সরস্বতী পুজোয় অবারিতদ্বার ছাত্র-ছাত্রীদের হস্টেল, তত্ত্বের সঙ্গে মনের আদান-প্রদান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে

সরস্বতী পুজোর পরেরদিন চলে এই তত্ত্ব আদানপ্রদানের পালা ৷ বিনা বাধায় ছেলে-মেয়েদের একে অপরের হস্টেলে যেতে পারেন ৷

BURDWAN UNIVERSITY SARASWATI PUJA
সরস্বতী পুজোর পরেরদিন তত্ত্বের সঙ্গে মনের আদান-প্রদান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 24, 2026 at 5:31 PM IST

4 Min Read
বর্ধমান, 24 জানুয়ারি: বসন্ত পঞ্চমী মানে শুধু বাগদেবীর আরাধনা নয়, অন্তত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বসন্ত পঞ্চমী মানে একরাশ মুক্ত হাওয়া ৷ তাঁদের কাছে কার্যত অলিখিত ভ্যালেন্টাইন্স ডে ৷ সরস্বতী পুজোর পরেরদিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো রীতি মেনে ছেলে ও মেয়েদের হস্টেলে চলে তত্ত্ব আদানপ্রদান ৷ আর এই রীতির হাত ধরে বসন্ত পঞ্চমীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে চলে মনের আদানপ্রদানও ৷

দেবী সরস্বতীর কাছে কেবল বিদ্যাং দেহি, শুধু এই প্রার্থনা থাকে না ৷ মনের গোপনে রাখা একটা সুপ্ত ইচ্ছেও পূর্ণতা পাক সেই প্রার্থনাও থাকে ৷ শুধু প্রার্থনাতে নয়, পোশাকেও থাকে পরিবর্তনের ছোঁয়া ৷ হালফিলের চিরাচরিত জিন্স, টপ, স্কার্ট, সালোয়ার কামিজ ছেড়ে, এলো চুলে খোঁপায় ফুল গুঁজে বাসন্তী শাড়িতে নিজেদের অন্য রূপে রাঙিয়ে তোলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ৷ পাল্লা দিয়ে ছেলেরাও তাদের বেশভূষায় আনে পরিবর্তন ৷ বাসন্তী কিংবা লাল পাঞ্জাবির সঙ্গে পাজামা কিংবা রঙিন ধূতিতে তারা ব্যস্ত থাকে মেয়েদের আপ্যায়নে ৷

সরস্বতী পুজোর পরেরদিন তত্ত্বের সঙ্গে মনের আদান-প্রদান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ৷ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাস ভবন পেরিয়ে গেলেই মিলবে দু’টি ক্যাম্পাস ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট থেকে বেরিয়ে ডান দিকে এগোলেই প্রথমে গোলাপবাগ ক্যাম্পাসের মধ্যে একাধিক ছাত্রাবাস চোখে পড়বে ৷ ছেলেদের জন্য আইনস্টাইন, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্র, নেতাজি ও বিবেকানন্দ হস্টেল আছে ৷

ছেলেদের হস্টেল সংলগ্ন এলাকার উল্টো দিকে আছে কৃষ্ণসায়র উদ্যান ৷ আর তারই লাগোয়া তারাবাগ ক্যাম্পাস ৷ এই তারাবাগ ক্যাম্পাসে আছে মেয়েদের জন্য মীরাবাঈ, প্রীতিলতা, গার্গী, নিবেদিতা-সহ একাধিক হস্টেল ৷ তারাবাগ ক্যাম্পাসে সারাবছর ছেলেদের প্রবেশের কোনও অনুমতি থাকে না ৷ কিন্তু, সরস্বতী পুজোর দিন প্রতিমা দর্শনের জন্য যে কেউ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারেন ৷ আর সরস্বতী পুজোর পরেরদিন চলে তত্ত্ব আদানপ্রদান ৷

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে তত্ত্ব হাতে মেয়েদের হস্টেলের পথে ছেলেরা ৷ (নিজস্ব ছবি)

কীভাবে হয় এই তত্ত্ব আদানপ্রদানের অনুষ্ঠান ?

সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে অনেক বছর ধরেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের হস্টেলগুলির মধ্যে তত্ত্ব বিনিময় প্রথা চলে আসছে ৷ রাজ্যের মধ্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে চলে এক হস্টেল থেকে অন্য হস্টেলে তত্ত্ব দেওয়া-নেওয়া ৷

বিয়ের বাড়ির তত্ত্বের আদলে সাজানো হয় একাধিক ডালা ৷ ফুল, ফল, মিষ্টি, চকোলেটের পাশাপাশি থাকে বিভিন্ন প্রসাধনী দ্রব্যও ৷ আর এই ফাঁকে কেউ-কেউ মন দেওয়ার পর্বও সেরে ফেলে ৷ চলে প্রিয় মানুষটিকে মনের কথা লিখে তত্ত্বের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার কাজও ৷ প্রায় মাসখানেকের বেশি সময় ধরে চলে পুজো ও তত্ত্ব সাজানোর পরিকল্পনা ৷

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে তত্ত্ব হাতে ছেলেদের হস্টেলের পথে মেয়েরা ৷ (নিজস্ব ছবি ৷)

শুধুমাত্র সরস্বতী পুজো ও তার পরেরদিনই ছেলে ও মেয়েদের হস্টেলগুলিতে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশাধিকার থাকে ৷ ফলে নিজেদের ইচ্ছেমতো সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত চলে জমিয়ে আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া ৷ এমনকি মন দেওয়া-নেওয়ার পরে মালাবদলের মতোও ঘটনা চোখে পড়ে ৷

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আলিশা তামান্না মণ্ডল বলেন, "প্রস্তুতি আমাদের কয়েকমাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও নিবিড় করার জন্য, আমরা ছেলেদের হস্টেলে বিভিন্ন তত্ত্ব সাজিয়ে নিয়ে যাই ৷ ছেলেরাও ফল মিষ্টি চকোলেট-সহ বিভিন্ন তত্ত্ব রঙিন কাগজে মুড়ে আমাদের জন্য নিয়ে আসে ৷ আর সরস্বতী পুজোর এই দু’টো দিনে ছেলেদের হস্টেল থেকে মেয়েদের হস্টেলগুলোতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ না-থাকায় আমরা সেখানে যাই ৷ তাঁরাও মেয়েদের হস্টেলে আসেন ৷"

শাড়ি-পাঞ্জাবিতে তত্ত্ব বিনিময় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ৷ (নিজস্ব ছবি ৷)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী উম্মে সালমা বলেন, "আজকের দিনে আমরা ছেলেদের এবং ছেলেরা মেয়েদের হস্টেলে তত্ত্ব নিয়ে আসে ৷ তত্ত্বে ফল মিষ্টি চকোলেট থেকে বিভিন্ন রকমারি খাবার থাকে ৷ আর তাছাড়া এই দু’দিন যেহেতু ছেলেদের হস্টেল থেকে মেয়েদের হস্টেলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ থাকে না, ফলে সারাদিন আমরা একসঙ্গে জমিয়ে আড্ডা গল্পগুজব করতে পারি ৷ সেখানেই চলে নিজের মতো আনন্দ করে খাওয়াদাওয়া ৷ চলে মন দেওয়া-নেওয়াও ৷ এই দুটো দিনের জন্য আমরা অপেক্ষায় থাকি ৷"

তত্ত্ব হাতে ছেলেদের হস্টেলের পথে মেয়েরা ৷ (নিজস্ব ছবি)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সৌম্যদীপ মণ্ডল বলেন, "সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে যে তত্ত্ব আদানপ্রদানের রীতি আছে, সেটার একটা আলাদা উন্মাদনা ৷ মনের মতো করে ফল, মিষ্টি, চকোলেট, কেক-সহ অনেক কিছু দিয়ে তত্ত্ব সাজানো হয় ৷ এই দু’টো দিনেই কিন্তু আমরা মেয়েদের হস্টেলে যেতে পারি ৷ তেমনই মেয়েরাও আমাদের হস্টেলে আসতে পারে ৷ এটা আমাদের কাছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে ৷"

