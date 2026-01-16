আইনের চোখে সকলেই সমান! SIR শুনানিতে হাজিরা স্বয়ং মহকুমাশাসকের

আইনের চোখে সকলেই সমান! SIR শুনানিতে হাজিরা স্বয়ং মহকুমাশাসকের
দক্ষিণ দিনাজপুরের ঘটনা৷ ওই মহকুমাশাসকের নাম অভিষেক শুক্লা৷ তিনি গঙ্গারামপুরের SDO. এসআইআর পর্বে ইআরও-র দায়িত্বও সামলাচ্ছেন তিনি৷
বংশীহারী (দক্ষিণ দিনাজপুর), 16 জানুয়ারি: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে তিনি জড়িত৷ পালন করতে হচ্ছে ইলেকশন রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা ইআরও (ERO)-র দায়িত্ব৷ অথচ তাঁরই ডাক পড়ল এসআইআর শুনানিতে৷ শুক্রবার নিয়ম মেনে হাজিরাও দিলেন৷ যা নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরে৷
এতক্ষণ যাঁর কথা বলা হল, তাঁর নাম অভিষেক শুক্লা৷ তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের মহকুমাশাসক৷ এসআইআর পর্বে সামলাচ্ছেন ইআরও-র দায়িত্ব৷ তাঁকে কেন শুনানিতে হাজিরা দিতে হল, সেই প্রশ্নেই এদিন সরগরম হয়েছে উত্তরবঙ্গের এই জেলার রাজনীতি৷ তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছে, একজন সরকারি আমলাকে কেন এইভাবে এসআইআর শুনানিতে ডাকা হল? বিজেপির অবশ্য বক্তব্য, নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করতে আইনের চোখে সবাই যে সমান, তার প্রমাণ মিলল এই ঘটনায়৷
2024 সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঙ্গারামপুরের মহকুমাশাসক হিসেবে কাজ শুরু করেন অভিষেক শুক্লা৷ বুনিয়াদপুরে তাঁর অফিস৷ তিনি থাকেন বুনিয়াদপুর পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডে৷ সেখানেই তিনি ভোটার তালিকায় নাম তোলেন৷ বংশীহারী বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁর ভোটকেন্দ্র (183 নম্বর বুথ)৷
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ম মেনে তিনি এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করেছিলেন৷ তার পরই কিছু সমস্যার কারণে এসআইআর শুনানি-তে ডাকা হয় তাঁকে৷ 16 জানুয়ারি তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়৷ সেই মতো এদিন তিনি হাজির হন বংশীহারী বালিকা বিদ্যালয়ে৷ শুনানিতে তিনি প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেন৷ তার পর সেখান থেকে চলে যান৷
এই বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি গঙ্গারামপুরের মহকুমাশাসক অভিষেক শুক্লা৷ তবে তিনি বলেন, ‘‘আমাকেও এসআইআর শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে। আমি এখানকার ভোটার। আমি সাধারণ লোকজনের সঙ্গে আমি নিজেও এসআইআর শুনানির জন্য ডাক পেয়েছি। সেই কারণেই আমি বংশীহারী ব্লকে শুনানিতে উপস্থিত হয়েছি।’’
কী বলছে সাধারণ মানুষ?
এসআইআর-এর এন্যুমারেশন পর্ব শেষ হয় গত ডিসেম্বরের প্রথমদিকে৷ তার কয়েকদিন পর প্রকাশিত হয় খসড়া ভোটার তালিকা৷ সেই তালিকা প্রকাশিত হওয়ার সপ্তাহখানেক পর শুরু হয় এসআইআর-এর শুনানি পর্ব৷ তার পর থেকে বিভিন্ন শুনানি কেন্দ্রে বহু সাধারণ মানুষ হাজির হচ্ছেন৷ একইভাবে শুক্রবার বংশীহারী বালিকা বিদ্যালয়ে হাজির হয়েছিলেন সাধারণ মানুষ৷
তাঁরা জানাচ্ছেন, আচমকাই সেখানে একাধিক সরকারি গাড়ি আসে৷ পুলিশও আসে৷ তার পর একজন আধিকারিক আসেন শুনানি কেন্দ্রে৷ প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন যে ওই আধিকারিক শুনানির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসেছেন৷ পরে জানতে পারেন যে ওই আধিকারিক গঙ্গারামপুরের মহকুমাশাসক এবং তিনি নিজেই শুনানিতে হাজিরা দিতে এসেছেন৷
এদিন শুনানির জন্য বংশীহারী বালিকা বিদ্যালয়ে এসেছিলেন শিখা সোম নামে এক তরুণী৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি এখানে এসআইআর-এর শুনানির জন্য এসেছি। আমি এখানে এসে দেখলাম প্রচুর লোকজনের সঙ্গে পুলিশ, এসডিও-সহ বিভিন্ন লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের শুনানির জন্য আসতে হবেই। এটা দেখেই ভালো লাগল আমাদের সঙ্গে বড় বড় অফিসাররাও, এমনকী এসডিও সাহেব তিনি নিজেও শুনানির জন্য ডাক পেয়েছেন৷ কারণ, সবাইকে একই চোখে দেখা হয়। তাঁরা এখানে এলেও শুনানির জন্য আমাদেরকে তো আসতে হবেই।’’
কী বলছে বিজেপি-তৃণমূল?
বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সঞ্জীব দাস বলেন, ‘‘আমরা সকলেই ভারতীয় নাগরিক৷ দেশের নাগরিক হিসেবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মানতে বাধ্য৷ সেখানে সাধারণ মানুষ থেকে ডিএম-এসডিও সকলেই সমান৷ এটাকে খারাপ ভাবার কোনও কারণ নেই৷’’
অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা অখিল বর্মন বলেন, ‘‘উনি যখন এসডিও, একজন আইএএস অফিসার, তাঁকে নিয়ে তো কোনও সংশয় থাকার কথা নয়৷ হয়তো নামের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি থাকতে পারে৷ সাধারণ মানুষ হিসেবে হয়তো ডেকেছে৷ ওঁর পরিচয় হয়তো নির্বাচন কমিশন জানে না৷ না-ডাকলেই ভালো হতো৷’’