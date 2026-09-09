পকসো মামলায় ধৃত শিক্ষকের মুক্তির দাবি, আদালতের বাইরে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

পকসো মামলায় ধৃত শিক্ষকের মুক্তির দাবি, আদালতের বাইরে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের
বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, মিথ্যে মামলায় তাদের স্কুলের শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
Published : September 9, 2026 at 8:02 PM IST
কোচবিহার, 9 সেপ্টেম্বর: শ্লীলতাহানির মামলায় অভিযুক্ত শিক্ষকের মুক্তির দাবিতে দিনহাটা আদালতের বাইরে বিক্ষোভ দেখাল দিনহাটা গ্রামের একটি স্কুলের কয়েকশো ছাত্রছাত্রী । বুধবার আদালত চত্বরে এই দৃশ্য দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যান । বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, মিথ্যে মামলায় তাদের স্কুলের শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত এবং গ্রেফতার হওয়া শিক্ষকের মুক্তির দাবিতে আন্দোলনে শামিল হয় দিনহাটার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ।
যদিও ছাত্রছাত্রীদের এই বিক্ষোভের জেরে এদিন ধৃত শিক্ষককে আদালতে আনা হয়নি । ভার্চুয়ালি তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি হয় । এদিন আদালত ধৃতের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷ মামলার সরকারি আইনজীবী তাহেরুল ইসলাম বলেন, "গত 25 অগস্ট সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর অভিভাবক স্কুলের এক অস্থায়ী শিক্ষকের বিরুদ্ধে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ তোলেন । এরপর 26 অগস্ট ওই ছাত্রীর বাবা সাহেবগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করে । বর্তমানে তিনি জেল হেফাজতে রয়েছেন । তাঁর বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা করেছে পুলিশ ।"
অভিযুক্ত শিক্ষকের গ্রেফতারির প্রতিবাদে দিন কয়েক আগে স্কুল সংলগ্ন এলাকায় পথ অবরোধ করেছিল ছাত্রছাত্রীরা । পাশাপাশি স্কুলের পঠনপাঠনও বন্ধ করে দেওয়া হয় । পড়ুয়াদের পাশাপাশি সেদিন অভিভাবকরাও পথ অবরোধ করেন । পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্কুল পরিদর্শক । পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সামাল দেন তিনি । এরপর বুধবার ওই শিক্ষককে আদালতে তোলা হবে জানতে পেরেই, আদালতের বাইরে কয়েকশো পড়ুয়া এসে শিক্ষকের মুক্তির দাবি জানায় । পড়ুয়াদের অভিযোগ, "ওই শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে রয়েছেন । কোনও ছাত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি । স্যারকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে ।"
অভিভাবকদের একাংশের দাবি, অভিযুক্ত শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে রয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে এর আগে কোনও খারাপ আচরণের অভিযোগ শোনা যায়নি । তাঁদের বক্তব্য, "অভিযোগটি সঠিকভাবে তদন্ত করে দেখা হোক ।"
অপরদিকে, অভিযোগকারী নাবালিকার বাবা বলেন, "একাংশ অভিভাবক আমাদের মেয়ের পাশে না-থেকে আমাদেরকেই দোষী প্রমাণের চেষ্টা করছেন ৷ আমরা আতঙ্কে আছি । পুলিশি নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছি ।"