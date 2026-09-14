ধৃত ইঞ্জিনিয়ার আমিনুরের সসম্মানে মুক্তির দাবি, বিক্ষোভে উত্তাল কর্পোরেশন
Arrested KMC Sub-Assistant Engineer Aminur Sheikh: তারাতলা বিপর্যয়ের ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন কলকাতা কর্পোরেশনের সাব ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর শেখ ৷ তাঁর মুক্তির দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ পুরনিগমে ৷
Published : September 14, 2026 at 10:59 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: তারাতলা গুদাম বিপর্যয়কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছেন 9 নম্বর বোরোর সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর শেখ ৷ এর পরেই শনিবার ডিজি বিল্ডিং এর ঘরের সামনে বিক্ষোভ হয় এক দফা ৷ দাবি ছিল ধৃত ইঞ্জিনিয়ারকে সসম্মানে মুক্তি দিতে হবে ৷ সেই বিক্ষোভ সপ্তাহের শুরুর দিনে আরও বড় আকার নিল ৷
সোমবার বিক্ষোভের জেরে ডিজি সিভিল জ্যোতি প্রকাশ সরকার বিক্ষোভরত ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ সন্ধ্যায় কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে বিক্ষোভকারীদের 5 জন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানিয়েছেন ৷
গত 24 জুন তারাতলায় গুদামের ছাদ ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন 17 জন ৷ গুদামের মালিক-সহ একাধিক গ্রেফতারও হয় ৷ কলকাতা কর্পোরেশনের ওই গুদামের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট- এই তিনজনকে একাধিকবার শুনানিতে ঢাকা হয় বিল্ডিং বিভাগের ডিজির কাছে ৷
এর পরবর্তী সময় খোদ কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে শুনানি করেন ৷ সেখানে তিনজনের ভূমিকা সঠিক না-থাকায় তিনজনের লাইসেন্স বাতিল ও কালো তালিকাভুক্ত করা হয় ৷ এই নিয়ে এলবিএস, আর্কিটেক্ট-দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয় ৷
এর মধ্যে সম্প্রতি কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করে 9 নম্বর বোরো সাব ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর শেখকে ৷ এই ঘটনায় কলকাতা পুরনিগমের প্রায় সমস্ত সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা বিক্ষোভ শুরু করে ৷ শনিবারের পর সোমবারও বিক্ষোভের জেরে বিল্ডিং বিভাগের ডিজি উজ্জ্বল সরকার অনুপস্থিত থাকেন ৷ ক্রমশ গোটা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে চলেছে ৷
বিভিন্ন বিভাগের এস এই, এই ঐক্যবদ্ধ হয় বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে ৷ একাধিক বিক্ষোভকারীর হাতে পোস্টার স্লোগান দেওয়া ব্যানার দেখা যাচ্ছে ৷ দীর্ঘ সময় ধরে ডিজি সিভিলের সঙ্গে বৈঠক চলছে বিক্ষোভকারীদের ৷
বিক্ষোভকারী ইঞ্জিনিয়ার মহম্মদ ইঞ্জামামুল বলেন, "কোনও নির্মাণ কাজ করতে হলে প্রথমে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কাছে নকশা জমা দিতে হয় ৷ তারপর তিনি পুর আইন মোতাবেক দেখে কিছু বদলের থাকলে সেগুলি ফের পরিবর্তন করিয়ে চূড়ান্ত করেন ৷ এরপর ফাইল যায় অনুমতির জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, সেখান থেকে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ডিজি, তারপর স্পেশাল কমিশনার ও কমিশনারের কাছে ৷ তাহলে কেন শুধু এস এই'র ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে গ্রেফতার করা হল ? কেন উচ্চতর কর্তারা দায় নেবেন না ? ধৃতকে ফাঁসানো হয়েছে ৷ তাঁকে সসম্মানে মুক্তি করার ব্যবস্থা করতে হবে। নাহলে কাজ শুরু হবে না ৷"