মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতে নবান্নে শুভ্রাংশু, স্ত্রী’র নিখোঁজ সংক্রান্ত ভুয়ো খবরে ক্ষুব্ধ মুকুল-পুত্র

মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতে নবান্নে শুভ্রাংশু, স্ত্রী’র নিখোঁজ সংক্রান্ত ভুয়ো খবরে ক্ষুব্ধ মুকুল-পুত্র
Nepal Flash Flood: শুভ্রাংশুর সঙ্গে নবান্নে যাচ্ছেন নিখোঁজ বাকি 31 জনের পরিবারও ৷ চিন সীমান্তে কোথাও নিরাপদে রয়েছেন স্ত্রী শর্মিষ্ঠা, আশাবাদী শুভ্রাংশু ৷
Published : September 15, 2026 at 3:51 PM IST
ব্যারাকপুর, 15 সেপ্টেম্বর: গত 26 অগস্ট নেপালের ভয়াবহ হড়পা বানের পর 21 দিন পেরিয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু, এখনও খোঁজ মেলেনি মুকুল রায়ের পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ের ৷ তাই স্ত্রী’র খোঁজ পেতে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু রায় ৷ বুধবার তিনি নবান্নে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করবেন ৷ তবে, তিনি একা নন ৷ তাঁর স্ত্রী’র সঙ্গে নিখোঁজ হওয়া আরও 31 জনের পরিবারও তাঁর সঙ্গে থাকবেন বলে জানিয়েছেন শুভ্রাংশু ৷ অন্যদিকে, নিখোঁজ শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নানান খবর নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন তিনি ৷
কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রায় গিয়ে নেপালের ভয়াবহ হড়পা বানের জেরে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে রাজ্যের 32 জনের একটি পর্যটকের দল ৷ যে দলে রয়েছেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ মুকুল রায়ের পুত্রবধূ তথা প্রাক্তন বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়ের স্ত্রী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায় ৷ স্ত্রী’র খোঁজ পেতে আগেও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন শুভ্রাংশু ৷ এবার বাকি 31 জনের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বুধবার নবান্নে যাবেন তিনি ৷
শুভ্রাংশু বলেন, "32 জনের পরিবারের দু’জন করে সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাব ৷ আমি আর আমার মেয়ে যাব ৷ মুখ্যমন্ত্রী নিজেও খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছেন ৷ উনি মিটিং করেছেন ৷ সেন্ট্রালের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ৷ পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে খোঁজখবর নিচ্ছেন ৷ আশা করছি খুব দ্রুত কোনও ভালো খবর আমরা পাবো ৷"
তবে, স্ত্রী শর্মিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে, এমন খবর পুরোপুরি ভিত্তিহীন ৷ যা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন শুভ্রাংশু ৷ তিনি বলেন, "এমন কিছুই ঘটেনি ৷ আমরা ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি ৷ কিছু সংবাদ মাধ্যমে খবর বেরিয়েছে ৷ এটা ঠিক নয় ৷ বিদেশমন্ত্রক নেপাল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে ৷ আমরা শেষ যেটা জানতে পেরেছি, নেপাল সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমার স্ত্রী-সহ 32 জন ইমিগ্রেশন সেন্টার থেকে চিনের উদ্দেশে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ৷ এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁরা কোথায় ছিলেন, কী পরিস্থিতিতে ছিল, সেটা জানতে হবে ৷ আশা করছি ভালো খবরই পাবো ৷"
এরই মধ্যে শুভ্রাংশুর সঙ্গে সিপিআইএম নেতা শতরূপ ঘোষ দেখা করতে যান ৷ শুভ্রাংশু এবং তাঁর মেয়ের সঙ্গে দেখা করেন তিনি ৷ তবে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর আস্থা রয়েছে বলে জানান মুকুল-পুত্র ৷ তাঁর বিশ্বাস, তিব্বত এলাকায় চিন সীমান্তেই কোথাও আটকে রয়েছেন শর্মিষ্ঠা-সহ 32 জন পর্যটক ৷ আর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে ভালো কোনও খবর তিনি পাবেন বলেই আশাবাদী শুভ্রাংশু ৷