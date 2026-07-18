সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে অনশনে বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে 'আচার্য' মোদিকে চিঠি

সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে অনশনে বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে 'আচার্য' মোদিকে চিঠি
সোনম ওয়াংচুকের পাশে দাঁড়িয়ে শান্তিনিকেতনের রাস্তায় 24 ঘণ্টার প্রতীকী অনশন শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনের পড়ুয়ারা ৷
Published : July 18, 2026 at 2:14 PM IST
বোলপুর, 18 জুলাই: সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে এবার অনশনে বসলেন বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা। 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীর আচার্য খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের গাফিলতির প্রতিবাদে ব্যানার-পোস্টার নিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেছেন ৷ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সরবও হয়েছেন ৷
প্রসঙ্গত, নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগের দাবিতে টানা 21 দিন ধরে অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন সোনম ওয়াংচুক ৷ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে শান্তিনিকেতনের রাস্তায় 24 ঘণ্টার প্রতীকী অনশন শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনের পড়ুয়ারা ৷ এদিকে, আজই সকালে সোনমকে জোর করে দিল্লির যন্তরমন্তরের অনশন মঞ্চ থেকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ ৷
নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় উত্তাল শিক্ষা মহল। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছেন অনেকে ৷ এই আবহে দিল্লির যন্তরমন্তরে শুরু হয়েছিল ধর্না, প্রতিবাদ এবং অনশন ৷ অনশনে যোগ দিয়েছিলেন, প্রখ্যাত শিক্ষা সংস্কারক সোনম ওয়াংচুক। টানা 21 দিন অনশনের পর এদিন দিল্লি হাইকোর্টের 'নির্দেশে' পুলিশ তাঁকে অনশন মঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করেন ৷ এই নিয়ে উত্তাল দিল্লি।
এই আবহে সোনম ওয়াংচুক ও প্রতিবাদী পড়ুয়াদের সমর্থনে পথে নামল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা ৷ পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী ৷ আচার্য হলেন খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ-সহ বেহাল শিক্ষা ব্যবস্থা ও সরকারের ভূমিকা নিয়ে গর্জে উঠলেন ৷ এদিন, সকাল থেকে বিশ্বভারতী সংলগ্ন শান্তিনিকেতন রাস্তার ধারে সোনম ওয়াংচুকের ছবি-সহ ব্যানার-পোস্টার নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা ৷
24 ঘণ্টা প্রতীকী অনশন শুরু করেছেন বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়ারা ৷ তাঁদের অভিযোগ, এই 20 দিনে সরকারের উচিত ছিল আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসা, সমাধানের পথ বের করা ৷ কারণ নিট পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র ফাঁস হওয়ায় নিজের জীবন শেষ করার মতো সিদ্ধান্তও নিয়েছে বহু পরীক্ষার্থী ৷
বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের মধ্যে মধুজা, শশীরঞ্জন, পৃথা ও দেবায়ন বলেন, "আমরা সোনম ওয়াংচুক ও দেশের শিক্ষার্থীদের সমর্থনে 24 ঘণ্টার অনশন প্রতিবাদ শুরু করেছি। যেভাবে সরকার এই আন্দোলনকে দমিয়ে দিচ্ছে তা অনৈতিক, অসাংবিধানিক। নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় অনেক পড়ুয়া চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই জীবনের মূল্য কে দেবে ? শিক্ষা ব্যবস্থার কী হাল করেছে, কেন শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করবেন না ! এই 20 দিনে সরকারের তরফ থেকে আলোচনায় বসা উচিত ছিল ৷ কেন বসল না ?
তাঁরা আরও বলেন, "ছাত্রদের জীবন নিয়ে সরকার চিন্তিত হলে সমাধান সূত্র বের করত ৷ এই সিস্টেমের প্রতিবাদে আমরা অনশনে বসেছি। সবাইকে আহ্বান জানিয়েছি আমাদের এই আন্দোলনে যোগ দিতে ৷" তবে আন্দোলকারী পড়ুয়াদের মধ্যে একটা চাপা ভয় কাজ করছে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন ৷ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ভবন ও বিভাগের তরফে এই আন্দোলন ভেস্তে দেওয়ার জন্য 'চাপ সৃষ্টি' করা হচ্ছে অনশনরত পড়ুয়াদের উপর ৷