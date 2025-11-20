নতুন উপাচার্য এসেই বর্ধিত ভর্তি ফি কমানোর সিদ্ধান্ত, ছাত্র আন্দোলন উঠল গৌড়বঙ্গে

নতুন উপাচার্য এসেই বর্ধিত ভর্তি ফি কমানোর সিদ্ধান্ত, ছাত্র আন্দোলন উঠল গৌড়বঙ্গে
কথা রাখলেন নতুন উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য ৷ তিনি দায়িত্ব নেওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যেই বর্ধিত ভর্তি ফি কমানোর সিদ্ধান্ত নিল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ৷
মালদা, 20 নভেম্বর: কথা রেখেছেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া উপাচার্য ৷ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পা-রেখেই বলেছিলেন, সেমেস্টার ভর্তির ফি কমানো নিয়ে পড়ুয়ারা যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই সমস্যা মেটানোই তাঁর প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে ৷ এর জন্য বুধবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন ৷ গতকাল আধিকারিকদের সঙ্গে এনিয়ে তিনি দীর্ঘ বৈঠক করেন ৷ অবশেষে রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে পড়ুয়াদের দ্বিতীয় সেমেস্টারে ভর্তির ফি কমিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য ৷ এই ঘোষণায় খুশি প্রায় ছ’মাস ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া পড়ুয়ারাও ৷ তাঁরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ৷
গত জুন মাসে স্নাতকোত্তর বিভাগের দ্বিতীয় সেমেস্টারের পড়ুয়াদের ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ 17 থেকে 20 জুন ভর্তির দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছিল ৷ কিন্তু প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে দ্বিতীয় সেমেস্টারে ভর্তির ফি একধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ ৷ ছাত্রছাত্রীদের দাবি, ওই বিজ্ঞপ্তিতে কলা বিভাগ-সহ অন্যান্য ল্যাবরেটরি বেস বিষয়গুলিতে 4800 টাকা এবং নন ল্যাবরেটরি বেস বিষয়গুলিতে 6800 টাকা ফি ধার্য করা হয় ৷ অথচ তার আগে কলা বিভাগ-সহ নন ল্যাবরেটরি বিষয়গুলিতে 2250 এবং ল্যাবরেটরি বিষয়গুলিতে 3650 টাকা ফি ধার্য ছিল ৷ এরপরেই ভর্তি ফি কমানোর দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন পড়ুয়াদের একাংশ ৷
মঙ্গলবার পর্যন্ত সেই আন্দোলন চলে ৷ টানা ছাত্র আন্দোলনের জেরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এতদিন ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি ৷ অথচ বারবার ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল ৷ এভাবেই কেটে গিয়েছে পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ৷ এই আন্দোলনের জেরে পড়ুয়াদের শিক্ষা জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছে সেই মূল্যবান সময় ৷
সেই সময় উপাচার্যহীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম সচল রাখতে সব পক্ষকে নিয়ে একটি বৈঠক করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস ৷ তবে সেই বৈঠকেও সমস্যার জট খোলেনি ৷ মঙ্গলবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেই উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করার করার কথা জানিয়েছিলেন ৷ গতকাল সন্ধেয় এনিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন তিনি ৷
রাতে তিনি জানিয়ে দেন, "সমস্যা মিটে গিয়েছে ৷ রাতেই ভর্তির নয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ নন ল্যাব বেস সাবজেক্টের ভর্তি ফি 4800 টাকার বদলে 3600 টাকা ধার্য করা হয়েছে ৷ আর ল্যাব বেস বিষয়গুলিতে এই ফি 6800 টাকা থেকে কমিয়ে 5600 টাকা করা হয়েছে ৷ আগামী 24 থেকে 26 নভেম্বর ভর্তির দিন ধার্য হয়েছে ৷ পড়ুয়ারা ওই সময় দ্বিতীয় সেমেস্টারে ভর্তি হতে পারবেন ৷"
অয়ন বিশ্বাস নামে এক পড়ুয়া বলছেন, "আমরা এতদিন এই ইস্যুতেই আন্দোলন করছিলাম ৷ আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কথা বারবার জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ৷ কর্তৃপক্ষ আমাদের কথা শুনতেই রাজি ছিল না ৷ তাই আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হই ৷ এতে আমাদের জীবন থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ মাসেরও বেশি সময় নষ্ট হয়েছে ৷ কিন্তু আমাদের এই আন্দোলন পরবর্তীতে পড়ুয়াদের কাজে আসবে ৷ দায়িত্ব নিয়ে নতুন উপাচার্য আমাদের কথা ভেবে ভর্তি ফি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ ৷ আশা করছি, নতুন উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করে যাবেন ৷"