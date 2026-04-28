আইআইটি খড়গপুরে ফের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ! 16 মাসে 9 ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু
10 দিনের ব্যবধানে আবারও ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা ঘটল আইআইটি খড়গপুরে ৷ এই নিয়ে গত 16 মাসে 9 জন ছাত্রের দেহ উদ্ধার হল ৷
Published : April 28, 2026 at 3:20 PM IST
খড়গপুর, 28 এপ্রিল: ফের আইআইটি খড়গপুরে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু ৷ নিজের রুম থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ৷ মৃত ছাত্রের নাম সোহম হালদার । বছর বাইশের তরুণ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র ছিলেন ।
আইআইটি খড়গপুর সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ছাত্র সোহম হালদারের বাড়ি উত্তর 24 পরগনার বারাসতে । থাকতেন খড়গপুর আইআইটির মদনমোহন মালব্য হলে । মঙ্গলবার সকাল এগারোটা নাগাদ নিজের রুম থেকেই তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ । পরে খড়গপুর আইআইটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে ৷ চিকিৎসকরা ছাত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । ঘটনাকে ঘিরে থমথমে পরিবেশ খড়গপুর আইআইটিতে ।
ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খড়গপুর টাউন থানার অধীন হিজলি ফাঁড়ির পুলিশ । পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, "আমরা দেহটা উদ্ধার করে তদন্ত চালাচ্ছি । তদন্ত শেষ না হলে কিছু বলা যাবে না । তবে যতটুকু দেখে মনে হচ্ছে ওই পড়ুয়া চরম পদক্ষেপ নিয়েছে । এরই পাশাপাশি আমরা জানতে পেরেছি মৃত্যুর আগে ছাত্রের শেষ কথাবার্তা হয়েছে ওর বোনের সঙ্গে ।"
দেশের প্রথিতযশা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইআইটি খড়গপুর ৷ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের নানাপ্রান্তে এখানকার ছাত্র ছড়িয়ে রয়েছে ৷ সেখানে একের পর এক ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে ৷ গত 18 এপ্রিল আইআইটি খড়গপুরে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া জয়বীর সিং দোডিয়ার দেহ উদ্ধার হয়েছিল অটলবিহারী বাজপেয়ী হলের নীচ থেকে । গুজরাতের আমেদাবাদের ওই পড়ুয়া ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছিল ।
আর তার মাত্র 10 দিনের ব্যবধানে ফের এক পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হল ৷ এই নিয়ে গত 16 মাসে আইআইটি খড়গপুরের পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা পৌছল ন'য়ে । গতবছর আইআইটি খড়গপুরের সাত ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল । এর মধ্যে পাঁচজনেরই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় । প্রতিটি ক্ষেত্রেই চরম পদক্ষেপের তত্ত্বে শিলমোহর দেয় পুলিশ ।
যদিও গত বছর জুলাই মাসে দায়িত্ব নেওয়ার পরই ছাত্রমৃত্যু রোধ করতে উদ্যোগ নেন আইআইটি খড়গপুরের নতুন ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী ৷ পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবে সেতু অ্যাপ, মাদার ক্যাম্পাস, নিয়মিত পরিদর্শন, বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়ার পাশাপাশি আলাপ-আলোচনা করেন তিনি । তারপরও ছাত্র-মৃত্যু অব্যাহত থাকায় হতাশ কর্তৃপক্ষ ।