লোকসভায় এনডিএ শরিকদের পাশে আসন দেওয়ার আবেদন জানান ৷ অধ্যক্ষ এখনও তাঁদের দলবদলকে পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি না-দিলেও আসন পরিবর্তন করেছেন ৷ অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা দলত্যাগ বিরোধী আইনে সুদীপদের সাংসদপদ খারিজের দাবি জানিয়েছেন।
এই আইনি ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের আবহেই মঙ্গলবার দিল্লির এনডিএ বৈঠকে এনসিপিআই সাংসদদের আমন্ত্রণ জানানোয় নয়া মোড় এসেছে জাতীয় রাজনীতিতে ৷ ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন, তবে কি বিজেপিতেই মিশে যেতে চলেছে এনসিপিআই ? পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মঙ্গলে দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতেই এনসিপিআই সাংসদদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জানা যায়, বিশেষ কারণে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি যাচ্ছেন না।
মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি যাত্রা বাতিল হওয়ার পরই সোম-সন্ধ্যায় নবান্নের এই বৈঠকের গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। 40 মিনিটের এই বৈঠকে দুই নেতার মধ্যে ঠিক কী বিষয়ে কথা হল, তা নিয়ে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে ৷ যদিও এই বৈঠকের আলোচনা বা বিষয়বস্তু নিয়ে দু'পক্ষের কেউই কোনও বক্তব্য রাখেননি। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, মঙ্গলবার দিল্লিতে হতে চলা এনডিএ বৈঠকের আগাম রূপরেখা এবং রণকৌশল নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই আলোচনা হয়ে থাকতে পারে ৷
একদিকে 2026-এর পরিবর্তনের পর রাজ্যে সরকার পরিচালনা, অন্যদিকে দিল্লিতে এনডিএ জোটের অন্দরে এনসিপিআই-এর ভবিষ্যৎ অবস্থান—সব মিলিয়ে রাজনীতির নতুন সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয়, তা নির্ধারণ করতে চলেছে মঙ্গলবারের দিল্লির বৈঠক ৷ আর তার আগে সোম-সন্ধ্যায় নবান্নে শীর্ষ নেতৃত্বের এই গোপনীয় আলোচনা রাজ্য ও কেন্দ্রের রাজনীতিতে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হয়ে রইল।