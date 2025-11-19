15 দফা দাবিতে ইসলামিক ছাত্র সংগঠনের বিধানসভা অভিযান
স্টুডেন্ট ইসলামিক অর্গানাইজেশন এই মিছিলের আয়োজক৷ কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয়৷ কর্পোরেশনের কাছে মিছিল আটকায় পুলিশ৷ পরে পাঁচজন প্রতিনিধি বিধানসভায় গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন৷
Published : November 19, 2025 at 9:47 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: 15 দফা দাবিতে স্টুডেন্ট ইসলামিক অর্গানাইজেশন বা এসআইও-র (SIO) বিধানসভা অভিযান ঘিরে বুধবার কিছুক্ষণের জন্য অবরুদ্ধ থাকল কলকাতার এসএন ব্যানার্জি রোড৷ যদিও এই নিয়ে আইনশৃঙ্খলার কোনও অবনতি হয়নি বলেই জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ৷ তবে দিনের ব্যস্ততম সময় পথ অবরোধের জেরে নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজনকে এদিন চূড়ান্ত নাকাল হতে হয়েছে৷
অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি বা আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস (ওবিসি) নিয়ে সরকারি টালবাহানা মেটানোর বিষয়টি ছিল এই মিছিলের মূল দাবি৷ এছাড়াও আরও 14 দফা দাবিতে এদিন বিধানসভা অভিযানের ডাক দেয় আইএসও৷ কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয় মিছিল৷ সংগঠনের কয়েকশো সদস্য ওই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন৷
বিধানসভা পর্যন্ত মিছিলটি যাওয়ার কথা ছিল৷ কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় মিছিলটি আটকে দেয় কলকাতা পুলিশ৷ এই নিয়ে আইএসডব্লিউ-র রাজ্য সভাপতি শেখ ইমরানের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের মধ্যে দীর্ক্ষক্ষণ আলোচনা হয়৷ আলোচনার পর পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয়, সংগঠনের তরফে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বিধানসভায় যেতে পারে৷
পুলিশের সিদ্ধান্ত মেনে সংগঠনের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বিধানসভায় যায়৷ ওই পাঁচজনের সঙ্গে ছিলেন আইএসডব্লিইইউ-এর 15 জন ছাত্রীও৷ তখনই সংগঠনের নেতৃত্ব জানিয়ে দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিনিধি দলটি বিধানসভা থেকে না-ফিরবে, ততক্ষণ তাঁরা এসএন ব্যানার্জি রোড অবরোধ করবেন৷
সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বলেন, “আমরা মূলত ওবিসি (OBC) নিয়ে সরকারের টালবাহানার প্রতিবাদেই আজ এই প্রতিবাদ মিছিল করছি৷ সংখ্যালঘু বিভিন্ন গোষ্ঠী, যারা আগে ওবিসির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদের আবারও সেই তালিকায় নিয়ে আসতে হবে৷’’
তিনি রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতি নিয়েও সরব হয়েছেন৷ সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বলেন, ‘‘এছাড়া বর্তমানে এসএসসি (স্কুল সার্ভিস কমিশন) এবং প্রাইমারি নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে৷ আমরা দেখেছি, সম্প্রতি এসএসসি নিয়োগ পরীক্ষায় অনেক বেশি নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও চাকরিপ্রার্থীরা ডাক পাননি৷ তাই শিক্ষক নিয়োগের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে৷’’
তাঁদের মিছিলের পুলিশি অনুমতি সংক্রান্ত বিষয়ে ওই সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বলেন, ‘‘এখানে মিছিলের জন্য পুলিশের অনুমতি নেওয়ার কী আছে জানি না৷ আমরা দেশের নাগরিক৷ আমরা বাঙালি৷ কলকাতার বুকে আমরা কোনও প্রতিবাদ করব৷ তার জন্য অনুমতি নিতে হবে? তবে আমরা এসআইআর (ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেসিভ রিভিশন) নিয়ে কোনও কথা বলব না৷ আমাদের এজেন্ডায় এসআইআর নেই৷”