টাকি কলেজের ভর্তি দুর্নীতি, তোলাবাজির অভিযোগে তৃণমূল নেতাকে খুঁটিতে বাঁধল ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা

টাকি কলেজের ভর্তি দুর্নীতি, তোলাবাজির অভিযোগে তৃণমূল নেতাকে খুঁটিতে বাঁধল ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা
দুর্নীতি, ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে ভর্তিতে বাধা দেওয়া, হুমকির অভিযোগে তাপস প্রামাণিক নামে এক তৃণমূল যুব নেতাকে খুঁটিতে বেঁধে বিক্ষোভ দেখাল স্থানীয় বাসিন্দা ৷
Published : June 25, 2026 at 5:13 PM IST
টাকি, 25 জুন: রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার গঠনের পর এবার জেলায় জেলায় শুরু হল পূর্বতন শাসকদলের দুর্নীতিবাজ নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভপ্রকাশ। উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত শিমুলিয়া কালীবাড়ি এলাকায় এমনই এক চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। এলাকা জুড়ে বিভিন্ন দুর্নীতি, বিরোধী দল সমর্থিত পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ভর্তিতে বাধা দেওয়া, হুমকি ও মারধরের অভিযোগে তাপস প্রামাণিক নামে এক তৃণমূল যুব নেতাকে খুঁটিতে বেঁধে বিক্ষোভ দেখাল স্থানীয় বাসিন্দা ও টাকি কলেজের প্রাক্তন পড়ুয়ারা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 4 জুনের পর থেকেই ওই অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে আচমকা তাঁকে শিমুলিয়া কালীবাড়ি বাজারের কাছে দেখতে পেয়েই সাধারণ মানুষ ও ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন ৷ তাঁরা তাপস প্রামাণিককে ধরে বাজারের একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখেন ৷ বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনও করে তারা ৷ পরে এলাকা ছাড়ার জন্য 24 ঘণ্টার সময়সীমা দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
এই বিক্ষোভে অংশ নিয়ে টাকি কলেজের একাধিক প্রাক্তন পড়ুয়া নাম-সহ ওই নেতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সব অভিযোগ তোলেন। দক্ষিণ শিমুলিয়ার বাসিন্দা ও 2016 সালের ব্যাচের ছাত্র বিক্রম দাস বলেন, "আমি টাকি কলেজে ভর্তির জন্য ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার পরিবারের সবাই বিজেপি করার অপরাধে তাপস প্রামাণিক জোর করে আমার ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিল করিয়ে দেয়।" তাঁর অভিযোগ, বিগত সরকারের প্রশ্রয়ে তাপস এবং তার দলবল গত 10 বছর ধরে কলেজের সাধারণ পড়ুয়াদের ক্যারিয়ার নিয়ে খেলা করেছে। রাজ্যে নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার আসায় তাঁরা এখন প্রশাসনের কাছে ন্যায়বিচারের দাবি জানাচ্ছেন।
কোলে সন্তান নিয়ে বিক্ষোভে শামিল হওয়া সুরমিতা দাস নামে অন্য এক প্রাক্তন ছাত্রী বলেন, "আমার পরিবার বিজেপি সমর্থক হওয়ায় তাপস প্রামাণিক কলেজ চত্বরে সবার সামনে আমার স্টাইপেন্ডের ফর্ম ছিঁড়ে মুখের ওপর ফেলে দিয়েছিল। ভর্তির সময় আমার কাছ থেকে জোর করে 2000 টাকাও নিয়েছিল। ওদের পার্টির ঝান্ডা ধরলে তবেই কলেজে ভর্তি হতে দেবে বলে হুমকি দেওয়া হত।"
একই শিক্ষাবর্ষের ছাত্র নির্মল প্রামাণিক কলেজের ইউনিয়ন রুমের ভেতর চলা বড়সড় স্টাইপেন্ড দুর্নীতির পর্দাফাঁস করে বলেন, "ইউনিয়ন রুমে ক্যান্ডিডেটদের আসল নথিপত্র আটকে রাখা হত। কোনও পড়ুয়া 12,000 টাকা স্টাইপেন্ড পেলে, তাপস, দীন, কলিম এবং আরি মোল্লারা কাটমানি হিসেবে 7,000 টাকা কেটে রেখে ছাত্রছাত্রীদের হাতে মাত্র 5,000 টাকা দিত।"
বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীদের স্পষ্ট দাবি, রাজ্যে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন সরকার আসায় তাঁরা আশাবাদী যে এই ধরনের দুর্নীতিবাজ ও অত্যাচারী নেতাদের এবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে, যাতে ভবিষ্যতে তারা আর কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কোচিং সেন্টারে অরাজকতা সৃষ্টি করার সাহস না পায়।