বহিষ্কার প্রত্যাহার-FIR বাতিলদের দাবিতে পথে এসআরএফটিআই-প্রেসিডেন্সি, সমর্থনে এপিডিআর
Expulsion of students of Presidency and SRFTI: প্রতিবাদ সভায় অংশ নিয়েছিলেন দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া-সহ অন্যরা । সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ।
Published : November 9, 2026 at 9:16 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: শহরের দুই বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পড়ুয়াদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া FIR বাতিল, শো-কজ নোটিশ ফিরিয়ে নেওয়া এবং উপাচর্যের পদত্যাগ—এই দাবিগুলিকে সামনে রেখেই সরব হলেন সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ, ক্যাম্পাসে পুলিশি হস্তক্ষেপ এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব করার অভিযোগ তুলে সোমবার প্রতিবাদ করলেন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও মানবাধিকার কর্মীরা।
কলেজ স্ট্রিটে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টোদিকে এপিডিআরের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ সভা থেকে পড়ুয়াদের দাবির প্রতি সংহতি জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন বহিষ্কৃত পড়ুয়াদের একাংশ। লিখিত প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে আন্দোলনকে সমর্থন জানান বিশিষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায় ।
SRFTI-এর বহিষ্কৃত পড়ুয়া অপ্পু সোমেনের বক্তব্য, ক্যাম্পাসে পরপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে তাঁদের আন্দোলন 40 দিনেরও বেশি সময় ধরে চলছে। তাঁর অভিযোগ, ডানপন্থী হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের মদতে ক্যাম্পাসে হামলার ঘটনা ঘটলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি কর্তৃপক্ষ। বরং আন্দোলনকারী 6 পড়ুয়াকে বহিষ্কারের পাশাপাশি 25টিরও বেশি শোকজ নোটিশ জারি করেছে । তিনজন শিক্ষক ও 6 জন সহায়ক কর্মীর পরিষেবা বন্ধ করার মতো পদক্ষেপও করা হয়েছে।
পড়ুয়াদের অভিযোগ, আন্দোলন চলাকালীন মেস পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হস্টেলে পানীয় জল ও পর্যাপ্ত বিদ্যুতের অভাব তৈরি হয়েছে। এমনকী হস্টেল ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। ক্যাম্পাসে পুলিশি মোতায়েন করে ব্যারিকেড দিয়ে নজরদারির চালানোয় পড়ুয়াদের স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ এবং স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে ।
SRFTI-এর পড়ুয়াদের আরও দাবি, 6 পড়ুয়ার বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। সমস্ত শো-কজ নোটিশ বাতিল করতে হবে। আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর-ও প্রত্যাহার করতে হবে। পাশাপাশি ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে না আনতে পারার দায় নিয়ে উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে হবে। তাঁদের বক্তব্য, সিনেমা ও সৃজনশীলতার চর্চার প্রতিষ্ঠানকে প্রশাসনিক দমন-পীড়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
অন্যদিকে, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীর বহিষ্কারের নোটিশ ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের বহিষ্কৃত ছাত্রী অলিভিয়ার অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে একটি কর্মসূচি হয়। সেই কর্মসূচির পর ABVP-র একটি পোস্টারে আপত্তিকর শব্দ লেখার অভিযোগে তাঁকে এবং অন্য এক ছাত্রীকে বহিষ্কারের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কর্তপক্ষের দাবি পোস্টারে স্বামী বিবেকানন্দর ছবি ছিল । এরপরও আরএসএসকে লক্ষ্য করে অবমাননাকর শব্দ লেখা হয় । সেই দাবি খারিজ করে অলিভিয়ার কথা, সংশ্লিষ্ট পোস্টারটিতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি ছিল না। বরং সেটি ছিল ABVP-র দেওয়া নিয়োগ সংক্রান্ত একটি পোস্টার। সংগঠনটির রাজনৈতিক বিরোধিতা করেই তাঁরা কয়েকটি শব্দ লিখেছিলেন।
অলিভিয়ার আরও অভিযোগ, সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট, তিনি নিজে পোস্টারে কয়েকটি কথা লিখছেন, কিন্তু অন্য ছাত্রীটি কেবল পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও দু'জনের বিরুদ্ধে একই ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, শাস্তিমূলক সিদ্ধান্তের আগে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং ঘটনার প্রকৃত ভূমিকা বিবেচনা করা জরুরি ছিল। প্রেসিডেন্সির পড়ুয়াদের বক্তব্য, ক্যাম্পাসে মতাদর্শগত বিরোধিতা বা রাজনৈতিক বক্তব্যের জন্য বহিষ্কারের মতো পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের দাবি, দুই ছাত্রীর বিরুদ্ধে নেওয়া বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে । গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভিন্নমত প্রকাশ ও প্রতিবাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
এই দুই ঘটনার প্রতিবাদে APDR-এর সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আলতাফ আহমেদ বলেন, "প্রেসিডেন্সির দুই ছাত্রী এবং SRFTI-এর 6 পড়ুয়ার বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানানো জরুরি।" গৌরদাস কলেজের অধ্যাপিকা গোপা মুখোপাধ্যায়ও অভিযোগ, প্রেসিডেন্সি ও SRFTI-এর মতো স্বাধীন চিন্তা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চাকেন্দ্রগুলিকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে।
প্রতিবাদসভায় উপস্থিত থাকতে না পারলেও লিখিত বার্তায় পড়ুয়াদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানান শিক্ষাবিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, "রাষ্ট্রবাদ, সনাতন ধর্ম, নাস্তিকতা ও বাম-বিরোধিতার নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যে নির্যাতন চলছে তার বিরুদ্ধে সংগঠিত ও তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি।" তাঁর অভিযোগ, "শিক্ষাঙ্গনে একটি সুপরিচিত রাজনৈতিক মতবাদ ও তার প্রবক্তাদের বিতাড়িত করার প্রবণতা তৈরি হয়েছে।"
মানবধিকার আন্দোলনের নেতা রঞ্জিত শূরের দাবী, এসআরএফটিআই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গভীর ষড়যন্ত্র করছে। এসআরএফটিআই-তে গোলমালের সূত্রপাত হয় আরএসএসের একটি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ মিটিং এবং তার পরবর্তী অশান্তি থেকে। প্রেসিডেন্সিতেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবিকে কেন্দ্র করে একই ধরনের অপমানের আবহ তৈরি করা হয়েছে, যা মূলত পরিকল্পিতভাবে অশান্তি সৃষ্টির একটি অংশ। বর্তমানে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ।