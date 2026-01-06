অতি বিপন্নপ্রায় প্রাণীর সফল প্রজনন, বেঙ্গল সাফারিতে খুশির খবর দিল বিষ্ণু-নিয়তি

অতি বিপন্নপ্রায় প্রাণীর সফল প্রজনন, বেঙ্গল সাফারিতে খুশির খবর দিল বিষ্ণু-নিয়তি
লাল তালিকাভুক্ত প্রজাতির বানরের প্রজননে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত পার্ক কর্তৃপক্ষ ও বন দফতর ৷ ম্যানড্রিল দম্পতির কোল আলো করে এল প্রথম সন্তান ৷
Published : January 6, 2026 at 11:42 AM IST
শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন
শিলিগুড়ি, 6 জানুয়ারি: পর্যটকদের জন্য নিউ ইয়ার উপলক্ষে দারুণ খুশির খবর নিয়ে এল বেঙ্গল সাফারি পার্ক । বাঘ, সিংহ, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারের পর এবার আইইউসিএনের (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড নেচার) লাল তালিকাভুক্ত অতি বিপন্নপ্রায় প্রজাতির প্রাণী ম্যানড্রিলের প্রজননে বাজিমাত বেঙ্গল সাফারির ।
দু'বছর পর এই সাফল্য মিলেছে পার্ক কর্তৃপক্ষের । আর ঠিক নতুন বছরে খুদে অতিথিকে স্বাগত জানাতে পেরে উচ্ছ্বসিত বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি রাজ্য বন দফতর ও জু অথরিটি । গোটা রাজ্যের মধ্যে একমাত্র উত্তরবঙ্গের বেঙ্গল সাফারি পার্কেই রয়েছে ম্যানড্রিল প্রজাতির ওই বানর । আর এই কারণেই খুশির মাত্রা দ্বিগুণ হয়েছে । বর্তমানে মা ও ওই শাবক দু'জনেই সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে বলে জানিয়েছে পার্ক কর্তৃপক্ষ ।
প্রসঙ্গত, 2023 সালের ডিসেম্বর মাসে জামশেদপুরের টাটা স্টিল জামশেদপুর জুওলজিক্যাল পার্ক থেকে প্রাণী বিনিময় কর্মসূচির অধীনে তিনটে ম্যানড্রিল আনা হয়েছিল । বেঙ্গল সাফারি পার্কে তাদের জন্য 23 লক্ষ 54 হাজার টাকা খরচ করে পৃথক এনক্লোজার তৈরি করা হয়েছিল । আর এই কড়া শীতের সময় যাতে ওই ম্যানড্রিলদের কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য বাড়তি নজর দিয়েছিলেন পার্কের আধিকারিকরা ।
টানা দু'টো বছর পর ওই তিন ম্যানড্রিলের মধ্যে বিষ্ণু ও নিয়তি নামে দম্পতি গত সপ্তাহে জন্ম দিয়েছে এক ফুটফুটে শাবকের । বর্তমানে শাবকের যাতে শীতে কষ্ট না হয় সেজন্য তাদের কড়া নজরদারিতে রেখেছে পার্ক কর্তৃপক্ষ । দেওয়া হয়েছে চটের বস্তা, খড় । সদ্য মা হওয়া নিয়তির খাবারেও বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে । যাতে তার শরীর গরম থাকে । যদিও সদ্য জন্ম হওয়ায় এখনও বাচ্চার লিঙ্গ নির্ধারণ সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷
এই বিষয়ে রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, "এটা নতুন বছরে আমাদের জন্য দারুণ খুশির খবর । বাঘ, সিংহের মতো প্রাণীর প্রজননের পাশাপাশি ম্যানড্রিলের মতো বিপন্নপ্রায় প্রাণীগুলোর সংরক্ষণেও আমরা বরাবর নজর দিয়েছিলাম । সেই মতো সাফল্য এসেছে । আশাকরি পর্যটকরা আরও বেশি আকৃষ্ট হবেন নতুন অতিথিকে দেখতে ।"
এই বিষয়ে বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর ই বিজয় কুমার বলেন, "2023 সালে ওই তিনটে ম্যানড্রিলকে আনা হয়েছিল । এতদিন ধরে আমরা খুব আদর যত্নে ওই প্রাণীগুলোকে রেখেছি ও দেখাশোনা করেছি । আমাদের রাজ্যে আর কোনও চিড়িয়াখানায় ম্যানড্রিল প্রজাতির বানর নেই । একমাত্র বেঙ্গল সাফারি পার্কেই রয়েছে । সেজন্য আমাদের চিন্তাও ছিল । প্রজননের পর সাফল্য আসায় আমরা খুব খুশি । বর্তমানে মা ও শাবক দুজনেই ভালো রয়েছে । আমরা নজরদারি রেখেছি । অতিরিক্ত দেখাশোনার জন্য যা যা করণীয় সব করা হয়েছে ।"