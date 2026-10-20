10, 20 টাকার স্ট্যাম্প পেপার উধাও! রাজ্যের হলফনামা তলব কলকাতা হাইকোর্টের
Calcutta High Court seeks affidavit : পুলিশকে কাজে লাগিয়ে অনুমোদিত ভেন্ডারদের কাছ থেকে 25 হাজারের বেশি স্ট্যাম্প পেপার তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ মামলাকারীর ৷
Published : October 20, 2026 at 6:11 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর : রাজ্যে হঠাৎ 10, 20 টাকার স্ট্যাম্প পেপার অমিলের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় রাজ্য সরকারকে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি মহ: শাব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চ এদিন নির্দেশে জানিয়েছেন 20 নভেম্বরের আগে রাজ্যকে এবিষয়ে হলফনামা পেশ করতে হবে। 27 নভেম্বরের আগে হলফনামা জমা দেবেন মামলাকারীও। 11 ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।
পুলিশকে কাজে লাগিয়ে অনুমোদিত ভেন্ডারদের কাছ থেকে 25 হাজারের বেশি স্ট্যাম্প পেপার তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মামলাকারী সুরজিৎ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি । সেগুলি পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন থানায়। ফলে সাধারণ মানুষের স্ট্যাম্প পেপার পেতে সমস্যা হচ্ছে।
কেন এই স্ট্যাম্প পেপার সংগ্রহ করা হচ্ছে ? আবেদনকারীর দাবি, তৃণমূলের নির্বাচনী প্রতীক সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। গণতান্ত্রিক তৃণমূল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ, ওই গোষ্ঠীর হয়ে তৃণমূল সমর্থকদের বক্তব্য সংক্রান্ত হলফনামার কাজে ব্যবহারের জন্য স্ট্যাম্প পেপার সংগ্রহ করা হচ্ছে। যেহেতু ঋতব্রত গোষ্ঠীর লোকজন তেমন নেই, তাই পুলিশ সাধারণ তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্ট্যাম্প পেপারে সই করাচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন আবেদনকারী।
এই প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন মামলাকারী। তাঁর দাবি, স্ট্যাম্প পেপার সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আইন এবং নথিভুক্তিকরণের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে স্ট্যাম্প পেপার সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না। যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা আদালতে এখনও প্রমাণিত হয়নি।
এই পরিস্থিতিতে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে আবেদনকারীর আর্জি ছিল, স্ট্যাম্প পেপারে সই করানোর কাজে পুলিশকে বিরত রাখার নির্দেশ দেওয়া হোক। পাশাপাশি, যে স্ট্যাম্প পেপারগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে বলে অভিযোগ, সেগুলি বাজেয়াপ্ত করার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।
এদিন মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, মহারাষ্ট্রে তেলগি স্ট্যাম্প পেপার দুর্নীতির পরে স্ট্যাম্প পেপার বণ্টনের নিয়মে আমূল পরিবর্তন এসেছে। সেই নিয়ম রাজ্য কি মেনে চলছে ? রাজ্যের আইনজীবী জানান, পুলিশের বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে, সেগুলি ঠিক নয়। ভুল অভিযোগ করা হচ্ছে। এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়।
অন্যদিকে মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে জানান, শেষ তিন সপ্তাহে বণ্টন হওয়া সমস্ত স্ট্যাম্প পেপারের বিস্তারিত তথ্য আদালতে পেশ করা হোক। রাজ্যের আইনজীবী এর জন্য সময় চান। তিনি জানান, রাজ্য সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করতে চায়।