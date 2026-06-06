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কীভাবে রক্ষা পাবে পরিবেশ, পরামর্শ দিলেন নতুন প্রজন্মের পড়ুয়ারা

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ইউনিসেফের তরফে শহরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ৷ উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়া থেকে বিশেষজ্ঞরা ৷

World Environment Day
বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আয়োজিত আলোচনা সভা (ছবি সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 6, 2026 at 3:43 PM IST

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কলকাতা, 6 জুন: দূষণের ফলে দিন দিন অবনতি ঘটছে পরিবেশের ৷ জলবায়ু পরিবর্তন আর অন্যতম বড় কারণ ৷ শুক্রবার অর্থাৎ 5 জুন ছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৷ সেই উপলক্ষে শহরে আয়োজিত হয় এক অনুষ্ঠান ৷ যেখানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নিজেদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় ইউনিসেফ এখানে 'প্রকৃতি থেকে অনুপ্রেরণা: জলবায়ুর জন্য, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য'-এই থিমকে কেন্দ্র করে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল । পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রজন্মের জলবায়ু বিষয়ক কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে এটি করা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পড়ুয়া অতিকা শেখ ও শান্তম দে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI)-এর ব্যাপক ব্যবহারের বিষয়টি তুলে ধরেন, যা প্রচুর শক্তি ও বিপুল পরিমাণ জল খরচ করে ।

World Environment Day
পরিবেশ রক্ষা নিয়ে আলোচনা সভা (ছবি সংগৃহীত)

পরিবেশের ওপর স্পষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এআই-এর অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন বা বিধিনিষেধ আরোপের দাবি জানান অতিকা । পরিবেশের অবক্ষয় রোধে ছোট ছোট পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে শান্তম বলেন, "আমরা যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করি এবং যেসব কর্মস্থলে যাই, সেসব জায়গায় এই সমস্যা মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ করা উচিত ।"

জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র অধিকর্তা ড. ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশে জানান যে শিল্পায়ন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) প্রসার ঘটবেই । তিনি বলেন, "তবে তা হতে হবে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই । প্রযুক্তির উন্নয়ন এমনভাবে হতে হবে যাতে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমে আসে এবং আমাদের অস্তিত্ব টিকে থাকে ।"

World Environment Day
নতুন প্রজন্মের পড়ুয়ারা অংশ নিলেন আলোচনা সভায় (ছবি সংগৃহীত)

1 লক্ষ 5 হাজার 244টি জীবের আবাসস্থল ভারত, একটি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় দেশ ৷ যেখানে দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন সেখানকার জীববৈচিত্র্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে । তিনি বলেন, "এক্ষেত্রে তরুণদের ভূমিকা হল সচেতন হওয়া এবং এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া যে প্রতিটি প্রজাতির সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি । মৌমাছিরা ফুলে পরাগায়ন ঘটায় এবং ফসলের ফলন বাড়িয়ে আমাদের খাদ্য জোগাতে সহায়তা করে । যখন গাছ কাটার মতো ঘটনা ঘটতে দেখবেন, তখন তার প্রতিবাদ করুন এবং সব জীবের আবাসস্থল ধ্বংস হওয়া রোধ করতে সচেতনতা গড়ে তুলুন ।"

নেতাজি নগর কলেজ ফর উইমেন-এর ছাত্রী দক্ষা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্পিতা লালা জানতে চেয়েছিলেন যে, কার্বন নিঃসরণ কমাতে কার্বন কর চালু করা যেতে পারে কি না এবং ভারত-এর মতো উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে শিল্পায়ন অনিবার্য, সেখানে 'জিরো-ওয়েস্ট' বা বর্জ্য-শূন্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় তরুণরা কীভাবে অবদান রাখতে পারে । সৌরশক্তি বিশেষজ্ঞ ড. এস পি গন চৌধুরী বলেন, "ভারতে যেখানে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ বাস করেন সেখানে কার্বন কর আরোপের বিষয়টি বাস্তবসম্মত নয়, কারণ এর ফলে বিদ্যুতের বিল বেড়ে যাবে ৷" তিনি বিশ্ব উষ্ণায়ন হ্রাসের লক্ষ্যে পুনর্ব্যবহারের (reuse) ওপর জোর দিয়েছেন ।

World Environment Day
পরিবেশ রক্ষায় পরামর্শ দিলেন নতুন প্রজন্মের পড়ুয়ারা (ছবি সংগৃহীত)

পশ্চিমবঙ্গে ইউনিসেফের প্রধান ড. মনজুর হোসেন তরুণদের 'জলবায়ু চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে অভিহিত করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তারা কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের শিকারই নয়, বরং জলবায়ুর অবক্ষয় রোধ ও পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী । তিনি বলেন, "এটাই প্রত্যাশা । আপনারা স্থানীয় সমস্যাগুলোর ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব সমাধানও বের করবেন । সমাধান খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে আপনাদের ইতিবাচক শক্তি ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে আমরা আপনাদের কথা শুনতে চাই ৷"

World Environment Day
পরিবেশের রক্ষার বার্তা দেন সকলে (ছবি সংগৃহীত)

ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের প্রবীণ বিজ্ঞানী ড. এইচ আর বিশ্বাস শিক্ষার্থীদের জানান, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার অংশ হিসেবে ভারত জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সংক্রান্ত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে অবদান রেখে চলেছে । তিনি বলেন, "বর্তমানে প্রায় 75 শতাংশ প্রাকৃতিক দুর্যোগই চরম আবহাওয়াজনিত ঘটনার কারণে ঘটছে ।"

World Environment Day
ইউনিসেফের তরফে আয়োজিত আলোচনা সভা (ছবি সংগৃহীত)

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও পরিবেশবিষয়ক সাংবাদিক জয়ন্ত বসু এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তুহিন ঘোষ শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করেন যে, কীভাবে ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং জলোচ্ছ্বাস সুন্দরবনের 50 লক্ষ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে ৷ অথচ এই সুন্দরবন কলকাতা থেকে মাত্র 100 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বর্জ্য পুনর্ব্যবহার (রিসাইক্লিং) ও পুনরায় ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পৃথা ভট্টাচার্য ।

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বিশ্ব পরিবেশ দিবস
পরিবেশ রক্ষা
WORLD ENVIRONMENT DAY

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