চুরির অপবাদে পরিচারককে মারধর ! যুবকের দিদিকে শ্লীলতাহানি-কুপ্রস্তাব পুলিশের, শাস্তির দাবিতে পথ অবরোধ
অভিযুক্ত সাব ইন্সপেক্টরের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷ না হলে আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি তাঁদের ৷
Published : November 22, 2025 at 4:25 PM IST
রানিবাঁধ (বাঁকুড়া), 22 নভেম্বর: টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে বাড়ির পরিচারককে দফায় দফায় মারধরের অভিযোগ ৷ এমনকি তাঁর দিদিকেও শ্লীলতাহানি এবং কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ বাঁকুড়ার রানিবাঁধ থানার সাব ইন্সপেক্টর শুভম রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে ৷ শুক্রবার রাতের পর শনিবারও অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয়রা ।
রানিবাঁধের ক্ষুদিরাম স্ট্যাচু মোড়ে অবরোধের পাশাপাশি চলে পুলিশকে ঘিরে প্রবল বিক্ষোভও । বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি ফোনে বলেন, "ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত করে দ্রুত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য খাতড়ার এসডিপিওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । রিপোর্ট পেলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ৷" একই সঙ্গে তাঁর দাবি, "একই ইস্যুতে এভাবে দফায় দফায় পথ অবরোধ মেনে নেওয়া হবে না । অবরোধকারীদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ৷"
স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, "আমরা বিচার চাই ৷ শুভম রায়চৌধুরীকে এখানে আনা হোক ৷ রানিবাঁধ থানার মেজোবাবু হয়ে তিনি কী করে এত ছোট কাজ করতে পারেন, তার জবাব চাই ৷ একটা ছেলেকে সারারাত ধরে মারধর করেছেন ৷ এরপর মদ্যপান করে একটা মেয়ের শ্লীলতাহানি করেছেন ও কুপ্রস্তাব দিয়েছেন তিনি ৷ আমরা ওঁর শাস্তি চাই ৷ উনি অন্যায় করে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ৷"
অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার রানিবাঁধ থানার সাব ইন্সপেক্টর শুভম রায়চৌধুরী (মেজোবাবু) তাঁর বাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে পরিচারককে বেধড়ক মারধর করেন । মারধরের কথা বাইরে জানালে ওই যুবককে সার্ভিস রিভলবার দেখিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেন ওই পুলিশ আধিকারিক বলে অভিযোগ ।
গ্রামবাসীদের দাবি, শুক্রবার ওই পুলিশ আধিকারিক পরিচারকের বাড়িতে গিয়ে বাক্স ভেঙে কিছু নগদ টাকা ও অলঙ্কার নিয়ে যান । বাঁধা দিতে গেলে পরিচারকের দিদিকে ওই পুলিশ আধিকারিক শ্লীলতাহানি করেন ও কুপ্রস্তাব দেন । শুক্রবার একই অপবাদে ফের যুবককে নিজের ভাড়া বাড়িতে ডেকে শুভম রায়চৌধুরী অকথ্য নির্যাতন চালান বলে অভিযোগ । এরপরেই নির্যাতিত যুবক অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তাঁকে রানিবাঁধ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান পরিবারের লোকজন । রানিবাঁধ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন তাঁরা ৷
পাশাপাশি শুক্রবার বিকালেই রানিবাঁধ থানার মেজোবাবুর এমন কীর্তির কথা জানাজানি হয় এলাকায় । তারপরই ক্ষেপে ওঠেন এলাকার মানুষরা ৷ অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের শাস্তির দাবিতে শুক্রবার সন্ধ্যা 7টা থেকে রাত 12টা পর্যন্ত রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ । পরে ঘটনার তদন্ত করে পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিলে রাত 12টা নাগাদ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন গ্রামবাসীরা । কিন্তু তারপরেও অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না-হওয়ায় শনিবার সকালে ফের পথে নামেন এলাকার ক্ষুব্ধ মানুষজন ।
রানিবাঁধের ক্ষুদিরাম স্ট্যাচু মোড়ে হাতে লাঠি নিয়ে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা । পরিস্থিতি সামাল দিতে অবরোধস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী । পুলিশকে ঘিরেও চলতে থাকে বিক্ষোভ । এই অবরোধের ফলে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় বাঁকুড়া ঝিলিমিলি ও বাঁকুড়া বারিকুল সড়কে । বিক্ষোভকারীদের দাবি, অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে পুলিশ পদক্ষেপ করতে না-পারলে তাঁকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হোক । অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের কোনও বক্তব্য মেলেনি ।
জখম যুবকের দিদি ওরফে নির্যাতিতা বলেন, "বাড়ি এসে ভাই মাকে জানায় শুভম রায়চৌধুরী তাকে খুব মারধর করেছে ৷ তখন মা জিজ্ঞেস করে কেন মেরেছে, ভাই বলে তাকে 12 লাখ টাকা চুরির বদনাম দিয়েছে ৷ মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ভয় দেখিয়েছে, যদি এই কথা পাড়া-প্রতিবেশী কাউকে বলে ভাই তাহলে তাকে মেরে দেবে ৷ ভাইকে থানা থেকে উলঙ্গ করে দৌড় করিয়ে আমাদের বাড়ির কিছু আগে এসে জামা পড়িয়ে নিয়ে আসেন উনি ৷ আমার মাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন মেজোবাবু ৷ আমার জামা ছিঁড়ে দেয় ৷ আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ৷ আমরা ওই পুলিশ আধিকারিকের শাস্তি চাই ৷ আমার শ্লীলতাহানির বিচার চাই ৷ আমার মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাক মেজোবাবু ৷ আমরা বড়বাবুর কাছে গেলে উনি বলেন, আবার পথ অবরোধ করো তাহলে শাস্তি হবে ৷"