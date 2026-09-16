শিক্ষিকার অপমানের প্রতিবাদ করায় মার ! দাঁত ভাঙল দশমের পড়ুয়ার, আহত একাধিক

শিক্ষিকার অপমানের প্রতিবাদ করায় মার ! দাঁত ভাঙল দশমের পড়ুয়ার, আহত একাধিক
Students Beaten in Sitalkuchi School: শিক্ষিকার উদ্দেশ্যে অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল একদল ছাত্র ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদ করে অভিযুক্তদের হাতে মার খেল প্রতিবাদী পড়ুয়ারা ৷
Published : September 16, 2026 at 12:14 PM IST
শীতলকুচি, 16 সেপ্টেম্বর: সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে ছাত্রদের দ্বারা প্রধান শিক্ষকের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনার নিন্দার ঝড় উঠেছিল ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আরেক নিন্দাজনক ঘটনা ঘটল কোচবিহারের শীতলকুচিতে ৷ ঘটনার পর মঙ্গলবার রাতেই মাথাভাঙা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ।
জলপাইগুড়িতে যেখানে পড়ুয়াদের হাতে মার খেয়ে নিগৃহীত হতে হয়েছিল প্রধান শিক্ষককে, সেখানে শীতলকুচিতে শিক্ষিকার উদ্দেশ্যে নোংরা অঙ্গভঙ্গি করার প্রতিবাদ করায় মেরে দাঁত ভেঙে দেওয়া হল পড়ুয়ার ৷ ঘটনায় আহত আরও বেশ কয়েকজন পড়ুয়া ৷
ঘটনার সূত্রপাত সোমবার ৷ সেদিন মহকুমা পর্যায়ের খো-খো খেলা অনুষ্ঠিত হয় শীতলকুচির নগর ডাকালিগঞ্জের একটি স্কুলে । সেখানে অনেক স্কুলই অংশগ্রহণ করেছিল ৷ সেদিন ডাকালিগঞ্জের এক শিক্ষিকাকে জোরপাটকি স্কুলের কিছু পড়ুয়া অশ্লীল ইঙ্গিত করায় ওই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা প্রতিবাদ করেছিল ।
এই ঘটনার পরদিন মঙ্গলবার ফের মহকুমা পর্যায়ের খো-খো খেলা অনুষ্ঠিত হয় মাথাভাঙার জোরপাটকি এলাকার একটি স্কুলে । খেলা শেষে স্কুল থেকে বের হতেই সোমবারের ঘটনায় প্রতিবাদ করা ছাত্রদের খুঁজে পেতে জোরপাটকির অভিযুক্ত ছাত্ররা সকলকে জিজ্ঞাসা করে কারা ডাকালিগঞ্জ স্কুলের ৷ জানার পরই সেই স্কুলছাত্রদের ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ ৷ একজনের দু'টি দাঁত পর্যন্ত ভেঙে যায় । ঘটনার পর বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই আহত পড়ুয়াদের মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে । ঘটনার খবর পেয়ে পরবর্তীতে দুই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অভিভাবকরাও মাথাভাঙায় পৌঁছন ৷
ঘটনার বিষয়ে আহত এক পড়ুয়া জানায়, সোমবার তাদের বিদ্যালয়ে খো-খো খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল । সেখানে একটি বিদ্যালয়ের কয়েকজন পড়ুয়া তাদের শিক্ষিকা এবং ছাত্রীদের নিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত করলে তারা প্রতিবাদ জানায় । অপরদিকে মঙ্গলবার অভিযুক্তদের স্কুলে খো-খো খেলা অনুষ্ঠিত হলে তারাও এখানে অংশগ্রহণ করে । কিন্তু খেলা শেষে সেখানে তাদের মারধর করে শিক্ষিকাকে নিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত করা পড়ুয়ারা ৷ যাদের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করেছিল । সোমবারের ঘটনার প্রতিবাদ করাতেই মঙ্গলবার তাদের মারধর করা হয়েছে বলে জানায় সে ।
আহত পড়ুয়াদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন সিংহ জানান, তাঁদের স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্র গুরুতর জখম হয়েছে ৷ একইসঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হয়েছে । মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার পর দন্ত চিকিৎসকের কাছে রেফার করা হলে দু'টি দাঁত তুলে ফেলতে হয় দশমের ওই পড়ুয়ার । পুরো বিষয়টি নিয়ে মাথাভাঙা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলেও তিনি জানান ।
অন্যদিকে, অভিযুক্ত ছাত্রদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক সূর্যনারায়ণ বসুনিয়া বলেন, "খেলা শেষ হওয়ার পর মাঠের বাইরে গোলমাল হয়েছে বলে শুনেছি । বহিরাগতদের সঙ্গে আমাদের স্কুলের এক ছাত্রও সেখানে যুক্ত ছিল বলে জানতে পেরেছি । বিষয়টি খুব দুঃখজনক ৷ এই ঘটনায় বিদ্যালয়ের কেউ জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করব । এই ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ।"