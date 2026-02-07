পুষ্টিবিদ নিজেই যখন রন্ধনশিল্পী, সুস্বাদু অথচ পুষ্টিকর খাবারের পসরা সাজিয়ে বসলেন ছাত্রীরা

পুষ্টিবিদ নিজেই যখন রন্ধনশিল্পী, সুস্বাদু অথচ পুষ্টিকর খাবারের পসরা সাজিয়ে বসলেন ছাত্রীরা
আসানসোল গার্লস কলেজে আয়োজিত হল খাবার হাট ৷ কলেজের নিউট্রিশন বিভাগের ছাত্রীরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অংশ নিলেন সেখানে ৷
Published : February 7, 2026
আসানসোল, 7 ফেব্রুয়ারি: একজন পুষ্টিবিদ যদি নিজেই খাবার তৈরি করেন, আর সেই খাবার যদি বাজারজাত হয়, তাহলে স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের কাছে তা সোনায় সোহাগা ৷ পুষ্টিবিদ শুধু ডায়েটিশিয়ান নন, হয়ে উঠতে পারেন একজন নামী রন্ধনশিল্পী ৷ আর তাই পঠনপাঠনকে কেবল ক্লাসরুমের লেকচার, নোটস আর বই-খাতায় আবব্ধ না-রেখে, নিয়ে আসা হল বাস্তব জীবনে ৷ ছাত্রীদের আগামীর জন্য নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে ও নতুন দিশা দেখাতে অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হল আসানসোল গার্লস কলেজের পক্ষ থেকে ৷
কলেজের ফুড এবং নিউট্রিশন বিভাগ একটি অভিনব খাবারের হাটের আয়োজন করল ৷ যেখানে নিউট্রিশন বিভাগের ছাত্রীরা নিজেরাই স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়, কিন্তু পুষ্টিকর খাবার বানালেন ৷ আর তা কিনে খেলেন কলেজের অধ্যাপক থেকে শুরু করে আগত অতিথিরা ৷ শুধু তাই নয়, ছাত্রীদের বানানো খাবারের পুষ্টিগুণ ও ভাবনা নিয়ে একটি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল ৷ ছিল খাবারের উপর সেমিনার, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সচেতনতা আরও কত কী ৷
আসানসোল গার্লস কলেজে প্রথমবার পুষ্টিকর খাবারের হাটের আয়োজন করল নিউট্রিশন বিভাগ ৷ মূলত, ওই বিভাগের যে সকল ছাত্রীরা খাদ্যবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছেন, তাঁদেরকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে এবং তাঁদের ভবিষ্যতের দিশা ঠিক করে দিতে এই ধরনের আয়োজন বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন ৷
এই খাদ্য হাটে 30টির বেশি স্টল ছিল ৷ সেখানে ছাত্রীরা যেমন স্টল দিয়েছিলেন ৷ তেমনই তাঁদের সঙ্গে শহরের যাঁরা বিশিষ্ট হোটেল ব্যবসায়ী রয়েছেন, তাঁদের স্টলও আনা হয়েছিল ৷ কার্যত ছাত্রীদের বোঝানোর জন্য, যে খাবার প্রস্তুত করা আগামিদিনে তাদের পেশার পথ হতে পারে ৷ ছাত্রীদের এই খাবার বানানো নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেই প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে ছিলেন পূর্ব রেলের আসানসোল রেল ডিভিশনের ডায়েটিশিয়ান মধুরা দত্ত ৷
মধুরা দত্ত ইটিভি ভারতকে বলেন, "একজন নিউট্রিশন নিয়ে পড়াশোনা করা ছাত্রী ডায়েটিশিয়ান হতে পারে ৷ আমরা সেই পড়াশোনাই করে এসেছি ৷ কিন্তু, একজন নিউট্রিশিয়ানের ছাত্রী যদি খাবার প্রস্তুত করে, তাহলে সেই খাবারের পুষ্টিগুণ নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না ৷ যেখানে আজকে মানুষজন প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন, সেখানে তাঁরা অবশ্যই একজন নিউট্রিশিয়ানের বানানো খাবারই বাজার থেকে কিনে খাবেন ৷ এই হাটের মাধ্যমে আরও একটা বার্তা সমাজের কাছে যাচ্ছে, যে একজন পুষ্টিবিদ যদি খাবারের ব্যবসায় আসতে পারেন, তাহলে তাঁরও ভবিষ্যৎ যেমন উজ্জ্বল, তেমনই লোকজনের কাছে ভালো মানে সুস্বাদু খাবার মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে ৷ আমি আজকে স্টলগুলো ঘুরে দেখলাম ৷ এঁরা প্রত্যেকেই খুব ভালো খাবার প্রস্তুত করেছে ৷ প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এঁদের ৷"
বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী এবং আসানসোল গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ স্বাতী চক্রবর্তী বলেন, "ক্লাসরুমের শিক্ষা পদ্ধতির বাইরে গিয়েই চিন্তাভাবনা করেছি আমরা ৷ বর্তমান প্রজন্ম যেটা সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, তা হল জীবন জীবিকা ৷ যে বিষয়টি নিয়ে তাঁরা পড়াশোনা করছে, সেটা সরাসরি কীভাবে ফিল্ডে তারা প্রয়োগ করতে পারবে, সেটা শেখানোর জন্যই এই মেলার আয়োজন ৷ এতদিন অনেকেই ভাবতো ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনস বিভাগে পড়াশোনা করলে শুধুই ডায়েটিশিয়ান হওয়া যায় ৷ কিন্তু, একজন উদ্যোগপতিও যে হওয়া যায় এবং রান্নাঘরের রন্ধনশিল্পকে সরাসরি নিয়ে আসা যায় ক্রেতাদের কাছে, ছাত্রীদের কাছে সেই নতুনভাবনা খুলে দিতেই আমাদের এই উদ্যোগ ৷ খুব ভালো সাড়া পেয়েছি আমরা এবং আগামিদিনে আরও বড় করে করব ৷"
এই খাবারের হাটে অংশগ্রহণকারী ছাত্রী অলিভিয়া হুসেন, তনুশ্রী কুম্ভকার, মৌমিতা পালরা বলেন, "গার্লস কলেজে এই ধরনের উদ্যোগ প্রথম এবং এই উদ্যোগে আমরা সামিল হতে পেরে খুব আনন্দিত হয়েছি ৷ আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের খাবারের মধ্যে পুষ্টিগুণ বজায় রেখে সেটাকে প্রচণ্ড পরিমাণে সুস্বাদু করে তুলতে ৷ যেখানে চিনির ব্যবহার করা হয়নি বা শরীরের পক্ষে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ক্ষতিকর, সেগুলিকে এড়িয়ে আমরা মুখরোচক খাবার তৈরি করেছি ৷"
আসানসোল গার্লস কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক বিনায়ক মিশ্র বলেন, "ছাত্রীদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো ৷ আমরাও ছাত্রীদের উৎসাহ দিতে এসেছি এবং সবার কাছ থেকে খাবার কিনে খাচ্ছি ৷ ওঁরা অসাধারণ, সুন্দর বানিয়েছে সমস্ত পদগুলি এবং আমরা চাইব আগামিদিনে আরও বড় আকারে এই আয়োজন করতে ৷ যাতে আরও বেশি-বেশি করে ছাত্রীরা এর মধ্যে আসতে পারেন ৷"