স্কুলে রহস্যজনকভাবে অসুস্থ, সন্দেশখালিতে 25 পড়ুয়া হাসপাতালে

স্কুলে রহস্যজনকভাবে অসুস্থ, সন্দেশখালিতে 25 পড়ুয়া হাসপাতালে
স্কুল চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ে একের পর এক ছাত্রী ৷ তড়িঘড়ি তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ স্কুল স্যানিটাইজ করার বন্দোবস্ত করছেন বিধায়ক ৷
Published : July 31, 2026 at 6:55 PM IST
সন্দেশখালি, 31 জুলাই: স্কুল চলাকালীন হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ল প্রায় 25 জন ছাত্রী ৷ অষ্টম ও নবম শ্রেণির ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সন্দেশখালি রাজবাড়ি এলাকার ঐতিহ্যবাহী ফুলমনি আদর্শ বিদ্যামন্দিরে ৷ শুক্রবার এই ঘটনার জেরে অন্যান্য ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদের মধ্যেও প্রবল আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ৷
স্থানীয় সূত্র ও স্কুল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এদিন নিয়মিত রুটিন অনুযায়ীই স্কুলে পঠনপাঠন চলছিল ৷ হঠাৎ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ ক্লাসরুমের মধ্যেই একে একে ছাত্রীরা অসুস্থ বোধ করতে শুরু করে ৷ কারও দমবন্ধ ভাব বা শ্বাসকষ্ট, কারও তীব্র মাথা ঘোরা, আবার বমি ভাব, বুকে ব্যথা ও হঠাৎ শারীরিক দুর্বলতার মতো একাধিক উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছাত্রীরা ৷ মুহূর্তের মধ্যে প্রায় ২৫ জন ছাত্রী একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ায় কার্যত ঘাবড়ে যান শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ৷
পরিস্থিতির আকস্মিকতায় দিশেহারা হয়ে পড়েন শিক্ষকরা ৷ কালক্ষেপ না-করে স্কুলের স্থানীয় মানুষের সহায়তায় ভ্যানরিকশা ও অ্যাম্বুল্যান্সের মাধ্যমে অসুস্থ ছাত্রীদের দ্রুত স্থানীয় রাজবাড়ী গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরবর্তীতে অনেককে মিনাখাঁ হাসপাতালেও ভর্তি করা হয় ৷ মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মী বলেন, "এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকজন ছাত্রীকে এই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয় ৷ আমাদের প্রধান লক্ষ্য, দ্রুত সমস্ত ছাত্রীকে সুস্থ করে তোলা ৷ ছাত্রীরা সুস্থ হওয়ার পরেই ঠিক কীভাবে এবং কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটেছে তা বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব হবে ৷”
বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য কাউন্সিল সদস্য প্রদীপ্ত সরকারের বক্তব্য, "এর পিছনে কোনও ভৌতিক বিষয় নেই ৷ প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত বিভিন্ন কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে ৷ ক্লাসরুমের পাশে মিড-ডে মিলের রান্নাঘর থাকা, গ্যাস বা চারকোল, বর্ষার সময়ে পচাগলা প্লাস্টিক বা ক্যারিবাগ থেকে মিথেন গ্যাস তৈরি হওয়া কিংবা স্কুলের আশেপাশের কোনও দোকানের খাবার থেকেও এই সমস্যা হতে পারে ৷ এই ঘটনায় অযথা কেউ যেন আতঙ্কিত না-হন ৷”
স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক চন্দ্রশেখর মিস্ত্রী বলেন, "গরমের ছুটি শেষে স্কুল খোলার দু’সপ্তাহ পর থেকেই লোডশেডিং এবং বিদ্যুতের অভাবের কারণে এই সমস্যাগুলি শুরু হয়েছে ৷ গত দু’দিনও কয়েকজন ছাত্রী একইভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ৷"
এদিকে এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক সনদ সর্দার ৷ তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, “কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হওয়ার কারণে স্কুলের পরিবেশ কিছুটা স্যাঁতসেঁতে ও ভ্যাপসা গন্ধযুক্ত হয়ে পড়েছে ৷ যার সঙ্গে ছাত্রীরা হয়তো মানিয়ে নিতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ছে ৷ প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত পুরো স্কুল স্যানিটাইজ করে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷"
পরপর তিনদিন ধরে একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকরা রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ৷ স্কুলে ঠিক কী কারণে এমন অস্বাভাবিক ঘটনা বারবার ঘটছে তা নিয়ে এলাকার লোকজনের মধ্যে শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন ৷ তাতেই মানুষের মনে প্রশ্ন দানা বাঁধছে, এটি কি নিছকই কোনও স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, নাকি এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে কোনও গভীর রহস্য ? এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসনের তরফে দ্রুত হস্তক্ষেপ করা হয়েছে ৷ ছাত্রী ও অভিভাবকদের মন থেকে আতঙ্ক দূর করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য দফতর যৌথভাবে কাজ করছে ৷