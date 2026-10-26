যোগাযোগ করেনি কর্তৃপক্ষ ! মঙ্গল থেকে বড় আন্দোলনের পথে এসআরএফটিআই
Satyajit Ray Film and Television Institute: আন্দোলনকে জাতীয় স্তরে ছড়িয়ে দিতে মঙ্গলবার থেকে দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা। সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ।
Published : October 26, 2026 at 6:53 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: পুজো মিটলেও কাটছে না সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট বা এসআরএফটিআইয়ের অচলাবস্থা। বরং দিন যত এগোচ্ছে, ততই তীব্র হচ্ছে পড়ুয়াদের আন্দোলন। এবার আন্দোলনকে জাতীয় স্তরে ছড়িয়ে দিতে মঙ্গলবার দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা। দাবি, কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও তাঁদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি। আর তাই তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাবেন ।
তাঁদের এই ডাকে সাড়া দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-সহ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা। এদিন সকাল থেকেই এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসে মিছিল, নাটক-সহ বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবেন আন্দোলনকারীরা। একই সঙ্গে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারাও নিজেদের ক্যাম্পাসের সমস্যা ও দাবিদাওয়াকে সামনে রেখে প্রতিবাদে সামিল হবেন।
এসআরএফটিআইয়ের আন্দোলনকারী পড়ুয়া সুদীপ চক্রবর্তী বলেন, “কর্তৃপক্ষ আজ ক্যাম্পাসে এসেছিল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনও কথা বলেননি। তাই আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামিকাল সমস্ত প্রতিবাদ কর্মসূচি করব। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও আমাদের পাশে রয়েছেন। তাঁরা নিজেদের ক্যাম্পাসে নিজেদের মতো করে প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করছেন।”
আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়াদের দাবিকে সামনে রেখে শুরু হওয়া প্রতিবাদকে এবার দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের যৌথ আন্দোলনের রূপ দিতে চান তাঁরা। এই কর্মসূচিকে সমর্থন করছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই ইউনিটও । মঙ্গলবার ক্যাম্পাসের ভিতরে তারা বিক্ষোভ সভার আয়োজন করেছে। এসএফআই নেতা অঞ্জিল দাস বলেন, “আমরা কাল দুপুরের দিকে ক্যাম্পাসের ভিতরে একটি বিক্ষোভ সভার আয়োজন করেছি। পাশাপাশি, এসআরএফটিআইয়ের উপর বিজেপির যে বর্বরতার ছবি উঠে এসেছে, তার প্রতিবাদে আরও কিছু পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।” এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়াদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।
অন্যদিকে, এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও। মঙ্গলবার ক্যাম্পাসের ভিতরে স্লোগান ও বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইরফান বলেন, “আমরা এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়াদের পাশে রয়েছি। মঙ্গলবার ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেছি। যেভাবে এসআরএফটিআইয়ের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা আমাদের ক্যাম্পাসের ভিতরেই স্লোগান দেব এবং বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি করব।”
গত 27 সেপ্টেম্বর এসআরএফটিআইয়ের কলকাতা ক্যাম্পাসে সংঘাতের সূত্রপাত। অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের একটি অনুষ্ঠানকে ঘিরে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে অভিযোগ। পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, ওই দিন বহিরাগতরা তাঁদের মারধর করেন। পাল্টা অভিযোগ তোলে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতও। এরপর 4 অক্টোবর ফের ক্যাম্পাসে হামলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার প্রতিবাদে এবং উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে নামেন পড়ুয়ারা।
এর মধ্যেই গত শুক্রবার, দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় পড়ুয়াদের ক্যাম্পাস ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ জারি করে কর্তৃপক্ষ। পুজোর ছুটি বাড়িয়ে 13 নভেম্বর পর্যন্ত করা হয়। পাশাপাশি, হস্টেল ও মেস বন্ধ রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সত্ত্বেও ক্যাম্পাস ছাড়তে নারাজ আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের একাংশ। তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ক্যাম্পাসে পানীয় জলের সংযোগও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে 27 অক্টোবর থেকে দেশজুড়ে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের একযোগে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। শিক্ষার স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচন-সহ মোট দশ দফা দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। এসআরএফটিআইয়ের ক্যাম্পাসে শুরু হওয়া এই আন্দোলন এ বার কতটা বৃহত্তর ছাত্র ঐক্যের রূপ নেয়, সে দিকেই নজর রয়েছে শিক্ষা মহলের।