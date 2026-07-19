ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সহস্র যন্তর মন্তর গড়ে তোলার ডাক দিল এসএফআই
সোনম ওয়াংচুক ইস্যু, বিশ্বভারতী বিতর্ক ও নিট-ইউজি দুর্নীতির অভিযোগে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে এসএফআই ৷
Published : July 19, 2026 at 7:32 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের অনশন, সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ এবং বিশ্বভারতীতে ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলার ঘটনাকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দিল স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (এসএফআই) ৷
রবিবার এসএফআই রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে দাবি করেন, "সোনম ওয়াংচুক টানা 21 দিন অনশন করার পর দিল্লি পুলিশ যন্তর মন্তরে তাঁর অনশন মঞ্চে অভিযান চালায় ৷ লাঠিচার্জ করে এবং তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় ৷ বর্তমানে তাঁকে সফদরজং হাসপাতালে রাখা হয়েছে ৷ অথচ, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষায় সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আস্থা নষ্ট করেছে ৷ এই ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষী শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ করতে হবে ৷"
গতকালও বিভিন্ন জায়গায় প্রতীকী অনশন শুরু করেন এসএফআই কর্মী-সমর্থকরা ৷ এর মধ্যে, বিশ্বভারতীতে অনশনকারীদের উপর এবিভিপি হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷ সেই হামলার তীব্র সমালোচনা করা হয় ৷ এসএফআই রাজ্য সম্পাদকের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মদতে বিজেপি-আরএসএস ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা চালিয়েছে ৷ বিবেক রাম নামে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি ৷
এসএফআই জানিয়েছে, গতকাল সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি আদর্শ এম সাজি এবং সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক ঐশী ঘোষ দিল্লির যন্তর মন্তরে অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছেন ৷ পাশাপাশি দেশজুড়ে "1000 যন্তর মন্তর" গড়ে তোলার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ৷ আগামী 20 জুলাই সংসদ অভিযানের ডাকও দেওয়া হয়েছে ৷
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অবস্থান, অনশন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা করা হয়েছে ৷ দিল্লির আন্দোলনের পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে ছাত্র-যুবদের সংগঠিত করার আহ্বান জানিয়েছেন দেবাঞ্জন । একই সঙ্গে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার দাবিতে আন্দোলন আরও জোরদার করার কথা ঘোষণা করা হয় ৷