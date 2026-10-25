SRFTI কাণ্ডে উপরমহলে রিপোর্ট পাঠালেন উপাচার্য, শাস্তি প্রসঙ্গে জারি বিবৃতি

SRFTI কাণ্ডে উপরমহলে রিপোর্ট পাঠালেন উপাচার্য, শাস্তি প্রসঙ্গে জারি বিবৃতি
SRFTI protest: আন্দোলনের পাশে JU থেকে JNU-সহ বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের একাংশ ৷ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, প্রতিবাদের আড়ালে ভাঙচুর, হেনস্তা, প্রতিষ্ঠানের নিয়মভঙ্গ বরদাস্ত নয় ।
Published : October 25, 2026 at 7:37 PM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের (SRFTI) পড়ুয়াদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ক্রমশ বাড়ছে টানাপড়েন ।
প্রতিষ্ঠানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠালেন SRFTI-এর উপাচার্য সন্তোষ অজমেরা । কয়েক জন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে বহিষ্কার ও কারণ দর্শানোর নোটিস জারির সিদ্ধান্ত নিয়ে রবিবার সন্ধ্যায় একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় । সেখানে কর্তৃপক্ষের দাবি, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার জন্য নয়, বরং উপাচার্যের দফতরে ভাঙচুর, শারীরিক হেনস্তা এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ।
পড়ুয়াদের প্রতিবাদ করার অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে না বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠান। নিজেদের মত প্রকাশ করা, অভিযোগ জানানো এবং শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার অধিকার পড়ুয়াদের রয়েছে। কিন্তু সেই অধিকারের আড়ালে ভাঙচুর, শারীরিক হেনস্তা কিংবা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ভাঙার ঘটনা বরদাস্ত করা যায় না বলেই কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ।
বিজ্ঞপ্তিতে উপাচার্যের দফতরে ভাঙচুরের একাধিক অভিযোগও তুলে ধরা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, দফতর দখল করে রাখার পাশাপাশি জানলার কাচ ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় জলের সংযোগ এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, একটি ঘটনায় এক পড়ুয়া উপাচার্যকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ। অন্য কয়েকজন পড়ুয়া তাঁকে লক্ষ্য করে গালিগালাজ ও ভয় দেখান বলেও দাবি করা হয়েছে ।
এই সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গঠিত তথ্য অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট এবং ডিন কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতেই শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ডিন কাউন্সিলে বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, ডিন, রেজিস্ট্রার এবং তথ্য অনুসন্ধান কমিটির সদস্যেরা রয়েছেন বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করছেন, একমাত্র যে ক্লাসরুমটিতে তাঁরা ইন্টারনেট সংযোগের জন্য ওয়ার্কস্টেশন হিসেবে ব্যবহার করছিলেন, শনিবার সন্ধে থেকে সেটির বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷
যদিও SRFTI-এর এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা মিথ্যে কথা বলছেন ৷ কোথাও বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করা হয়নি ৷ কারণ, পড়ুয়ারা নিজেদের কাজকর্ম থেকে শুরু করে সাংবাদিক বৈঠক লাইভ স্ট্রিমিং করতে পারছেন ৷ এর আগে ক্যাম্পাসে পানীয় জলের সংযোগও বন্ধ করার অভিযোগও উঠেছে ।
গত শুক্রবার, দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় কর্তৃপক্ষের তরফে SRFTI পড়ুয়াদের ক্যাম্পাস ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ জারি করা হয় । পুজোর ছুটি বাড়িয়ে 13 নভেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছিল । পাশাপাশি, হস্টেল ও মেস বন্ধ রাখার নির্দেশও দেওয়া হয় । কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সত্ত্বেও ক্যাম্পাস ছাড়তে নারাজ আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের একাংশ । তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন ।SRFTI আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে শনিবার অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহও একটি ভিডিয়ো বার্তা প্রকাশ করেন । সেখানে তিনি পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান । বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই অবস্থান প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, তাঁরা সকলের মতামতকে সম্মান করেন । একইসঙ্গে পরিস্থিতির সমস্ত দিক বিবেচনা করার আবেদনও জানিয়েছেন ।
এই পরিস্থিতিতে 27 অক্টোবর থেকে জাতীয় স্তরে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে । দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের একযোগে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা । শিক্ষার স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচন-সহ মোট 10 দফা দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।
রবিবার SRFTI-এর পড়ুয়াদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (ISI)-সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের একাংশ। আন্দোলনকারীদের দাবি, SRFTI-এর পাশাপাশি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (JNU), জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া এবং আইআইটি বম্বে-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা হচ্ছে।
তাঁদের বক্তব্য, এই আন্দোলনকে কোনও একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে দেখলে চলবে না । শিক্ষার স্বাধীনতা, ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা, পড়ুয়াদের মতপ্রকাশের অধিকার এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবির সঙ্গে এই আন্দোলন জড়িত । সেই কারণেই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতিবাদকে বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ।
উপাচার্যের দাবি, পড়ুয়াদের একটি বড় অংশই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন না। তাঁর আরও অভিযোগ, তাঁকে হেনস্তা করার ঘটনায় যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ক্যাম্পাসে রয়েছেন ।
যদিও আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের দাবি, অধিকাংশ পড়ুয়াই তাঁদের আন্দোলনে রয়েছেন । গত 27 সেপ্টেম্বর SRFTI-এর কলকাতা ক্যাম্পাসে গোলমালকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতির অবনতি হয় । অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতের (ABGP) একটি অনুষ্ঠানকে ঘিরে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে অভিযোগ । পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, ওই দিন বহিরাগতেরা তাঁদের মারধর করেন । পাল্টা অভিযোগ তোলে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েতও । এর পর 4 অক্টোবর ফের ক্যাম্পাসে হামলার অভিযোগ ওঠে । ঘটনার প্রতিবাদে এবং উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে নামেন পড়ুয়ারা ।
এই সূত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ইন্দ্রানুজ রায়ের অভিযোগ, ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করা হয়নি । অথচ সেই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । ক্যাম্পাসে হামলা, ভাঙচুর এবং পড়ুয়াদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা । দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়া নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আন্দোলনকারীরা । ক্যাম্পাসে নজরদারি বাড়ানোর প্রস্তাব নিয়েও আপত্তি জানিয়েছেন পড়ুয়াদের একাংশ ।
তাঁদের বক্তব্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই সিসিটিভি থাকা সত্ত্বেও বহিরাগতদের হামলা ঠেকানোর ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে । এই পরিস্থিতিতে আরও সিসিটিভি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর মুখ শনাক্তকরণ ব্যবস্থা এবং RFID কার্ড চালুর প্রস্তাব পড়ুয়াদের উপর নজরদারি বাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁদের । ক্যাম্পাসের ভিতরে পড়ুয়াদের গতিবিধির উপর নজরদারির ব্যবস্থা করা হলেও বাইরে থেকে হামলা ঠেকাতে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তাঁরা ।