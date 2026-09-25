জন্মের 4 দিনেই এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে যাত্রা, ওম্ফালোসিল-কে হারিয়ে নতুন জীবন নবজাতকের

জন্মের 4 দিনেই এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে যাত্রা, ওম্ফালোসিল-কে হারিয়ে নতুন জীবন নবজাতকের
Newborn with Omphalocele: ওই সদ্যোজাতকে আগরতলা থেকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে আসা হয় কলকাতায় ৷ তার পর কলকাতার একটি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয় ৷
Published : September 25, 2026 at 11:09 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: ওম্ফালোসিলে আক্রান্ত এক নবজাতককে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সুস্থ করল কলকাতার একটি হাসপাতাল ৷ জন্মের পর পঞ্চমদিনেই ওই নবজাতকের অস্ত্রোপচার হয় ৷ এর জন্য একদিন আগে, অর্থাৎ জন্মের পর চতুর্থদিনে ওই নবজাতকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে কলকাতায় উড়িয়ে নিয়ে আসা হয় ত্রিপুরার আগরতলা থেকে ৷ ফলে ওইনবজাতকের জন্মের পরের চার দিন কেটেছে কঠিন চিকিৎসার মধ্যেই ।
ওম্ফালোসিল নিয়ে জন্মানো ওই শিশুটির পেটের দেওয়ালে জন্মগত ত্রুটি থাকায় অন্ত্রের একটি অংশ পেটের বাইরে বেরিয়ে ছিল । জন্মের চতুর্থ দিন এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হয় । হাসপাতালে পৌঁছনোর পর দ্রুত শিশুটিকে স্থিতিশীল করে শুরু হয় চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ।
পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা দেখতে পান, পেটের বাইরে থাকা অন্ত্রের অংশগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে । সেগুলিতে গুরুতর ক্ষতির লক্ষণ নেই এবং সেগুলিকে নিরাপদে পেটের ভিতরে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব । পরিস্থিতি বিবেচনা করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । প্রথম দিন শিশুটিকে পর্যবেক্ষণে রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার মাধ্যমে স্থিতিশীল করা হয় । পরের দিনই অস্ত্রোপচার করা হয় ।
অস্ত্রোপচারের সময় বাইরে বেরিয়ে থাকা অন্ত্রের অংশগুলি সফলভাবে পেটের ভিতরে ফিরিয়ে দেওয়া হয় । একই সঙ্গে পেটের দেওয়ালের জন্মগত ত্রুটিও সংশোধন করেন চিকিৎসকরা । হাসপাতালে পৌঁছনোর 24 ঘণ্টার মধ্যেই শিশুটির চূড়ান্ত অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয় । ফলে পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় দফায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়নি ।
ওম্ফালোসিল কী ?
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ওম্ফালোসিল হল পেটের দেওয়ালের একটি জন্মগত ত্রুটি । এই সমস্যায় জন্মের সময়ই অন্ত্র বা কখনও অন্য কোনও অঙ্গ পেটের বাইরে বেরিয়ে থাকতে পারে । চিকিৎসার পদ্ধতি নির্ভর করে পেটের দেওয়ালের ত্রুটির আকার, বাইরে বেরিয়ে থাকা অঙ্গগুলির অবস্থা এবং শিশুটির সামগ্রিক শারীরিক পরিস্থিতির উপর ।
এই ধরনের ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, দীর্ঘ সময় ধরে অন্ত্র বা অন্য অঙ্গ শরীরের বাইরে থাকলে সেখানে ফোলাভাব বা ইডিমা তৈরি হতে পারে । অতিরিক্ত ফোলাভাব হলে সেই অঙ্গগুলিকে পেটের ভিতরে ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে যায় । তখন ধাপে ধাপে চিকিৎসা করতে হতে পারে এবং একাধিক অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনও হতে পারে ।
এই শিশুটির ক্ষেত্রে অবশ্য পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে অনুকূল ছিল । জন্মের চার দিনের মাথায় হাসপাতালে পৌঁছনোর পরও বাইরে থাকা অন্ত্রের অংশগুলি যথেষ্ট সুস্থ এবং নমনীয় অবস্থায় ছিল । ফলে চিকিৎসকরা একবারের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেই পেটের দেওয়ালের ত্রুটি সংশোধন এবং বাইরে বেরিয়ে থাকা অন্ত্র পেটের ভিতরে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন ।
চিকিৎসকরা কী বলছেন ?
চিকিৎসায় যুক্ত ড. শুভাশিস সাহা বলেন, ‘‘ওম্ফালোসিলের ক্ষেত্রে পেটের দেওয়ালের ত্রুটির আকার, বাইরে থাকা অন্ত্রের অবস্থা এবং নবজাতকের সামগ্রিক শারীরিক পরিস্থিতি খুব সতর্কভাবে মূল্যায়ন করা জরুরি । আদর্শভাবে এই ধরনের শিশুকে যত দ্রুত সম্ভব নবজাতক সার্জারি এবং নিবিড় পরিচর্যার সুবিধাযুক্ত বিশেষ কেন্দ্রে নিয়ে আসা উচিত ।’’
তাঁর বক্তব্য, এই শিশুটি জন্মের চতুর্থ দিনে হাসপাতালে পৌঁছলেও অন্ত্রের অংশগুলি যথেষ্ট সুস্থ ছিল এবং সেগুলিকে পেটের ভিতরে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে । তাই ধাপে ধাপে চিকিৎসার পরিবর্তে একবারের অস্ত্রোপচারেই সমস্যাটি সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে । অস্ত্রোপচারের পর শিশুটিও ভালোভাবে সাড়া দিয়েছে ।
অন্য চিকিৎসক ড. অতনুকুমার জানা জানান, ওম্ফালোসিল নিয়ে জন্মানো শিশুর ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের আগে এবং পরে দু’সময়েই অত্যন্ত সতর্ক নজরদারি প্রয়োজন । অস্ত্রোপচারের সময় অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হল নবজাতকের পেটের গহ্বরের ছোট ও অপরিণত থাকা । ফলে বাইরে থাকা অঙ্গগুলিকে পেটের ভিতরে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় শিশুটির শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অস্ত্রোপচারের পর ফুসফুসের কার্যকারিতা, পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং সংক্রমণ বা অন্য কোনও জটিলতার লক্ষণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হয় ।
এই ক্ষেত্রে হাসপাতালে পৌঁছনোর পরপরই শিশুটিকে স্থিতিশীল করা হয় । এরপর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে পরের দিনই অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয় । অস্ত্রোপচারের পর শিশুটি ভালোভাবে সুস্থ হয়ে উঠছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা । পাশাপাশি, অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের জন্মগত সমস্যা না থাকায় তার সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াও ভালো হয়েছে ।
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ওম্ফালোসিলের সঙ্গে কখনও কখনও হৃদযন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র বা শরীরের অন্য অঙ্গের জন্মগত সমস্যা থাকতে পারে । তাই এই ধরনের শিশুর ক্ষেত্রে শুধু পেটের দেওয়ালের ত্রুটি নয়, শরীরের অন্যান্য অঙ্গের অবস্থাও পরীক্ষা করে দেখা জরুরি । এই শিশুটির ক্ষেত্রে এমন কোনও উল্লেখযোগ্য সমস্যা ধরা পড়েনি ।
শিশুটির চিকিৎসায় শিশু সার্জারি, নিওনেটাল কেয়ার, এনআইসিইউ এবং নবজাতকের অ্যানেস্থেশিয়া-সহ একাধিক বিভাগের চিকিৎসকরা সমন্বয় করে কাজ করেন । দ্রুত শিশুটিকে স্থিতিশীল করা, বাইরে থাকা অন্ত্রের অবস্থা নির্ণয় এবং অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ।
জন্মের চার দিন পর গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে পৌঁছেও একবারের অস্ত্রোপচারে পেটের দেওয়ালের ত্রুটি সংশোধন এবং বাইরে বেরিয়ে থাকা অন্ত্র পেটের ভিতরে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে । চিকিৎসকদের মতে, নবজাতকের ক্ষেত্রে দ্রুত বিশেষায়িত চিকিৎসা, নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং শিশু সার্জারি ও নিওনেটাল টিমের সমন্বয় জটিল জন্মগত সমস্যার চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ।
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