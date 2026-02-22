অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণ ! কিডনি প্রতিস্থাপনের পরও সফলভাবে মা হলেন যুবতী
30 সপ্তাহ তিনদিনে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দেন প্রসূতি ৷ সুস্থ রয়েছেন মা ও নবজাতক ৷
Published : February 22, 2026 at 5:16 PM IST
কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি: আবারও বিরল ও অত্যন্ত জটিল চিকিৎসায় সাফল্যের নজির গড়ল এক বেসরকারি হাসপাতাল । কিডনি প্রতিস্থাপনের পর অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল গর্ভধারণ ৷ তারপরেও সুস্থভাবে সন্তানের জন্ম দিলেন প্রসূতি ৷ কলকাতার ঘটনা ৷
কী সমস্যা ছিল প্রসূতির ?
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমানের বাসিন্দা 30 বছর বয়সি মাধবীলতা কুণ্ডু ৷ 2020 সালের ডিসেম্বরে কিডনি প্রতিস্থাপন করান তিনি । গর্ভাবস্থার 16 সপ্তাহে, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ চলাকালীন অবস্থায় তিনি চিকিৎসার জন্য ওই বেসরকারি হাসপাতালে আসেন । এর আগে তাঁর সিজারিয়ান পদ্ধতিতে তিনি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন ৷ একবার গর্ভপাতও হয়েছিল ৷ এছাড়া দীর্ঘদিন উচ্চ রক্তচাপ ও থাইরয়েডের সমস্যা ছিল । তার উপর কিডনি প্রতিস্থাপনের পর গর্ভধারণ স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ৷ তাই বিষয়টি শুরু থেকেই চিকিৎসকদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পায় ।
গর্ভধারণ অবস্থায় জটিলতা
রোগীর পরিবারকে বিস্তারিতভাবে পরিস্থিতি জানানো হয় ৷ তার পর ওই নেফ্রোলজি, স্ত্রীরোগ বিভাগ, অ্যানাস্থেশিয়া, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ও নবজাতক বিভাগের চিকিৎসকরা যৌথভাবে কঠোর পর্যবেক্ষণে রাখেন ওই রোগীকে ৷ গর্ভাবস্থার 21 সপ্তাহে রোগীর একাধিক জটিলতা দেখা দেয় । প্রতিস্থাপিত কিডনির কার্যকারিতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা, তীব্র রক্তাল্পতা, রক্তে বর্জ্য পদার্থের মাত্রা বৃদ্ধি, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ এবং সংক্রমণ ধরা পড়ে । ওই যুবতীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করে রক্ত দেওয়া, প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধের পরিবর্তন এবং সংক্রমণের নিবিড় চিকিৎসা শুরু করা হয় ।
সফলভাবে অস্ত্রোপচার
পাশাপাশি নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে গর্ভস্থ শিশুর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখা হয় । অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হলেও 28 সপ্তাহের পর আবার কিডনির পরীক্ষার ফল খারাপ হতে শুরু করে । রক্তচাপ ওঠানামা করতে থাকে, গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি কমে যায় এবং গর্ভের জলও হ্রাস পায় । এতে মাধবীলতা ও তাঁর শরীরে থাকা প্রতিস্থাপিত কিডনির নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয় । চিকিৎসকদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে মায়ের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে গর্ভাবস্থার 30 সপ্তাহ তিনদিনে পরিকল্পিত সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার করা হয় ।
অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে 1.6 কেজি ওজনের একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন মাধবীলতা । জন্মের পরই শিশুটিকে নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয় এবং সেখানে 20 দিন বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা দেওয়া হয় । প্রসবের পর মায়ের উচ্চ রক্তচাপ ও মূত্রনালির সংক্রমণ দেখা দেওয়ায় তাঁকে তিন দিন নিবিড় পরিচর্যায় রাখা হয় । সময়মতো চিকিৎসায় তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হয় এবং কিডনির কার্যকারিতাও উন্নতি করে । বর্তমানে মা ও শিশু দু'জনেই সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরেছেন ।
চিকিৎসকদের বক্তব্য
চিকিৎসকদের মতে, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, ওষুধের সঠিক সমন্বয় এবং বহুবিভাগীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাই এই জটিল গর্ভধারণ সফল করার মূল চাবিকাঠি । চিকিৎসক শিল্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "শুরু থেকেই এই গর্ভধারণ ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ । রোগীর শরীরে একাধিক জটিলতা ছিল এবং সামান্য পরিবর্তনও মা ও শিশুর জন্য বিপজ্জনক হতে পারত । আমাদের লক্ষ্য ছিল মায়ের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখা এবং একই সঙ্গে শিশুর উপর নিয়মিত নজর রাখা । চিকিৎসকদের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সতর্ক পর্যবেক্ষণের ফলে আমরা নিরাপদভাবে গর্ভকাল এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি ।"
চিকিৎসক উপল সেনগুপ্ত বলেন, "কিডনি প্রতিস্থাপনের পর গর্ভধারণ স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এতে প্রতিস্থাপিত কিডনির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে । আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কিডনির কার্যকারিতা রক্ষা করে নিরাপদভাবে গর্ভধারণ সম্পন্ন করা । এজন্য নিয়মিত মূল্যায়ন, ওষুধের সঠিক সমন্বয় এবং অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এড়িয়ে চলা অত্যন্ত জরুরি ছিল । এই সাফল্য সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও বহুবিভাগীয় সমন্বয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে ।"
প্রসূতির কথা
নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে মাধবীলতা কুণ্ডু বলেন, "অনেক সময় মনে হয়েছে হয়তো আমার সন্তানকে হারাবো বা প্রতিস্থাপিত কিডনির ক্ষতি হবে । কিন্তু চিকিৎসকরা সবসময় পাশে ছিলেন, প্রতিটি বিষয় বুঝিয়ে বলেছেন এবং আমাকে সাহস দিয়েছেন । আজ আমার সন্তানকে সুস্থ দেখে সত্যিই অলৌকিক মনে হচ্ছে ।"