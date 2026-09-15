দেশের জ্বালানি-ভবিষ্যৎ নিয়ে 24 জেলার পড়ুয়ার লড়াই কলকাতার স্টেট সায়েন্স সেমিনারে
State Science Seminar: রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় সেরা নির্বাচিত পড়ুয়া আগামী 30 অক্টোবর দিল্লির ন্যাশনাল সায়েন্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান সেমিনার 2026-এ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে।
Published : September 15, 2026 at 7:14 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: 2047 সালে ভারতের জ্বালানি ব্যবস্থার চেহারা কেমন হবে ? পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, গ্রিন হাইড্রোজেন, সৌর ও বায়ুশক্তির মতো বিকল্প জ্বালানির সম্ভাবনা কতটা ? আবার এই পথে কী কী চ্যালেঞ্জ আসতে পারে ? এমনই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে সামনে রেখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ স্টেট সায়েন্স সেমিনার ।
বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম (BITM)-এর উদ্যোগে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেক্টরেট অফ ইয়ুথ সার্ভিসেস এবং রয়্যাল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রির ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সেকশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই রাজ্যস্তরের সেমিনারের এবারের বিষয় - "Indian Energy Basket 2047: Prospects and Challenges"।
জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সেরা হয়ে রাজ্যের 24টি জেলা থেকে মোট 24 জন পড়ুয়া এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় । প্রত্যেকেই ভারতের ভবিষ্যৎ জ্বালানি ব্যবস্থা, শক্তির চাহিদা, বিকল্প শক্তির উৎস এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন নিয়ে নিজেদের ভাবনা ও প্রস্তাব তুলে ধরে । শুধু মুখস্থ করা বক্তব্য নয়, প্রতিযোগীদের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, উপস্থাপনার দক্ষতা, বক্তব্যের সাবলীলতা, পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের ব্যবহার, অভিনব চিন্তাভাবনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে বিষয়টির গভীরে গিয়ে উত্তর দেওয়ার ক্ষমতাকেও বিচার করা হয় ।
ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ফেলো তথা বিচারকদের অন্যতম মানসপ্রতিম দাস জানান, প্রতিযোগীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । তাঁর কথায়, কোনও পড়ুয়া যে বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখছে, সেই বিষয়ে তার জ্ঞান ও প্রস্তুতি কতটা, বক্তব্য কতটা সাবলীল এবং নিজের বক্তব্যকে পাওয়ারপয়েন্টের মাধ্যমে কতটা কার্যকরভাবে তুলে ধরতে পারছে - সবই বিচার করা হচ্ছে ।
তিনি বলেন, "24 জন প্রতিযোগীর উপস্থাপনা একেবারে একরকম নয় । কারও উপস্থাপনায় কম কথায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে, কেউ আবার তুলনামূলক বেশি তথ্য ব্যবহার করেও তা সুন্দরভাবে সাজিয়েছে । পাশাপাশি প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে, পড়ুয়া সত্যিই বিষয়টি বুঝেছে নাকি শুধুই মুখস্থ করে এসেছে ।"
ড. দাসের মতে, জেলা পর্যায়ে সেরা হয়ে আসা প্রতিযোগীরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট প্রস্তুত এবং আত্মবিশ্বাসী । ফলে বিজয়ীদের বেছে নেওয়া বিচারকদের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে । নবম-দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস ও উপস্থাপনা দেখে তাঁরা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত বলেও জানান তিনি ।
অন্যদিকে, BITM কলকাতার নির্দেশক অর্ণব চট্টোপাধ্যায় জানান, জেলা পর্যায়ের সেমিনার থেকে বাছাই করে সেরা প্রতিযোগীদের রাজ্যস্তরের এই চূড়ান্ত পর্বে আনা হয়েছে । এখান থেকে সেরা পারফর্মারদের জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় পাঠানো হবে । তিনি বলেন, "প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় বিষয় ঘোষণা করা হয় এবং সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের গবেষণা, চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরে । এবারের বিষয় ভারতের 2047 সালের জ্বালানি ব্যবস্থা এবং তার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ ।"
এই প্রতিযোগিতার লড়াই কলকাতাতেই শেষ নয় । রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় সেরা নির্বাচিত পড়ুয়া আগামী 30 অক্টোবর দিল্লির ন্যাশনাল সায়েন্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান সেমিনার 2026-এ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে । আয়োজকদের বক্তব্য, এই ধরনের বিজ্ঞান সেমিনারের মাধ্যমে পড়ুয়াদের মধ্যে শুধু বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান নয়, বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ, গবেষণার মানসিকতা এবং প্রযুক্তিগত যোগাযোগের দক্ষতা গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য ।
ভারতের শক্তির ভবিষ্যৎ যখন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও নতুন প্রযুক্তিকে ঘিরে সম্ভাবনা বাড়ছে, তখন 24 জেলার তরুণ পড়ুয়াদের চোখে 2047-এর ভারতের এনার্জি ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে - কলকাতার এই বিজ্ঞান মঞ্চে সেই প্রশ্নেরই নানা উত্তর উঠে এল ।