আলিয়ার স্বতন্ত্রতা নষ্ট করা যাবে না ! দফতর বদলের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের অবস্থান-বিক্ষোভ

আলিয়ার স্বতন্ত্রতা নষ্ট করা যাবে না ! দফতর বদলের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের অবস্থান-বিক্ষোভ
Students protest at Taltala campus: পড়ুয়াদের বক্তব্য, যে কোনও পরিবর্তনের আগে সেই ইতিহাস, বর্তমান পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে ।
Published : September 25, 2026 at 8:11 AM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের আওতা থেকে সরিয়ে উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনে আনার প্রস্তাব ঘিরে এ বার ক্যাম্পাসেই প্রতিবাদের সুর চড়ল । বৃহস্পতিবার কলকাতার তালতলা ক্যাম্পাসে অবস্থান-বিক্ষোভে বসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশের পড়ুয়া । তাঁদের দাবি, প্রশাসনিক কাঠামোয় এত বড় পরিবর্তনের আগে পড়ুয়া, শিক্ষক, প্রাক্তনী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত অন্য পক্ষগুলির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে । কোনও আলোচনা ছাড়া সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা ।
পড়ুয়াদের বক্তব্য, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধুমাত্র একটি সাধারণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখলে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটাই বাদ পড়ে যায় । 1780 সালে আলিয়া মাদ্রাসা হিসেবে যার যাত্রা শুরু, সময়ের সঙ্গে সেই প্রতিষ্ঠানই আলিয়া কলেজ হয় । পরে 2007 সালে আইনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায় । Aliah University Act, 2007-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পথচলা শুরু হয় এবং 2008-09 শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে তার যাত্রা শুরু করে । একই আইনে প্রতিষ্ঠানটিকে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ।
সেই ঐতিহ্যের জায়গা থেকেই দফতর বদলের প্রস্তাবে আপত্তি পড়ুয়াদের । তাঁদের প্রশ্ন, এত দিন সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় চলেছে । প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কোথায় সমস্যা রয়েছে, তা আগে চিহ্নিত করা হোক । পরিকাঠামো, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা ব্যবস্থা কিংবা পড়ুয়াদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন থাকলে তার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ করা যেতে পারে । কিন্তু তার জন্য গোটা প্রশাসনিক কাঠামো বদলানোর আগে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নেওয়া জরুরি বলেই তাঁদের দাবি ।
আন্দোলনকারী পড়ুয়া সুমন মোল্লা জানান, তাঁদের আপত্তির মূল কারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনে নিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত প্রস্তাব । তাঁর বক্তব্য, "বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ইতিহাস ও স্বতন্ত্রতা রয়েছে । এত দিন যে দফতরের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় চলেছে, সেই ব্যবস্থায় কী সমস্যা হয়েছে, তা আগে দেখা দরকার । কোনও পরিবর্তনের আগে শিক্ষক, পড়ুয়া ও প্রাক্তনীদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে ।"
আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো বদল মানেই শুধু একটি দফতর থেকে অন্য দফতরে স্থানান্তর নয় । এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক চরিত্র এবং সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার স্বতন্ত্র অবস্থান । বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি ওয়েবসাইটেও বর্তমানে তাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীন স্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ।
আরও এক আন্দোলনকারী পড়ুয়া আজিজুল রহমানের বক্তব্য, "আমরা চাই বর্তমান কাঠামো বজায় থাকুক । প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন করতে হলে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে ।" তাঁর প্রশ্ন, রাজ্যের অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন দফতরের অধীনে পরিচালিত হলে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন নতুন করে উচ্চশিক্ষা দফতরের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজন হচ্ছে ?
পড়ুয়াদের আরও অভিযোগ, প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তনের প্রভাব ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বিষয় ও বিভাগের উপর পড়তে পারে । আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামিক থিওলজি-র পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা, আইন, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, কম্পিউটার সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট-সহ বহু আধুনিক বিষয় পড়ানো হয় । অর্থাৎ ঐতিহ্য এবং আধুনিক উচ্চশিক্ষার এই মিশ্র চরিত্রটিই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে ।
বৃহস্পতিবারের অবস্থান-বিক্ষোভ আপাতত ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক হলেও আন্দোলনকারীদের দাবি, তাঁদের বক্তব্যে প্রশাসনের তরফে ইতিবাচক সাড়া না মিললে আগামিদিনে আন্দোলনের পরিধি বাড়ানো হবে । অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবং প্রতিনিধিদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে তাঁদের দাবি । প্রয়োজনে কলকাতার রাজপথে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা ।
ফলে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো বদলের প্রস্তাব ঘিরে এখন ক্যাম্পাসের ভিতরেই প্রশ্ন উঠেছে, পরিবর্তন কি শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থার, নাকি এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে 200 বছরেরও বেশি পুরনো একটি প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র পরিচয়ের প্রশ্ন ? পড়ুয়াদের অবস্থান, যে কোনও পরিবর্তনের আগে সেই ইতিহাস, বর্তমান পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে ।