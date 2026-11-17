সরকারের প্রতিশ্রুতিই সার, এবার নেপালে নিখোঁজ স্ত্রী’র খোঁজে সোশাল মিডিয়ার দ্বারস্থ শুভ্রাংশুর
Subhranshu Roy Post on Social Media to Find Wife: স্ত্রী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ের শেষ লোকেশনের তথ্য-সহ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট শুভ্রাংশুর ৷
Published : November 17, 2026 at 4:26 PM IST
কলকাতা ও ব্যারাকপুর, 17 নভেম্বর: নেপালের ভয়াবহ হড়পা বানের পর প্রায় তিন মাস কাটতে চলল ৷ তবুও, এখনও কোনও খোঁজ মেলেনি মুকুল রায়ের পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ের। প্রিয়জনের ফেরার আশায় দিন গুনছেন স্বামী শুভ্রাংশু রায় ৷ প্রশাসনিক স্তরে আশ্বাস মিললেও, কোনও নির্দিষ্ট তথ্য মেলেনি ৷ তাই স্ত্রী’র সন্ধান পেতে এখন সোশাল মিডিয়াকে প্রধান হাতিয়ার করেছেন মুকুল-পুত্র ৷ নিয়মিত শর্মিষ্ঠার ছবি ও নিখোঁজ সংক্রান্ত পোস্ট শেয়ার করে সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্যের আর্জি জানাচ্ছেন তিনি ৷
গত 21 অগস্ট কলকাতার 'চলো যাই' নামে একটি পর্যটন সংস্থার মাধ্যমে 32 জনের একটি দল নেপালের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল ৷ গন্তব্য ছিল কৈলাস ও মানস সরোবর ৷ ওই পর্যটক দলের সঙ্গে একাই যাত্রা করেছিলেন শর্মিষ্ঠা ৷ কিন্তু 26 অগস্ট নেপালে ভয়াবহ হড়পা বান আছড়ে পড়ে ৷ সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর থেকেই তাঁর আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি ৷ এরপর শুভ্রাংশু একাধিকবার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন স্ত্রী’র হদিশ পেতে ৷
শুভ্রাংশুর পোস্ট করা নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, বিপর্যয়ের দিন অর্থাৎ 2026 সালের 26 অগস্ট সকাল পৌনে 9টা নাগাদ শেষ বার দেখা গিয়েছিল শর্মিষ্ঠাকে ৷ নেপাল সীমান্তের ওপারে চিন-তিব্বত অংশের গিরং পোর্ট এলাকায় তাঁকে শেষবার দেখা যায় ৷ তাঁর শেষ ঠিকানা ছিল 'শুভম গেস্ট হাউস' ৷
এর আগে শুভ্রাংশু জানিয়েছিলেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস স্ত্রী সুস্থই রয়েছেন এবং সম্ভবত চিন-তিব্বত সীমান্তের কোনও এলাকায় আটকে পড়েছেন ৷ কিন্তু, সেই ঘটনার পর আরও দু’মাস পেরিয়ে গিয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত শর্মিষ্ঠার কোনও নিশ্চিত খবর পরিবার পায়নি ৷ স্ত্রী’র কোনও তথ্য পেলে 9051377068 নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য সোশাল মিডিয়ায় অনুরোধ করেছেন শুভ্রাংশু রায় ৷ এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে শুভ্রাংশু বলেন, "নতুন করে কিছু বলার নেই ৷"
সংবাদমাধ্যমের সামনে সরাসরি মুখ না-খুললেও, সমাজমাধ্যমে তাঁর লাগাতার পোস্টই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে সরকারি আশ্বাসে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না ৷ নিজের উদ্যোগেই প্রিয়জনকে খুঁজে বের করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন মুকুল-পুত্র ৷ শুধু রায় পরিবারই নয়, নেপালের ওই বিপর্যয়ের পর থেকে চরম দুঃশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন রাজ্যের আরও বহু পরিবার ৷
খড়গপুর থেকে শিলিগুড়ি, বর্ধমান থেকে দুর্গাপুর, কিংবা কলকাতা ও বাঁকুড়া— রাজ্যের নানা প্রান্তের নিখোঁজ পর্যটক ও শ্রমিকদের বাড়িতে এখন একই ছবি ৷ সম্প্রতি নবান্নে নিখোঁজদের পরিজনদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ নেপালে গিয়ে বাংলার যাঁরা নিখোঁজ হয়েছেন, তাঁদের ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকারের তরফে সবরকম পদক্ষেপ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন ৷
তবে পরিবারগুলির দাবি, সরকারি আশ্বাস মিললেও বাস্তবে এখনও কোনও সদর্থক খবর মেলেনি ৷ আন্তর্জাতিক আইন, কূটনৈতিক জটিলতা এবং নেপাল সরকারের প্রশাসনিক নিয়মের বেড়াজালে আটকে পড়েছে উদ্ধারকাজ ও খোঁজখবর নেওয়ার প্রক্রিয়া ৷ চিন-তিব্বত সীমান্ত সংলগ্ন দুর্গম এলাকা হওয়ায় জটিবতা আরও বেড়েছে ৷ ফলে একরাশ উদ্বেগ নিয়েই অপেক্ষা করতে হচ্ছে পরিবারগুলিকে ৷
অগস্ট থেকে নভেম্বর— দেখতে দেখতে আড়াই মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে ৷ যত দিন গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে উৎকণ্ঠা ৷ সরকারি স্তরে তৎপরতার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সূত্রে যদি কোনওভাবে শর্মিষ্ঠার হদিশ মেলে, আপাতত সেই আশাতেই বুক বাঁধছেন শুভ্রাংশু রায় ৷