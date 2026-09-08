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আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভবিষ্যৎ' রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ শিক্ষক-পড়ুয়া-কর্মীরা, কী দাবি

তাঁদের বক্তব্য, উচ্চশিক্ষার মূলস্রোতের সঙ্গে আলিয়ার যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু সেই সংযোগ তৈরি করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচয় যেন হারিয়ে না যায় ।

Aliah University
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 2:07 PM IST

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কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: ইতিহাস শুধু অতীতের স্মৃতি নয়, কখনও কখনও বর্তমানের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়েরও ভিত্তি । সেই ইতিহাস এবং স্বাতন্ত্র্যই কি ধীরে ধীরে মুছে যাবে ? আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব বা আলোচনা ঘিরে এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করে এ বার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী এবং পড়ুয়ারা । তাঁদের আবেদন, আলিয়াকে যেন অন্য সাধারণ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোয় না-নিয়ে যাওয়া হয় । সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনেই রেখে উচ্চশিক্ষা দফতরের সঙ্গে সমন্বয় আরও মজবুত করার দাবি তুলেছেন তাঁরা ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন এবং পড়ুয়াদের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেওয়া একাধিক চিঠিতে বলা হয়েছে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোয় বড় পরিবর্তন হলে প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহাসিক চরিত্র, সংখ্যালঘু শিক্ষার বিশেষ দায়িত্ব এবং সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । তাঁদের বক্তব্য, উচ্চশিক্ষার মূলস্রোতের সঙ্গে আলিয়ার যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু সেই সংযোগ তৈরি করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচয় যেন হারিয়ে না যায় ।

আলিয়ার ইতিহাসও এই দাবির অন্যতম ভিত্তি বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে । 1780 সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু, পরবর্তী সময়ে Aliah University Act, 2007-এর মাধ্যমে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয় । 2007 সালের সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবেও স্বীকৃতি মেলে বলে দাবি করা হয়েছে । প্রায় আড়াই শতকের সেই পরম্পরাই বর্তমান আলিয়ার বিশেষ পরিচয়ের ভিত, এমনটাই যুক্তি শিক্ষক-কর্মী-পড়ুয়াদের ।

তাঁদের বক্তব্য, আলিয়া উচ্চশিক্ষা দফতরের বাইরে থাকলেও উচ্চশিক্ষার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় । বরং 2017 সালের একটি সরকারি নির্দেশের উল্লেখ করে তাঁরা জানিয়েছেন, প্রশাসনিক ভাবে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনে থেকেও একাডেমিক এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দফতরের সঙ্গে সমন্বয়ের ব্যবস্থা রয়েছে । ফলে তাঁদের মতে, প্রশাসনিক পরিচয় না বদলিয়েও উচ্চশিক্ষার বৃহত্তর কাঠামোর সঙ্গে আরও নিবিড় ভাবে যুক্ত হওয়া সম্ভব ।

আলিয়ার সাম্প্রতিক সাফল্যের পরিসংখ্যানও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেওয়া আবেদনে তুলে ধরা হয়েছে । তাতে দাবি করা হয়েছে, 2024 সালের প্রথম NAAC মূল্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয় B+ গ্রেড এবং 2.64 CGPA পেয়েছে । পাশাপাশি ARIIA-র 'Promising Band'-এ স্বীকৃতি এবং UGC, AICTE, NCTE ও INC-এর অনুমোদনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ।

গবেষণার ক্ষেত্রেও আলিয়ার অগ্রগতির দাবি রয়েছে । চিঠি অনুযায়ী, 2024-25 শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 251টি PhD ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে এবং 12টি পেটেন্ট প্রকাশিত বা মঞ্জুর হয়েছে । শিক্ষক ও গবেষকদের মাধ্যমে প্রায় 1.71 কোটি টাকা গবেষণা অনুদান পাওয়ার কথাও জানানো হয়েছে । শুধু গবেষণা নয়, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সাফল্যের পরিসংখ্যান সামনে এনেছেন তাঁরা । 2024-25 সালে ক্যাম্পাস নিয়োগের মাধ্যমে 277 জন পড়ুয়া চাকরি পেয়েছেন বলে দাবি । 2025-26 সালের প্লেসমেন্ট পর্বে ফেব্রুয়ারি 2026 পর্যন্ত সর্বোচ্চ প্যাকেজ 16 লক্ষ টাকা হয়েছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে ।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন এবং পড়ুয়াদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ অন্য জায়গায় । তাঁদের মতে, আলিয়ার পড়ুয়াদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ প্রথম প্রজন্মের উচ্চশিক্ষার্থী । অর্থাৎ পরিবারে আগে উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা বা পরিকাঠামো না থাকলেও তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিচ্ছেন । আর্থিক ভাবে দুর্বল, সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা এবং শিক্ষাগত ভাবে অনগ্রসর বহু পড়ুয়ার জন্য তাই শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের শিক্ষা যথেষ্ট নয়- স্কলারশিপ, গবেষণা, ইন্টার্নশিপ, প্লেসমেন্ট, যোগাযোগ দক্ষতা, কাউন্সেলিং এবং মেন্টরিংয়ের মতো অতিরিক্ত সহায়তাও প্রয়োজন বলে তাঁদের দাবি ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-পড়ুয়া উসামা চৌধুরীর কথায়, "আলিয়ার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পড়ুয়া প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী । তাঁদের প্রয়োজন অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের থেকে আলাদা । সেই বিশেষ প্রয়োজন মাথায় রেখেই আলিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয়েছে ।" তাঁর আশঙ্কা, সাধারণ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোয় আলিয়াকে একীভূত করার প্রবণতা তৈরি হলে এই বিশেষ সামাজিক দায়িত্বটি ভবিষ্যতে যথেষ্ট গুরুত্ব নাও পেতে পারে ।

একই সুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মহ জুলফিকার আলির বক্তব্যেও । তাঁর মতে, আলিয়ার শক্তি হল 'Mainstream Academic Excellence' এবং 'Special Institutional Responsibility'-এর ভারসাম্য । সেই ভারসাম্য যাতে প্রশাসনিক পরিবর্তনের চাপে নষ্ট না-হয়, সে জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে ।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেওয়া আবেদনে মোট ছ'টি মূল দাবি সামনে রাখা হয়েছে । আলিয়াকে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের অধীনেই রাখা, উচ্চশিক্ষা দফতরের সঙ্গে বর্তমান একাডেমিক ও প্রশাসনিক সমন্বয় আরও শক্তিশালী করা, সংখ্যালঘু শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় রাখা এবং আর্থিক ভাবে দুর্বল ও প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ সহায়তা নিশ্চিত করার দাবি রয়েছে । পাশাপাশি প্রশাসনিক 'সাধারণীকরণ' এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সামাজিক ভূমিকা যাতে দুর্বল না-হয়, তা নিশ্চিত করার আবেদন করা হয়েছে । শেষ দাবি, আধুনিক উচ্চশিক্ষা এবং সংখ্যালঘু শিক্ষার ঐতিহ্যকে পাশাপাশি রেখে আলিয়াকে একটি মডেল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা ।

অর্থাৎ প্রশ্নটা শুধু কোন দফতরের অধীনে থাকবে আলিয়া, তা নয় । শিক্ষক, কর্মী ও পড়ুয়াদের বক্তব্য, আলিয়াকে মূলস্রোত থেকে আলাদা করার প্রয়োজন নেই; বরং তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেই মূলস্রোতের সঙ্গে সেতু আরও শক্ত করা হোক । এখন নজর মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের দিকে ।

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