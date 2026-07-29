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সরকারি স্কুলে অতিরিক্ত ফি আদায় ! তৃণমূল ঘনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষকের বদলির দাবিতে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নেপালিপাড়া হিন্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কলিমূল হক ।

Students protest
প্রধান শিক্ষককে বদলির দাবিতে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 4:30 PM IST

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দুর্গাপুর, 29 জুলাই: একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ফি-র বাইরে রশিদ ছাড়াই অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ । প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষককে বদলি করার দাবি তুলে মহকুমা শাসকের দফতরে এবং বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখালেন ছাত্রছাত্রীরা । পাশাপাশি অতিরিক্ত টাকা ফেরতের দাবিও করা হয়েছে স্কুলের একাংশ পড়ুয়ার তরফে । ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের নেপালিপাড়া হিন্দি হাইস্কুলে ।

আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের অভিযোগ, প্রতিবাদ করলে টিসি দিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে শিক্ষকদের তরফে । অবিলম্বে অতিরিক্ত টাকা ফেরত এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকের বদলির দাবি জানিয়ে তাঁরা মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপিও জমা দেন । আন্দোলনকারী ছাত্রী সোনি গিরি বলে, "ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক বছর আমাদের কাছে 1500 টাকা করে অতিরিক্ত নেওয়া হয়েছে ৷ তবে আজ পর্যন্ত একবারও রশিদ দেওয়া হয়নি । নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না । জিজ্ঞাসা করলে বলা হচ্ছে শিক্ষক নেই । আমরা তাই চাই প্রধান শিক্ষককে এখান থেকে বদলি করে দেওয়া হোক এবং আমাদেরকে 1500 টাকা নেওয়ার সমস্ত রশিদ দেওয়া হোক ।"

আন্দোলনরত আরেক ছাত্রী সিমরান পাসওয়ান বলে, "শিক্ষকরা ক্লাস না করিয়ে চায়ের আড্ডাতে মেতে থাকেন । কিছু বলতে গেলে আমাদেরকে হুমকি দেন টিসি দিয়ে দেওয়ার । তাই আমরা ভয়ে এতদিন কিছু বলতে পারেনি । বাড়তি বহু টাকা নেওয়া হয় আমাদের কাছে । শুধু দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে চারটি সেকশনের ছাত্রছাত্রীরা । 180 জন দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে । এত টাকা কোথায় যাচ্ছে?"

পড়ুয়াদের আন্দোলনে সামিল হন স্কুলের এক শিক্ষিকাও । বিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষিকা লীনা চৌহান বলেন, "প্রধান শিক্ষক নিয়ম বহির্ভূত অনেক কাজ করে যাচ্ছেন । শিক্ষা দফতরের নির্দেশ ছাড়াও 26 জন পার্শ্ব শিক্ষক রাখা হয়েছে । প্রধান শিক্ষককে বলতে গেলে তিনি জেলাশাসককে চিঠি করেছেন বলেন । প্রধান শিক্ষক অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি । নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের হয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করেছেন । ভোটের ফল বের হতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ছবি লাগিয়েছেন ঘরে । বাড়তি টাকা ছাত্রছাত্রীদের কাছে নেওয়া হলেও তা রশিদ দেওয়া হয়নি । তাই ছেলে মেয়েরা এখন সত্যি জানতে চাইছে ।"

তিনি আরও বলেন, "এর মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে । বিষয়টি লিখিতভাবে মহকুমা শাসককে জানানো হয়েছে । পাশাপাশি সমস্ত নথি ও প্রমাণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছেও পাঠানো হবে ।"

একই অভিযোগ তুলে সরব হন কয়েকজন অভিভাবকও । তাঁদের দাবি, সরকার নির্ধারিত ফি-র বাইরে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিষয়টি প্রশাসনের তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত । তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নেপালিপাড়া হিন্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কলিমূল হক । তিনি বলেন, "অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । এখানে তৃণমূল বা বিজেপির কোনও বিষয় নেই । সমস্ত নিয়ম মেনেই এবং অভিভাবকদের সম্মতিতেই সংশ্লিষ্ট অর্থ নেওয়া হয়েছে ।"

বিষয়টি অভিভাবকদের, রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতর এবং শিক্ষামন্ত্রীকে জানানোর কথা জানিয়েছেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "এটা স্কুল শিক্ষা দফতরের বিষয় ৷ মন্ত্রী দীপক বর্মনকে বিষয়টি লিখিত আকারে জানানো হোক ৷ তিনি যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবেন ৷ আমরাও স্থানীয় বিধায়ক হিসাবে বিষয়টি দেখব ৷"

TAGGED:

SCHOOL FEE
HEADMASTER RESIGNATION
অতিরিক্ত ফি
দুর্গাপুর স্কুল
STUDENTS PROTEST

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