নেপালে নিখোঁজ স্ত্রী-সহ বাংলার 32 পর্যটক, একাধিক প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাইলেন শুভ্রাংশু
Subhranshu Roy: শুভ্রাংশু রায় ফেসবুক পোস্টে মূলত নেপাল ও তিব্বত-চিন সীমান্তের ইমিগ্রেশন সেন্টারের সিসিটিভি ফুটেজ এবং পর্যটকদের বাসের জিপিএস ট্র্যাকিং নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ।
Published : October 3, 2026 at 11:25 AM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: গত 26 অগস্ট নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানে নিখোঁজ হয়ে যান বাংলার 32 জন পর্যটক । সেই দলে রয়েছেন মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের স্ত্রী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ও । দুর্ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ পর্যটকদের কোনও সুনির্দিষ্ট খোঁজ মেলেনি । এই চরম অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের আবহে এবার সোশাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্ট করে একাধিক প্রশ্ন তুললেন শুভ্রাংশু ।
নিখোঁজ পর্যটকদের পরিবারের যন্ত্রণা তুলে ধরার পাশাপাশি, ভারত সরকারের কাছে কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে গুপ্তচর সংস্থার সাহায্য নেওয়ারও আর্জি জানিয়েছেন তিনি । ফেসবুক পোস্টে শুভ্রাংশু মূলত নেপাল ও তিব্বত-চিন সীমান্তের ইমিগ্রেশন সেন্টারের সিসিটিভি ফুটেজ এবং পর্যটকদের বাসের জিপিএস ট্র্যাকিং নিয়ে নিজের সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, তিব্বত-চিন ইমিগ্রেশন সেন্টারে আচমকা বিপুল জলরাশি আছড়ে পড়ছে । এই ফুটেজটি উল্লেখ করে তিনি জানতে চেয়েছেন, ওই ঘটনার ঠিক আগের এক ঘণ্টার ফুটেজ কেন প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না ?
তাঁর মতে, ক্যামেরার হার্ডওয়্যার নষ্ট হলেও ওয়েব-বেসড সার্ভারে আগের অন্তত 20 থেকে 30 মিনিটের রেকর্ডিং অবশ্যই থাকা উচিত । ফুটেজে দৃশ্যমান মানুষদের পোশাক নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন শুভ্রাংশু রায় । তিনি জানিয়েছেন, ওই সীমান্ত এলাকায় পর্যটকরা সাধারণত নীল, কমলা, লাল বা হলুদের মতো উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট জ্যাকেট পরেন । অথচ, জলরাশি আছড়ে পড়ার সময় যাঁরা প্রাণ বাঁচাতে দৌড়চ্ছিলেন, তাঁদের গায়ে কালো জ্যাকেট বা পুলিশের উর্দি ছিল । স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি সেখানে আদৌ কোনও পর্যটক ছিলেন না?
ইমিগ্রেশন সেন্টারে সকালের দিকে প্রবল ভিড় থাকে । কিন্তু ফুটেজে মাত্র আড়াইশো মানুষকে দৌড়তে দেখা গিয়েছে । বাংলার ওই 32 জন পর্যটক নেপাল ইমিগ্রেশন পেরনোর পর ঠিক কোন দিকে গিয়েছিলেন, তাঁরা বাসে উঠেছিলেন কি না, সেই উত্তর খুঁজতেই নেপাল ইমিগ্রেশন সেন্টারের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন তিনি ।
পর্যটকদের যাতায়াতের দায়িত্বে ছিল একটি ভ্রমণ সংস্থা । নেপালে তাদের সহযোগী সংস্থার অধীনেই ছিলেন নিখোঁজ পর্যটকরা । শুভ্রাংশু দাবি করেছেন, বর্তমান সময়ের সমস্ত গাড়িতে জিপিএস বা জিও ট্যাগ থাকে । পর্যটকরা যে বাসে ছিলেন, সেই বাসের নম্বর পেলে তার লোকেশন ট্র্যাক করে বাসটির শেষ অবস্থান জানা সম্ভব । নেপাল ও তিব্বত ইমিগ্রেশন সেন্টারের মাঝের প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তাতেও সিসি ক্যামেরা থাকার কথা । সেই ফুটেজ উদ্ধার হলেও অনেক জট খুলতে পারে বলে মনে করেন তিনি ।
চিনের সংবাদমাধ্যম ও সোশাল মিডিয়ার বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, রসুয়াগড়ি এবং তিব্বত-চিন সীমান্তে বেশ কিছু উদ্ধারকারী ক্যাম্প রয়েছে, যেখানে বহু পর্যটক আটকে আছেন । এই প্রসঙ্গ টেনেই শুভ্রাংশু ভারত সরকারের কাছে সরাসরি হস্তক্ষেপের আবেদন করেছেন । তাঁর মতে, শুধুমাত্র দূতাবাসগুলির মধ্যে চিঠি চালাচালি করে সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব নয় । তাই পোস্টে তিনি লিখেছেন, "আপনারা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে নেপাল ও চিনের উপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করলে নিখোঁজ 32 জন পর্যটকের অসহায় পরিবার পরিজন একটু সুরাহা পেতে পারে ।"
ঘটনার প্রকৃত সত্য জানতে তিনি ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাকে কাজে লাগানোরও পরামর্শ দিয়েছেন । তিনি বলেন, "এক্ষেত্রে আমার মনে হয় ভারতের যে গুপ্তচর সংস্থা রয়েছে তাদের সাহায্য নিলে অনেক সুরাহা পাওয়া যাবে ।" সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে, নিখোঁজদের পরিবার তা মেনে নিয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটানো 32টি পরিবারের কথা ভেবে কেন্দ্রকে অবিলম্বে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানিয়েছেন শুভ্রাংশু রায় ।