উত্যক্ত করেন এবিভিপি কর্মীরা ! ক্লাস চলাকালীন কেরোসিন ঢেলে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা ছাত্রের
Student Tries to End Life in Classroom: এবিভিপি'র বিরুদ্ধে তাঁকে উত্যক্ত করা ও মারার অভিযোগ এনেছেন ওই ছাত্র ৷ তার জেরেই এই সিদ্ধান্ত বলে দাবি৷
Published : September 29, 2026 at 12:55 PM IST
জলপাইগুড়ি, 29 সেপ্টেম্বর: ক্লাস চলাকালীন গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা । দেখামাত্রই ছাত্রকে বাঁচালেন অধ্যাপক । ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজে । সোমবার দুপুরে ক্লাস চলাকালীন একটি ছাত্র ব্যাগ থেকে কেরোসিন তেল বের করে গায়ে ঢালেন । এরপরে দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করেন । সেই পরিস্থিতিতে কলেজের ক্লাসরুমে থাকা অধ্যাপক তাঁকে বাঁচান । এই ঘটনার পর কলেজের পরিস্থিতি বুঝে মঙ্গলবারও পুলিশ পিকেটিং বসানো হয় ৷
অর্ণব সরকার নামে ওই ছাত্রের অভিযোগ, কলেজে এলেই এবিভিপির কর্মীরা তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করে ও মারার চেষ্টা করে । একাধিকবার এই ঘটনা ঘটেছে ৷ আজ তিনি যখন কলেজে আসছিলেন তাঁর বন্ধু জানায় যে আজকেও তাঁকে পেটানো হবে । এই কথা জানতে পারার পরই তিনি বাড়ি থেকে কেরোসিন তেল এবং দেশলাই নিয়ে আসেন । ক্লাসের মধ্যে তাঁকে মারার চেষ্টা করা হলে তিনি কেরোসিন তেল ঢেলে গায়ে আগুন লাগিয়ে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করেন । কলেজের অধ্যাপক বিষয়টি জানতে পেরে তাঁকে বাঁচান বলে জানিয়েছেন ৷
অর্ণবের কথায়, "এসএফআই করি বলেই এবিভিপি কর্মীরা আমার উপর মাঝেমধ্যে চড়াও হয় । বারবার কলেজ কর্তৃপক্ষ ও থানাতে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি । তাই বাধ্য হয়েই আমি বাড়ি থেকে কেরোসিন তেল নিয়ে এসেছিলাম ।"
এদিকে ঘটনার পর আনন্দ চন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশিস দাস বলেন, "এমন কাণ্ডে আমরা হতবাক । কোন ছাত্র ব্যাগে কী নিয়ে আসবে তা আমাদের বোঝা সম্ভব নয় । ক্লাস চলাকালীন ছাত্রটি কেরোসিন তেল ঢেলে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করে । আমাদের এক অধ্যাপক তাকে বাঁচায় । আমরা বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি । পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে । কিন্তু ছাত্রটি যে অভিযোগ করছে যে, বারবার আমাদের জানালেও আমরা পদক্ষেপ করিনি, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । তার কারণ ছেলেটি আমাদের কাছে কোনওদিন লিখিত অভিযোগ করেনি । তবে অ্যান্টি র্যাগিং কমিটিতে একটি অভিযোগ করেছিল । কিন্তু একদিন আমরা ও অ্যান্টি র্যাগিং কমিটির সদস্যরা বসে থাকলেও সেদিন ছেলেটি আসেনি, ফলে আমরা জানতে পারিনি ঘটনাটা কী ঘটেছিল ।"
এদিকে জলপাইগুড়ির এবিভিপি নগর ব্লক কনভেনর বিনায়ক দাস বলেন, "অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ এই ঘটনার সঙ্গে এবিভিপি কোনওভাবেই জড়িত নয় ৷ আমাদের কোনও সংগঠনের কর্মী তাকে কোনও সময় মারেনি বা আজকেও মারধরের ঘটনা ঘটেনি ৷ ছেলেটি কী করে বাড়ি থেকে ব্যাগে করে নিয়ে এসে ক্লাস চলাকালীন এরকম করল সেটা এখন তদন্তের বিষয় ।"