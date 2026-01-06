ETV Bharat / state

অতি বিপন্নপ্রায় প্রাণীর সফল প্রজনন, বেঙ্গল সাফারিতে খুশির খবর দিল বিষ্ণু-নিয়তি

লাল তালিকাভুক্ত প্রজাতির বানরের প্রজননে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত পার্ক কর্তৃপক্ষ ও বন দফতর ৷ ম্যানড্রিল দম্পতির কোল আলো করে এল প্রথম সন্তান ৷

Bengal Safari Park
বেঙ্গল সাফারি পার্কের ছবি (ইটিভি ভারত)
শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি, 6 জানুয়ারি: পর্যটকদের জন্য নিউ ইয়ার উপলক্ষে দারুণ খুশির খবর নিয়ে এল বেঙ্গল সাফারি পার্ক । বাঘ, সিংহ, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারের পর এবার আইইউসিএনের (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড নেচার) লাল তালিকাভুক্ত অতি বিপন্নপ্রায় প্রজাতির প্রাণী ম্যানড্রিলের প্রজননে বাজিমাত বেঙ্গল সাফারির ।

দু'বছর পর এই সাফল্য মিলেছে পার্ক কর্তৃপক্ষের । আর ঠিক নতুন বছরে খুদে অতিথিকে স্বাগত জানাতে পেরে উচ্ছ্বসিত বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি রাজ্য বন দফতর ও জু অথরিটি । গোটা রাজ্যের মধ্যে একমাত্র উত্তরবঙ্গের বেঙ্গল সাফারি পার্কেই রয়েছে ম্যানড্রিল প্রজাতির ওই বানর । আর এই কারণেই খুশির মাত্রা দ্বিগুণ হয়েছে । বর্তমানে মা ও ওই শাবক দু'জনেই সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে বলে জানিয়েছে পার্ক কর্তৃপক্ষ ।

Mandrill at Bengal Safari Park
অতি বিপন্নপ্রায় প্রাণী ম্যানড্রিল (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, 2023 সালের ডিসেম্বর মাসে জামশেদপুরের টাটা স্টিল জামশেদপুর জুওলজিক্যাল পার্ক থেকে প্রাণী বিনিময় কর্মসূচির অধীনে তিনটে ম্যানড্রিল আনা হয়েছিল । বেঙ্গল সাফারি পার্কে তাদের জন্য 23 লক্ষ 54 হাজার টাকা খরচ করে পৃথক এনক্লোজার তৈরি করা হয়েছিল । আর এই কড়া শীতের সময় যাতে ওই ম্যানড্রিলদের কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য বাড়তি নজর দিয়েছিলেন পার্কের আধিকারিকরা ।

Mandrill at Bengal Safari Park
বেঙ্গল সাফারিতে সন্তান কোলে মা ম্যানড্রিল (ইটিভি ভারত)

টানা দু'টো বছর পর ওই তিন ম্যানড্রিলের মধ্যে বিষ্ণু ও নিয়তি নামে দম্পতি গত সপ্তাহে জন্ম দিয়েছে এক ফুটফুটে শাবকের । বর্তমানে শাবকের যাতে শীতে কষ্ট না হয় সেজন্য তাদের কড়া নজরদারিতে রেখেছে পার্ক কর্তৃপক্ষ । দেওয়া হয়েছে চটের বস্তা, খড় । সদ্য মা হওয়া নিয়তির খাবারেও বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে । যাতে তার শরীর গরম থাকে । যদিও সদ্য জন্ম হওয়ায় এখনও বাচ্চার লিঙ্গ নির্ধারণ সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷

Mandrill at Bengal Safari Park
বেঙ্গল সাফারি পার্কে ম্যানড্রিলের বিচরণ (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, "এটা নতুন বছরে আমাদের জন্য দারুণ খুশির খবর । বাঘ, সিংহের মতো প্রাণীর প্রজননের পাশাপাশি ম্যানড্রিলের মতো বিপন্নপ্রায় প্রাণীগুলোর সংরক্ষণেও আমরা বরাবর নজর দিয়েছিলাম । সেই মতো সাফল্য এসেছে । আশাকরি পর্যটকরা আরও বেশি আকৃষ্ট হবেন নতুন অতিথিকে দেখতে ।"

Bengal Safari Park
বেঙ্গল সাফারি পার্কের মূল প্রবেশ পথ (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর ই বিজয় কুমার বলেন, "2023 সালে ওই তিনটে ম্যানড্রিলকে আনা হয়েছিল । এতদিন ধরে আমরা খুব আদর যত্নে ওই প্রাণীগুলোকে রেখেছি ও দেখাশোনা করেছি । আমাদের রাজ্যে আর কোনও চিড়িয়াখানায় ম্যানড্রিল প্রজাতির বানর নেই । একমাত্র বেঙ্গল সাফারি পার্কেই রয়েছে । সেজন্য আমাদের চিন্তাও ছিল । প্রজননের পর সাফল্য আসায় আমরা খুব খুশি । বর্তমানে মা ও শাবক দুজনেই ভালো রয়েছে । আমরা নজরদারি রেখেছি । অতিরিক্ত দেখাশোনার জন্য যা যা করণীয় সব করা হয়েছে ।"

Bengal Safari Park
বেঙ্গল সাফারি পার্কে পর্যটকদের ঘোরাফেরা (ইটিভি ভারত)

